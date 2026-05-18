Polycab BLDC Fan Review: बिना आवाज, कम बिजली और स्मार्ट रिमोट… ये स्मार्ट पंखा बदल देगा घर का कूलिंग एक्सपीरियंस

भारत में अब लोग सिर्फ तेज हवा देने वाले पंखे नहीं, बल्कि बिजली बचाने वाले स्मार्ट पंखों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं. यही वजह है कि BLDC यानी Brushless Direct Current तकनीक वाले सीलिंग फैन की मांग लगातार बढ़ रही है. इसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए Polycab ने अपना प्रीमियम BLDC फैन Polycab Aerofame पेश किया है. यह फैन सिर्फ डिजाइन पर नहीं, बल्कि कम बिजली खपत, स्मार्ट कंट्रोल और बेहतर कूलिंग जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स पर फोकस करता है. खास बात यह है that यह फैन पारंपरिक पंखों की तुलना में काफी कम बिजली इस्तेमाल करता है.

क्या होती है BLDC तकनीक?

सामान्य सीलिंग फैन जहां लगभग 70 से 80 वॉट बिजली खर्च करते हैं, वहीं BLDC तकनीक वाले पंखे सिर्फ 28 से 35 वॉट तक बिजली लेते हैं. इसके बावजूद इनकी हवा देने की क्षमता लगभग समान रहती है. इसका सीधा फायदा बिजली बिल में देखने को मिलता है. भारतीय घरों में पंखे लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए BLDC फैन 50 से 60 प्रतिशत तक बिजली बचाने में मदद कर सकते हैं. इसके अलावा BLDC मोटर कम घर्षण के साथ काम करती है, जिससे पंखा कम आवाज करता है और उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है. वोल्टेज फ्लक्चुएशन के दौरान भी इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा स्थिर रहती है.

Polycab Aerofame में मिलते हैं स्मार्ट फीचर्स

Polycab Aerofame को कई स्मार्ट फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है. इसमें RF रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिससे यूजर बिना वॉल रेगुलेटर के ही स्पीड कंट्रोल कर सकता है. इस फैन में स्लीप मोड, टाइमर सेटिंग, रिवर्स मोड और ब्रीज मोड जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. खासकर एयर-कंडीशंड कमरों में रिवर्स मोड काफी उपयोगी साबित हो सकता है. रिमोट “पॉइंट एनीवेयर” तकनीक पर काम करता है, यानी आपको सीधे फैन की तरफ निशाना लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. बड़े कमरों में यह फीचर काफी सुविधाजनक बन जाता है. हालांकि BLDC फैन की तरह इसमें भी एक छोटी कमी है. अगर रिमोट खो जाए तो मैनुअल कंट्रोल काफी सीमित हो जाता है.

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कम आवाज और बेहतर एयरफ्लो

परफॉर्मेंस की बात करें तो यह फैन लगातार और स्थिर एयरफ्लो देता है. इसकी मोटर पारंपरिक पंखों की तुलना में काफी कम आवाज करती है, जिससे यह बेडरूम और ऑफिस जैसे शांत माहौल वाले स्थानों के लिए अच्छा ऑप्शन बन जाता है. इसका डिजाइन भी मॉडर्न और प्रीमियम लुक वाला है, जो आज के मॉडर्न इंटीरियर के साथ आसानी से मैच हो जाता है.

अन्य BLDC फैन से कितना अलग?

भारतीय बाजार में पहले से कई BLDC फैन मौजूद हैं, जैसे Atomberg Renesa और Havells Efficiencia Neo. लेकिन Polycab Aerofame अपने फीचर्स और एफिशिएंसी के दम पर मजबूत मुकाबला देता है. यह फैन सिर्फ बिजली बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाने की कोशिश करता है.

डिजाइन और कीमत

Polycab Aerofame में 1200mm स्वीप साइज दिया गया है, जिससे यह बड़े कमरों में भी अच्छी हवा पहुंचा सकता है. इसका एयरोडायनामिक डिजाइन ज्यादा एयर डिलीवरी देने के लिए तैयार किया गया है. फैन में 7-स्पीड कंट्रोल और LED इंडिकेटर भी मिलता है. इसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 7,599 रुपये रखी गई है.

भविष्य के लिए बेहतर ऑप्शन?

बढ़ती बिजली कीमतों और स्मार्ट होम ट्रेंड को देखते हुए BLDC फैन भविष्य का बड़ा ऑप्शन बनते जा रहे हैं. कम बिजली खर्च, शांत ऑपरेशन और स्मार्ट फीचर्स की वजह से ऐसे पंखे तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. Polycab Aerofame उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो पारंपरिक पंखे से अपग्रेड करके ज्यादा स्मार्ट और ऊर्जा बचाने वाला कूलिंग समाधान चाहते हैं.