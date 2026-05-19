POCO X8 Pro Max Review: 2 दिन तक चलने वाली बैटरी और 120FPS गेमिंग, जानिए 5 खूबियां और 3 कमियां

POCO ने हमेशा अपनी X सीरीज को उन यूजर्स के लिए पेश किया है जो कम कीमत में दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं. नया POCO X8 Pro Max भी उसी सोच के साथ आया है, लेकिन इस बार कंपनी ने कैमरा और डिजाइन से ज्यादा फोकस परफॉर्मेंस और बैटरी पर किया है. यह फोन उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो लंबे समय तक गेमिंग करते हैं, ज्यादा वीडियो देखते हैं या ऐसा फोन चाहते हैं जो बार-बार चार्ज ना करना पड़े. कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद यह साफ हो जाता है कि POCO X8 Pro Max हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन सही यूजर के लिए यह काफी दमदार पैकेज साबित हो सकता है.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में मिलता है गेमिंग वाला फील

POCO X8 Pro Max का डिजाइन काफी अलग नजर आता है. फोन में फाइबरग्लास बैक और मेटल फ्रेम दिया गया है जो इसे मजबूत बनाता है. हालांकि 220 ग्राम वजन होने की वजह से यह हल्का फोन नहीं कहा जा सकता. लंबे समय तक एक हाथ से इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. फोन के कैमरा मॉड्यूल के आसपास RGB लाइटिंग दी गई है जो नोटिफिकेशन, चार्जिंग और गेमिंग के दौरान चमकती है. यह फोन को गेमिंग डिवाइस जैसा लुक देती है. अच्छी बात यह है कि यह बहुत ज्यादा flashy नहीं लगती. ड्यूरेबिलिटी इस फोन की बड़ी ताकत है. इसमें IP66, IP68, IP69 और IP69K जैसे कई प्रोटेक्शन रेटिंग्स मिलती हैं. यानी यह फोन पानी, धूल और हाई-प्रेशर स्प्लैश से भी काफी हद तक सुरक्षित रहता है. इस प्राइस रेंज में इतनी मजबूत सुरक्षा कम देखने को मिलती है.

डिस्प्ले शानदार और हर परिस्थिति में भरोसेमंद

फोन में 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने के दौरान स्क्रीन काफी स्मूद महसूस होती है. HDR10+ सपोर्ट की वजह से Netflix और YouTube पर कंटेंट देखने का अनुभव अच्छा रहता है. कलर्स punchy हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर आप इन्हें नैचुरल मोड में भी सेट कर सकते हैं. ब्राइटनेस इस फोन का मजबूत पक्ष है. तेज धूप में भी स्क्रीन आसानी से दिखाई देती है. वहीं रात में स्क्रीन इतनी डिम हो जाती है कि आंखों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता. Viewing angles भी अच्छे हैं. हालांकि कुछ ऐप्स में रिफ्रेश रेट थोड़ा inconsistent महसूस होता है, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल में यह बड़ी समस्या नहीं बनती.

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परफॉर्मेंस में यह फोन सच में Monster है

POCO X8 Pro Max का सबसे बड़ा आकर्षण इसका परफॉर्मेंस है. फोन में नया Dimensity 9500s प्रोसेसर दिया गया है जो LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है. ऐप्स तेजी से खुलते हैं और मल्टीटास्किंग के दौरान फोन बिल्कुल स्लो महसूस नहीं होता. Heavy गेम्स जैसे BGMI और Genshin Impact भी काफी स्मूद चलते हैं. BGMI लगभग 120FPS तक का अनुभव देता है, जो गेमर्स को काफी पसंद आएगा. फोन की thermal management भी अच्छी है. लंबे समय तक गेमिंग या 4K वीडियो रेंडरिंग के दौरान फोन हल्का गर्म जरूर होता है, लेकिन इतना नहीं कि पकड़ने में परेशानी हो. कुछ देर बाद तापमान सामान्य भी हो जाता है. Stereo speakers का आउटपुट साफ है, हालांकि ज्यादा वॉल्यूम पर थोड़ी distortion सुनाई देती है. Ultrasonic fingerprint scanner काफी तेज और भरोसेमंद काम करता है.

