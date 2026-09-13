/POCO X8: 9000mAh की बड़ी बैटरी, 50MP कैमरा और 1.5 मीटर पानी में भी रहेगा सुरक्षित, क्या वाकई पैसा वसूल है?

बजट सेगमेंट में POCO ने अपना नया स्मार्टफोन POCO X8 पेश किया है, जो बड़ी बैटरी और ब्राइट डिस्प्ले के साथ आता है. POCO X8 में 9000mAh बड़ी बैटरी दी गई है, वहीं इसका 6.83 इंच AMOLED डिस्प्ले 3500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. इसके साथ ही 120Hz रिफ्रेश रेट, Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर और 50MP OIS कैमरा जैसे फीचर्स भी इस फोन में दिए गए हैं. पोको ने फोन को धूल और पानी से बचाने के लिए इस फोन में IP69K तक की रेटिंग दी है. ऐसे में POCO X8 में क्या-क्या खास मिलता है और इसके स्पेसिफिकेशंस किस तरह के हैं, आइए जानते हैं.
POCO X8 में 6.83 इंच की बड़ी AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिजॉल्यूशन 1280 x 2772 पिक्सल और आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है. इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट, DCI-P3 वाइड कलर गैमट और 12-bit कलर डेप्थ मिलती है. कंपनी के अनुसार डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 3500 निट्स तक जाती है, वहीं टिपिकल ब्राइटनेस 1060 निट्स है. गेमिंग के दौरान 3200Hz इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट का भी सपोर्ट मिलता है.
आंखों की सेफ्टी के लिए फोन में 1 निट तक की अल्ट्रा-लो ब्राइटनेस, 3840Hz PWM डिमिंग और DC डिमिंग दी गई है. डिस्प्ले को TUV Rheinland Low Blue Light, Circadian Friendly और Flicker Free सर्टिफिकेशन भी मिला है.
फोन के डिजाइन की बात करें, तो इस फोन का डाइमेंशन 163.5 x 78.3 x 8.6 मिमी और वजन 223 ग्राम है. यह ब्लैक, फ्रॉस्ट व्हाइट और फिएरी ऑरेंज कलर्स में लॉन्च हुआ है. साथ ही, यह फोन IP68/IP69K डस्ट टाइट और वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है, जो इसे पानी के तेज दबाव और 1.5 मीटर तक पानी में 30 मिनट तक सेफ रखता है. साथ ही यह 3 मीटर तक ड्रॉप रेसिस्टेंट भी है.
परफॉर्मेंस के मामले में POCO X8 में Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट दिया गया है. सॉफ्टवेयर के मामले में यह फोन Android 16 पर आधारित HyperOS 3 पर काम करता है. यह स्मार्टफोन अलग-अलग रैम और स्टोरेज वेरिएंट्स में आता है, जिसमें 128GB स्टोरेज के साथ 6GB RAM, 128GB स्टोरेज के साथ 8GB RAM, 256GB स्टोरेज के साथ 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ 12GB RAM के ऑप्शन शामिल हैं. इसमें कार्ड स्लॉट का ऑप्शन नहीं दिया गया है. सॉफ्टवेयर के मामले में यह फोन काफी दमदार है.
फोटोग्राफी पसंद करने वाले लोगों के लिए इसमें रियर पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जिसके साथ एक ऑक्सिलेरी लेंस भी मौजूद है. यह कैमरा LED फ्लैश, HDR और पैनोरमा जैसे फीचर्स के साथ 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो HDR और पैनोरमा को सपोर्ट करता है. कैमरा के मामले यह फोन 30,000 के आस-पास मिलने वाले फोन को टक्कर देने वाला है.
इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी है. POCO X8 में Si/C ली-आयन बैटरी दी गई है, जो वर्जन के आधार पर 8340 mAh और 9000 mAh की क्षमता के साथ आती है. इसे चार्ज करने के लिए 67W वायर्ड चार्जिंग और 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. बड़ी बैटरी होने के कारण यह फोन एक बार चार्ज करने के बाद दिन भर बिना किसी टेंशन के चलाया जाता है. अगर नार्मल इस्तेमाल हो, तो फोन की बैटरी एक दिन से ज्यादा भी चल सकती है.
कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi, ब्लूटूथ, GPS, NFC, और इंफ्रारेड पोर्ट दिया गया है. ऑडियो के लिए इसमें स्टीरियो स्पीकर्स Dolby Atmos के साथ ऑडियो सपोर्ट मिलता है, हालांकि 3.5mm जैक इसमें नहीं है. सेफ्टी के लिए इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस फोन में मौजूद है. अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो पोको के ऑफिशियल स्टोर के साथ ही फ्लिपकार्ट से भी इसे खरीद सकते हैं. जहां 128GB + 6G वेरिएंट इसकी कीमत ₹29,999 है, यह फोन तीन वेरिएंट में आता है.
बैटरी लाइफ
इस फोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी मैसिव बैटरी है. इसमें 8340 mAh और 9000 mAh (वर्जन के हिसाब से) की बड़ी बैटरी मिलती है, जो नार्मल इस्तेमाल पर बहुत लंबा बैकअप देने में असरदार है. साथ ही 67W फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट इसे और खास बनाता है.
डिस्प्ले और ब्राइटनेस
6.83 इंच की AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसे कड़ी धूप में भी शानदार और विजिबल बनाती है. कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन भी इसमें प्लस पॉइंट है.
सेफ्टी
IP68/IP69K डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ 3 मीटर तक की ड्रॉप रेजिस्टेंस इसे काफी ड्यूरेबल बनाती है.
प्रोसेसर और परफॉर्मेंस
इसमें Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट दिया गया है, जो डेली के सामान्य कामों के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत हाई-एंड या हैवी गेमिंग के शौकीन हैं, तो यह प्रोसेसर आपको थोड़ा औसत लग सकता है.
कैमरा सेटअप
रियर में केवल 50MP का मुख्य कैमरा मिलता है और इसमें अल्ट्रा-वाइड लेंस का न होना एक बड़ी कमी महसूस होती है. वीडियो रिकॉर्डिंग भी केवल 1080p तक सीमित है. साथ ही फोन में माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी नहीं दिया गया है.