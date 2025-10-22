Poco F8 Ultra का पहला लुक सामने! पीछे से दिखेगा एकदम झक्कास, जानिए क्या होंगे फीचर्स

इस साल मार्च में, थाईलैंड की NBTC अथॉरिटी ने Poco F7 Ultra को मंजूरी दी थी, जो उसी महीने लॉन्च हुआ. अब, नई जानकारी के अनुसार, Poco F8 Ultra को पहली बार NBTC सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर देखा गया है. इसका मतलब है कि यह फोन मार्च 2026 की अपेक्षित समयसीमा से पहले लॉन्च हो सकता है.

Poco F8 Ultra NBTC सर्टिफिकेशन

NBTC डेटाबेस में Poco F8 Ultra (मॉडल नंबर 25102PCBEG) को देखा गया है. जैसे कि हमेशा होता है, NBTC लिस्टिंग ने अभी तक डिवाइस की स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी है. मॉडल नंबर Redmi K90 Pro Max (25102RKBEC) से मिलता-जुलता है. K90 में “RK” का मतलब Redmi K-सीरीज है, जबकि F8 Ultra के “PC” का मतलब Poco है. इससे संकेत मिलता है कि Poco F8 Ultra, K90 Pro Max का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है. इस मॉडल का जल्दी दिखना यह दर्शाता है कि यह इस साल या 2026 की शुरुआत तक लॉन्च हो सकता है.

Poco F8 Ultra की अफवाहों पर आधारित स्पेसिफिकेशन

यदि Poco F8 Ultra वास्तव में K90 Pro Max का रीब्रांडेड वर्जन है, तो इसके फीचर्स निम्न हो सकते हैं:

डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर: फोन में 6.9-इंच OLED स्क्रीन होने की संभावना है, जो 2K रिजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी. यह HyperOS 3 आधारित Android 16 पर चलेगा और इसमें अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा.

प्रोसेसर और स्टोरेज: फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट हो सकता है, जो 16GB LPDDR5x RAM और 1TB UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आए.

बैटरी और चार्जिंग: K90 Pro Max में 7,650mAh बैटरी है, जो 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है. F8 Ultra में थोड़ा छोटा बैटरी साइज होने की संभावना है.

कैमरा और फोटोग्राफी: फोन में 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा हो सकता है. पीछे की ओर 50 मेगापिक्सल OmniVision 950 मुख्य कैमरा, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड लेंस, और 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा, जिसमें 5x ऑप्टिकल जूम और OIS सपोर्ट होगा.

अन्य फीचर्स: फोन में 2.1 स्पीकर सिस्टम और IP68/69 रेटेड बॉडी होने की संभावना है.

भारत में लॉन्च की संभावना

Poco F8 Ultra की NBTC सर्टिफिकेशन से संकेत मिलता है कि यह भारत में भी जल्दी लॉन्च हो सकता है. फिलहाल कंपनी ने भारत लॉन्च की तारीख की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इसके बारे में जानकारी साझा की जाएगी.