HyperOS 3 फीचर से भरपूर, लेकिन पूरी तरह polished नहीं

फोन Android 16 आधारित HyperOS 3 पर चलता है. इंटरफेस फीचर-रिच है और customization के काफी विकल्प देता है. Themes, fonts, lock screen और layouts को अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं. Google Gemini, Circle to Search और AI Eraser जैसे AI फीचर्स भी दिए गए हैं जो काम आसान बनाते हैं. हालांकि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पूरी तरह perfect नहीं लगता. कभी-कभी animations smooth नहीं लगतीं और heavy apps खोलते समय हल्का delay महसूस होता है. सबसे बड़ी कमी bloatware और ads हैं. फोन में कई pre-installed apps आते हैं और कुछ system apps notifications भेजते रहते हैं. हालांकि इनमें से कई ऐप्स को disable किया जा सकता है.

कैमरा ठीक है, लेकिन इस कीमत में बेहतर विकल्प मौजूद

POCO X8 Pro Max का कैमरा इस फोन की सबसे कमजोर कड़ी कहा जा सकता है. इसमें 50MP का मेन कैमरा मिलता है जो अच्छी रोशनी में decent फोटो क्लिक करता है. कलर्स ठीक आते हैं और सोशल मीडिया के लिए तस्वीरें अच्छी लगती हैं. लेकिन कैमरा इस प्राइस सेगमेंट में standout नहीं करता. Portrait mode में edge detection कई बार गड़बड़ कर देता है. Low-light फोटोग्राफी भी average लगती है. Ultra-wide कैमरा ज्यादा प्रभावित नहीं करता. इसमें detail की कमी दिखती है और autofocus भी नहीं मिलता. अगर आपकी प्राथमिकता कैमरा है, तो Vivo, Samsung या Pixel जैसे विकल्प बेहतर साबित हो सकते हैं.

बैटरी इस फोन का सबसे बड़ा हथियार

POCO X8 Pro Max की सबसे बड़ी ताकत इसकी 9000mAh silicon-carbon बैटरी है. यह फोन आसानी से 2 दिन तक चल सकता है. Heavy users को भी बार-बार चार्जर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Screen-on time करीब 12 घंटे तक पहुंच जाता है, जो काफी शानदार है. हल्के इस्तेमाल में बैटरी इससे भी ज्यादा चल सकती है. फोन में 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद यह लगभग एक घंटे में फुल चार्ज हो जाता है. साथ ही 27W reverse wired charging भी मिलती है, जिससे आप दूसरे डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं.

क्या आपको POCO X8 Pro Max खरीदना चाहिए?

अगर आप ऐसा फोन चाहते हैं जो शानदार गेमिंग, लंबी बैटरी लाइफ और दमदार परफॉर्मेंस दे, तो POCO X8 Pro Max एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है. यह फोन खासतौर पर gamers और power users के लिए बनाया गया है. हालांकि कैमरा और सॉफ्टवेयर refinement में यह कुछ प्रतिस्पर्धियों से पीछे रह जाता है. इसलिए अगर आपकी प्राथमिकता photography है, तो यह फोन आपके लिए बेस्ट चॉइस नहीं होगा. लेकिन ₹42,999 की कीमत में अगर आपको performance-first smartphone चाहिए, तो POCO X8 Pro Max काफी दमदार डील बन जाता है.

5 खूबियां

बेहद दमदार गेमिंग परफॉर्मेंस

9000mAh की शानदार बैटरी

100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

शानदार AMOLED 120Hz डिस्प्ले

मजबूत और durable बिल्ड क्वालिटी

3 कमियां

कैमरा average महसूस होता है

HyperOS में ads और bloatware मौजूद

फोन थोड़ा भारी और bulky है

स्टार रेटिंग (10 में से)

कैमरा – 6.5/10

बैटरी – 9.5/10

डिस्प्ले – 8.5/10

परफॉर्मेंस – 9.5/10

सॉफ्टवेयर – 7/10