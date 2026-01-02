Poco M8 5G जनवरी में इस दिन होगा लॉन्च! 50MP कैमरा और दमदार बैटरी के साथ देगा दस्तक, कीमत का खुलासा जल्द

Poco M8 5G Specifications: पोको कंपनी 8 जनवरी अपना नया स्मार्टफोन Poco M8 लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने इस फोन की माइक्रोसाइट को फ्लिपकार्ट पर लाइव कर दिया है. यहां से आप फोन के फीचर्स और लॉन्च इवेंट के बारे में जानकारी ले सकते है. फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट के अनुसार भारत में इस फोन को 8 जनवरी को दोपहर 12:00 बजे लॉन्च किया जाएगा. इसके बाद आप इस फोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से अपने लिए खरीद सकते हैं. यहां हम आपको इस स्मार्टफोन के फीचर्स की जानकारी दे रहे हैं.

Poco M8 5G के फीचर्स

Poco M8 स्मार्टफोन में आपको 6.77-Inch का 3D कर्व्ड डिस्प्ले मिलने वाला है. इस डिस्प्ले में आपको 3200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलने वाला है. इस स्मार्टफोन का वजन लगभग 178 ग्राम होगा. फोन की मोटाई लगभग 7.35mm होगी. मेटलिक फ्रेम वाला यह फोन टेक्सचर्ड बैक पैनल के साथ आ रहा है.

Poco M8 5G का कैमरा

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन के रियर पैनल में आपको LED फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप दे रही है. जिसमें आपको 50MP का मुख्य AI कैमरा दिया जाएगा. 8GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज वाले इस फोन में आपको वर्गाकार आकार का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है. इस फोन में आपको Snapdragon 6s Gen 3 चिपसेट प्रोसेसर मिलने वाला है. पावर के लिए कंपनी इस फोन में 45W फास्ट चार्जिंग और 18W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5520mAh की बैटरी दे रही है. फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट पर जारी पोस्टर में आप इस फोन का डिजाइन देख सकते है.

