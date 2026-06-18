Nothing Upcoming Phone 2026: टेक जगत में अपनी अनोखी डिजाइन नए-फीचर्स के लिए मशहूर ब्रांड Nothing एक बार फिर चर्चा में है. अगर आप भी इस साल कोई नया स्मार्टफोन या वायरलेस इयरबड्स खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Nothing आपके लिए नए ऑप्शन ला सकता है, क्योंकि Nothing बहुत जल्द मार्केट में दो बड़े धमाके करने की तैयारी में है. सबसे खास बात यह है कि इस बार कंपनी ने अपने अपकमिंग प्रोडक्ट्स को टीज (टीजर) करने के लिए पोकेमोन का सहारा लिया है. आइए जानते हैं क्या है Nothing का ये नया सीक्रेट प्लान...
Nothing एक बार फिर से अपने सिग्नेचर स्टाइल में अपकमिंग प्रोडक्ट्स को टीज करना शुरू कर दिया है. इस बार Nothing ने पोकेमोन किरदारों की मदद से दो नए डिवाइसेज की ओर इशारा किया है. कंपनी ने अपने सिग्नेचर डॉट-मैट्रिक्स स्टाइल में Blastoise और Jumpluff पोकेमोन की तस्वीरें शेयर की हैं. बता दें कि Nothing अपने प्रोडक्ट्स के इंटरनल कोडनेम पोकेमोन किरदारों पर रखता है और लॉन्च से पहले उसी पोकेमोन के जरिए हिंट देता है.
लीक्स और मार्केट रिपोर्ट्स के अनुसार दो नए प्रोडक्ट्स एक नया स्मार्टफोन और एक वायरलेस इयरबड्स हो सकते हैं. खास बात यह है कि Nothing India ने भी Blastoise वाला टीजर शेयर किया है, जिससे यह बात साफ होती है कि इनमें से कम से कम एक प्रोडक्ट तो जरूर भारत में लॉन्च होगा.
Blastoise पोकेमोन अपनी ताकत और मजबूती के लिए जाना जाता है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी एक दमदार परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन लाने की तैयारी में है.
यह फोन CMF Phone 2 Pro का अपग्रेड वर्जन हो सकता है. लीक्स रिपोर्ट के अनुसार इसमें मेटल फ्रेम, नया कैमरा मॉड्यूल और Qualcomm का प्रोसेसर मिल सकता है. इसके साथ ही 45W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,500mAh की बड़ी बैटरी भी मिलने की उम्मीद है.
टीजर CMF की जगह Nothing India के अकाउंट से शेयर किया गया है, इसलिए यह CMF के बजाय सीधे Nothing ब्रांड का कोई नया स्मार्टफोन भी हो सकता है.
वहीं Jumpluff पोकेमोन वाले टीजर को एक ऑडियो प्रोडक्ट यानी वायरलेस इयरबड्स से जोड़कर देखा जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह Nothing Ear (3a) हो सकता है, जो पुराने Nothing Ear (a) का अपग्रेड वर्जन होगा.
संभावित फीचर्स और कीमत-
11 mm डायनेमिक ड्राइवर्स
ANC और स्पेशल ऑडियो
LDAC सपोर्ट और कस्टम EQ कंट्रोल्स
Nothing का सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिजाइन
लीक हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत EUR 99 यानी करीब 10,700 रुपये के आसपास हो सकती है.