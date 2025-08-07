ये स्मार्टफोन मचाएगा 7000mAh बैटरी के साथ धमाल, 15000 से भी कम कीमत में भारत में दे रहा दस्तक; नोट कर लें डेट

POCO अपने यूजर्स की उत्सुकता बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा. पिछले कुछ समय से कंपनी लगातार POCO की M सीरीज के तमाम टीजर रिलीज कर चुकी है. वहीं, अब कंपनी ने POCO M7 Plus 5G की लॉन्चिंग डेट का भी ऐलान कर दिया है. यह स्मार्टफोन अगले सप्ताह भारतीय मार्केट में उतार दिया जाएगा. इसके डिजाइन से पहले ही लोगों को दीवाना बना लिया है. कंपनी ने इसके ऐज को व्हाइट और ब्लू कलर दिया है. चलिए जानते हैं इस मोबाइल में आपको क्या-क्या खास मिलने वाला है और इसकी कीमत कितनी होगी.

जानें क्या होगी कीमत

POCO अपने इस मोस्ट अवेटेडे POCO M7 Plus 5G को 13 अगस्त, 2025 को मार्केट में उतारने वाला है. बताया जा रहा है कि कंपनी ने अपने इस स्मार्टफोन की कीमत 15 हजार रुपये से भी कम रखी है. बाजारों में आने के बाद इसका Realme, OPPO, Vivo और OnePlus जैसे मोबाइल के साथ मुकाबला देखने को मिल सकता है.

जबरदस्त बैटरी बैकअप

POCO की मानें तो वह अपने इस स्मार्टफोन में 7000 mAh की बैटरी देने वाले हैं, जो सिलिकॉन कार्बन से बनी होगी. कमाल की बात तो यह है कि एक बड़ी बैटरी होने के बावजूद इसकी थिकनेस नहीं बढ़ेगी. इसमें यूजर्स को 18W का रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा. वहीं, एक बार चार्ज करने के बाद इसमें 144 घंटों तक ऑनलाइन म्यूजिक और 24 घंटे प्लेबैक टाइम मिल रहा है.

फोन में मिलेंगे ये फीचर्स

POCO M7 Plus 5G के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बताया जा रहा है कि इसमें कंपनी अपने यूजर्स को 6.9 इंच का HD डिस्प्ले दे सकती है. इसके अलावा Qualcomm का Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर दिया जा रहा है, जो फोन की परफोर्मेंस को और बेहतर बनाएगा. इसके अलावा कैमरा पर नजर डालें तो इसमें 50MP का प्राइमरी और 8MP का फ्रंट कैमरा भी दिया जा रहा है, ताकि सेल्फी के लिए भी आपको कोई समझौता न करना पड़े.