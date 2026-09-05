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POCO M8x 5G: 7900 mAh बैटरी, 50MP कैमरा और लेदर लुक वाला यह फोन क्या 20 हजार में है पैसा वसूल डील?

POCO M8x 5G Review: 7900 mAh की दमदार बैटरी, 50MP कैमरा और प्रीमियम लेदर बैक डिजाइन के साथ पोको का नया 5G स्मार्टफोन मार्केट में आ गया है. ₹20,999 की शुरुआती कीमत पर क्या यह बजट फोन परफॉर्मेंस की कसौटी पर खरा उतरता है? आइए जानते हैं...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 05, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 01:34 PM IST
POCO M8x 5G: 7900 mAh बैटरी, 50MP कैमरा और लेदर लुक वाला यह फोन क्या 20 हजार में है पैसा वसूल डील?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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