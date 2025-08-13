Poco M7 Plus ने भारत में मारी ग्रैंड एंट्री, पावर और परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बो
Poco M7 Plus Launched in India: Poco ने अपना नया स्मार्टफोन Poco M7 Plus भारत में धमाकेदार अंदाज में लॉन्च कर दिया है. इसके स्टाइलिश डिजाइन, शानदार वेरिएंट और पावरफुल फीचर्स के साथ मार्केट में ग्रैंड एंट्री मारी है. जल्द ही यह सेल के लिए उपलब्ध होगा. जाने पूरी डिटेल्स...

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 13, 2025, 04:15 PM IST
Poco M7 Plus in India: Poco ने भारत में बजट फ्रेंडली और नया स्मार्टफोन Poco M7 Plus मार्केट में पेश कर दिया है. इस ब्रेंड न्यू फोन में सिलिकोन कार्बन से बनाई गई बैटरी और 144Hz तक का रिफ्रेश रेट के साथ 6.9 इंच का डिस्प्ले मिलता है. ये पावरफुल स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 6s Gen 3 प्रोसेसर  से चलता है. आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी.

भारत में Poco M7 Plus की कीमत और सेल डिटेल्स
पोको  M7 प्लस में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल 12,999 रुपये की कीमत में उपलब्ध है. वहीं 8GB रैम और 256GB स्टोरेज में वेरिएंट का दाम 14,999 रुपये है. ये शानदार स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर 19 अगस्त को दोपहर ठीक 12 बजे से खरीदने के लिए लाइव होगा. ये फोन 3 रंगों में मौजूद है: कार्बन ब्लैक, क्रोमा सिल्वर और एक्वा ब्लू.

Poco M7 Plus के स्पेसिफिकेशन
Poco M7 Plus में आपको 6.9 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है, जिसमें पीक ब्राइटनेस 700 निट्स और रिफ्रेश रेट 144Hz है. इसमें 6s Gen 5G का प्रोसेसर आता है, 6GB की LPDDR4x रैम 128GB UFS 2.2 स्टोरेज दिया गया है. ये स्मार्टफोन Android 15 पर बेस्ड HyperOS 2.0 से चलता है. इस पर कंपनी 2 जेनरेशन के Android अपडेट के साथ चार साल के लिए सॉफ्टवेयर और सुरक्षा अपडेट की गारंटी देती है. 

इसमें 7,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W की फास्ट चार्जिंग और 15W की रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करती है. पानी और धूल मिट्टी से सेफ्टी के लिए IP464 रेटिंग मिलती है. बेहतर फोटोग्राफी के लिए 50MP का AI रियर कैमरा, सेल्फी के लिए 8MP फ्रंट कैमरा और एक सेकेंडरी कैंमरा दिया गया है. 

Poco M7 Plus में कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.1, जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट आता है. सेफ्टी फीचर में स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है. इस फोन का कुल भार 217 ग्राम है. 

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

