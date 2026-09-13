Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /POCO X8: 9000mAh की बड़ी बैटरी, 50MP कैमरा और 1.5 मीटर पानी में भी रहेगा सुरक्षित, क्या वाकई पैसा वसूल है?

POCO X8: 9000mAh की बड़ी बैटरी, 50MP कैमरा और 1.5 मीटर पानी में भी रहेगा सुरक्षित, क्या वाकई पैसा वसूल है?

बजट सेगमेंट में पोको का नया स्मार्टफोन POCO X8 आ गया है. दमदार 9000mAh बैटरी, शानदार एमोलेड डिस्प्ले और मजबूत वाटरप्रूफ डिजाइन के साथ आने वाला यह आपके लिए परफेक्ट है या नहीं? आइए जानते हैं...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 13, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:40 AM IST
POCO X8: 9000mAh की बड़ी बैटरी, 50MP कैमरा और 1.5 मीटर पानी में भी रहेगा सुरक्षित, क्या वाकई पैसा वसूल है?

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यूरोप में भारतीय सोलो ट्रैवलर से बुजुर्ग ने की गंदी हरकत; ऑन-कैमरा सिखाया सबक
2
3
4
5