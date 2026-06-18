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PokEmon ने दिया इशारा! Nothing ला रहा है 2 नए धमाकेदार प्रोडक्ट्स, क्या आ रहा नया फोन और इयरबड्स?

Nothing Pokemon Teaser: Nothing ने एक बार फिर अपने नए टीजर से टेक जगत में हलचल मचा दी है. Pokemon किरदारों के जरिए कंपनी ने दो नए प्रोडक्ट्स की झलक दिखाई है. माना जा रहा है कि इनमें एक नया स्मार्टफोन और एक वायरलेस इयरबड्स शामिल हो सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 18, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:36 PM IST
PokEmon ने दिया इशारा! Nothing ला रहा है 2 नए धमाकेदार प्रोडक्ट्स, क्या आ रहा नया फोन और इयरबड्स?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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