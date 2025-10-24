Poco F8 Ultra की बैटरी का हुआ खुलासा! सुनकर झूम उठेंगे फैन्स, फोन चलेगा पहले से और ज्यादा

Poco जल्द ही Poco F8 सीरीज को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने वाली है. F8 Ultra ने पहले ही एक महत्वपूर्ण सर्टिफिकेशन हासिल कर ली है, जिससे यह संकेत मिलता है कि लॉन्च पास है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Poco F8 और F8 Pro को चीन में हाल ही में लॉन्च हुए Redmi K90 और K90 Pro Max का ग्लोबल वर्जन माना जा रहा है.

बैटरी साइज्स में छोटा बदलाव

टिपस्टर Kacper Skrzypek ने HyperOS कोड की जांच के बाद खुलासा किया कि:

• Poco F8 Pro में 6,210mAh की बैटरी होगी.

• Poco F8 Ultra में 6,500mAh की बैटरी होगी.

इसके मुकाबले, Redmi K90 सीरीज की बैटरी बड़ी है:

• K90 में 7,100mAh

• K90 Pro Max में 7,500mAh

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी Poco F7 सीरीज में बैटरी थोड़ी छोटी थी, लेकिन बाकी स्पेसिफिकेशन ज्यादातर समान रहती हैं.

डिस्प्ले और डिजाइन

• Poco F8 Pro: 6.59-inch OLED डिस्प्ले, 2K रेजॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट

• Poco F8 Ultra: 6.9-inch OLED डिस्प्ले, 2K रेजॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट

दोनों में अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर होगा.

F8 में स्टैंडर्ड डुअल स्पीकर और Ultra में 2.1 ऑडियो सिस्टम के साथ एक रियर स्पीकर होगा. फोन का मिड फ्रेम मेटल होगा और IP68/69 रेटिंग के साथ पानी और धूल से सुरक्षित रहेगा.

परफॉरमेंस और चिपसेट

• F8 Pro: Snapdragon 8 Elite

• F8 Ultra: Snapdragon 8 Elite Gen 5

• दोनों में 16GB LPDDR5x RAM और 512GB UFS 4.1 स्टोरेज तक का ऑप्शन होगा.

• ओएस: Android 16 + HyperOS 3 इंटरफेस

कैमरा स्पेसिफिकेशन

• F8 Pro:

• फ्रंट: 20MP सेल्फ़ी कैमरा

• रियर: ट्रिपल कैमरा – 50MP (OmniVision Light Fusion 800, OIS), 8MP सेकेंडरी, 50MP 2.5x टेलीफोटो

• F8 Ultra:

• फ्रंट: 32MP सेल्फ़ी कैमरा

• रियर: ट्रिपल कैमरा – 50MP (OmniVision Light Fusion 950, OIS) + 50MP + 50MP 3.5x पेरिस्कोप टेलीफोटो OIS