Advertisement
trendingNow13034627
Hindi Newsटेक

धूम मचाने आया Poco का 12 हजार से सस्ता Smartphone! मिलेगी 6000mAh की तगड़ी बैटरी और इतना कुछ

Poco ने इस फोन को तीन कलर ऑप्शन- Mystic Purple, Spring Green और Power Black में पेश किया है. इसकी डिजाइन, डिस्प्ले क्वालिटी और बड़ी बैटरी इसे अपने सेगमेंट में काफी आकर्षक बना रही है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 09, 2025, 12:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धूम मचाने आया Poco का 12 हजार से सस्ता Smartphone! मिलेगी 6000mAh की तगड़ी बैटरी और इतना कुछ

Poco ने भारत में अपना नया Poco C85 5G लॉन्च कर दिया है, जो कंपनी की बजट रेंज को और मजबूत बनाता है. यह फोन खास तौर पर उन यूजर्स के लिए लाया गया है जो परफॉर्मेंस, बैटरी और डिस्प्ले को कम कीमत में बैलेंस करना चाहते हैं. Poco ने इस फोन को तीन कलर ऑप्शन- Mystic Purple, Spring Green और Power Black में पेश किया है. इसकी डिजाइन, डिस्प्ले क्वालिटी और बड़ी बैटरी इसे अपने सेगमेंट में काफी आकर्षक बना रही है.

डिजाइन और डिस्प्ले: बड़ा स्क्रीन और स्टाइलिश लुक
Poco C85 5G में फ्लैट फ्रेम डिजाइन दिया गया है और इसकी मोटाई सिर्फ 8.05mm है, जिससे यह हाथ में हल्का और प्रीमियम फील देता है. फोन में स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल है और बैक पैनल पर डुअल-टोन मैट फिनिश दिया गया है, जो दिखने में काफी स्टाइलिश लगता है. सबसे अच्छी बात यह है कि Poco ने इसमें हेडफोन जैक भी दिया है, जो बजट यूजर्स के लिए एक बड़ी राहत है.

डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.9-इंच का बड़ा HD+ LCD पैनल मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. 810 निट्स ब्राइटनेस के साथ यह बाहर धूप में भी काफी अच्छा प्रदर्शन करता है. लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए इसमें TUV Low Blue Light, TUV Flicker-Free, और TUV Circadian जैसी सर्टिफिकेशन शामिल हैं, जिससे आंखों पर कम strain पड़ता है. फोन को IP64 रेटिंग भी मिली है, यानी हल्की धूल और पानी से सुरक्षा मिलती है.

Add Zee News as a Preferred Source

परफॉर्मेंस और बैटरी: जबरदस्त बैकअप
Poco C85 5G में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है, जो इस रेंज के फोन में अच्छा प्रदर्शन देता है. फोन में 8GB तक RAM मिलता है, साथ ही 8GB तक वर्चुअल RAM का विकल्प भी है. UFS 2.2 स्टोरेज इसे और ज्यादा स्मूद बनाता है.

सबसे बड़ा हाइलाइट है इसकी 6,000mAh की Silicon-Carbon बैटरी, जो 33W फास्ट चार्जिंग और 10W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है. कंपनी का दावा है कि यह फोन 106 घंटे से ज्यादा म्यूजिक प्लेबैक दे सकता है. यानी बैटरी बैकअप के मामले में यह अपने सेगमेंट में मजबूत विकल्प है.

कैमरा और सॉफ्टवेयर: साफ फोटो और लंबा सपोर्ट
फोन में 50MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं. बजट फोन होने के बावजूद लो-लाइट में भी कैमरा decent आउटपुट देता है.

सॉफ्टवेयर की बात करें तो Poco C85 5G Android 15 आधारित HyperOS 2 पर चलता है. Poco ने दो बड़े Android अपडेट और चार साल की सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है, जो इस प्राइस रेंज में काफी अच्छा ऑफर है.

भारत में कीमत और उपलब्धता
Poco C85 5G तीन वेरिएंट में उपलब्ध होगा:
• 4GB + 128GB – ₹11,999
• 6GB + 128GB – ₹12,999
• 8GB + 128GB – ₹14,499

कंपनी बैंक ऑफर्स के जरिए ₹1,000 तक की छूट भी दे रही है. यह फोन 16 दिसंबर से Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

PocoPoco C85 5G pricePoco C85 5G features

Trending news

ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो लोगों को करे परेशान, IndiGo Crisis पर बोले PM मोदी
IndiGo crisis
ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो लोगों को करे परेशान, IndiGo Crisis पर बोले PM मोदी
'ऐसा लगता है कि ये मंच...', BLO की सुरक्षा के लिए दायर की गई याचिका पर क्या बोले CJI
Supreme Court
'ऐसा लगता है कि ये मंच...', BLO की सुरक्षा के लिए दायर की गई याचिका पर क्या बोले CJI
LOC पर आग की आड़ में घुसपैठ को तैयार बैठे पाकिस्तानी आतंकी ! सेना ने संभाला मोर्चा
terrorists infiltrate
LOC पर आग की आड़ में घुसपैठ को तैयार बैठे पाकिस्तानी आतंकी ! सेना ने संभाला मोर्चा
'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं' फिर चर्चा में वो केस, कोर्ट को सुनाते हुए CJI का सख्त आदेश
Supreme Court News
'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं' फिर चर्चा में वो केस, कोर्ट को सुनाते हुए CJI का सख्त आदेश
CJI सूर्यकांत का बड़ा फैसला, मां की जाति के आधार पर बच्ची को मिला कास्ट सर्टिफिकेट
CJI Surya Kant
CJI सूर्यकांत का बड़ा फैसला, मां की जाति के आधार पर बच्ची को मिला कास्ट सर्टिफिकेट
Kerala Local Body Election 2025: केरल में 7 जिलों के 11168 वार्डों में वोटिंग जारी
Kerala Local Body Election
Kerala Local Body Election 2025: केरल में 7 जिलों के 11168 वार्डों में वोटिंग जारी
'कौन बैठाने वाला है, कौन बैठाएगा', सदन में किस बात पर गुस्से से लाल हुए राजनाथ सिंह
rajnath singh viral video
'कौन बैठाने वाला है, कौन बैठाएगा', सदन में किस बात पर गुस्से से लाल हुए राजनाथ सिंह
दूध-चीनी के लिए भी लाइन लगती थी...क्या वामपंथ के गर्भ से निकला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'?
The economic slowdown
दूध-चीनी के लिए भी लाइन लगती थी...क्या वामपंथ के गर्भ से निकला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'?
हजारों साल पुराने इतिहास को ये स्तंभ करता है उजागर, बताता है भारत की असली कहानी
Gupta Empire
हजारों साल पुराने इतिहास को ये स्तंभ करता है उजागर, बताता है भारत की असली कहानी
'किसी देवी-देवता की पूजा के लिए कैसे कर सकते हैं मजबूर?'ओवैसी ने किसकी ओर किया इशारा
Asaduddin Owaisi
'किसी देवी-देवता की पूजा के लिए कैसे कर सकते हैं मजबूर?'ओवैसी ने किसकी ओर किया इशारा