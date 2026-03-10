चार्जिंग की टेंशन खत्म! Poco के नए फोन में मिलेगी अब तक की सबसे बड़ी बैटरी, जानिए X8 Pro की कितनी होगी भारत में कीमत

Advertisement
Poco X8 Pro और X8 Pro Max भारत में 17 मार्च को लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें 8,500mAh तक की विशाल बैटरी और 100W सुपरफास्ट चार्जिंग जैसे दमदार फीचर्स मिलेंगे. यह सीरीज MediaTek Dimensity 9500s चिपसेट और 1.5K OLED डिस्प्ले से लैस होगी, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग ₹43,000 होने की उम्मीद है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 10, 2026, 10:36 AM IST
POCO जल्द ही अपनी नई X सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. कंपनी ने पुष्टि कर दी है कि Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max को 17 मार्च 2026 को ग्लोबल मार्केट के साथ भारत में भी लॉन्च किया जाएगा. पिछले कुछ समय से इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर कई लीक और टीजर सामने आ रहे थे, जिसके बाद अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है. रिपोर्ट्स के अनुसार Poco X8 Pro को ग्लोबल मार्केट में Redmi Turbo 5 के रीब्रांडेड वर्जन के रूप में पेश किया जा सकता है. यानी दोनों फोन के डिजाइन और कई स्पेसिफिकेशन काफी हद तक एक जैसे हो सकते हैं.

भारत में कितनी हो सकती है कीमत
हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कीमत की घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक Poco X8 Pro सीरीज की संभावित कीमत सामने आ गई है. बताया जा रहा है कि Poco X8 Pro Max का शुरुआती वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ लगभग 529 यूरो यानी करीब 57,000 रुपये में लॉन्च हो सकता है. वहीं इसका 12GB RAM और 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लगभग 579 यूरो यानी करीब 62,000 रुपये तक हो सकता है.

दूसरी तरफ Poco X8 Pro की शुरुआती कीमत करीब 399 यूरो यानी लगभग 43,000 रुपये हो सकती है, जिसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिल सकता है. वहीं 12GB RAM और 512GB स्टोरेज वाला मॉडल करीब 479 यूरो यानी लगभग 51,000 रुपये में आ सकता है.

पावरफुल प्रोसेसर के साथ आ सकते हैं दोनों फोन
कंपनी ने अभी सभी स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि नई X सीरीज के फोन में MediaTek के लेटेस्ट प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाएगा. रिपोर्ट्स के अनुसार Poco X8 Pro में MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट दिया जा सकता है. वहीं Poco X8 Pro Max में ज्यादा पावरफुल MediaTek Dimensity 9500s प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है. ये दोनों चिपसेट गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किए गए माने जा रहे हैं.

बड़ी AMOLED डिस्प्ले और दमदार कैमरा
लीक जानकारी के मुताबिक Poco X8 Pro में करीब 6.59 इंच की 1.5K OLED डिस्प्ले मिल सकती है, जिससे यूजर्स को बेहतर कलर और स्मूथ विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा. फोन में 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिए जाने की संभावना है, जो फोटोग्राफी के लिए अच्छा विकल्प बन सकता है. वहीं Poco X8 Pro Max में इससे बड़ी 6.83 इंच की 1.5K OLED डिस्प्ले दी जा सकती है. बड़ी स्क्रीन के कारण यह फोन वीडियो देखने और गेमिंग के लिए ज्यादा बेहतर अनुभव दे सकता है.

बड़ी बैटरी और सुपरफास्ट चार्जिंग
बैटरी के मामले में भी Poco X8 Pro सीरीज काफी दमदार हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Poco X8 Pro में लगभग 6,500mAh से 7,560mAh तक की बड़ी बैटरी मिल सकती है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए उपयोगी होगी. इसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की भी उम्मीद है, जिससे फोन बहुत कम समय में चार्ज हो सकेगा. वहीं Poco X8 Pro Max में इससे भी बड़ी बैटरी मिलने की संभावना जताई जा रही है.

मिड-प्रिमियम सेगमेंट में बढ़ेगी टक्कर
Poco X8 Pro और X8 Pro Max के लॉन्च के बाद मिड-प्रिमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है. बड़ी बैटरी, तेज प्रोसेसर और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स इन फोन को गेमिंग और पावर यूजर्स के लिए आकर्षक विकल्प बना सकते हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

PocoPoco X8 ProPoco X8 Pro price in India

