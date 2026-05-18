Advertisement
trendingNow13221034
Hindi NewsटेकPolycab BLDC Fan Review: बिना आवाज, कम बिजली और स्मार्ट रिमोट… ये स्मार्ट पंखा बदल देगा घर का कूलिंग एक्सपीरियंस

Polycab BLDC Fan Review: बिना आवाज, कम बिजली और स्मार्ट रिमोट… ये स्मार्ट पंखा बदल देगा घर का कूलिंग एक्सपीरियंस

Polycab Aerofame BLDC बिना किसी आवाज (Noiseless) के सुपरफास्ट हवा देने वाली हाई-टेक तकनीक से लैस है. इसमें स्मार्ट रिमोट कंट्रोल, प्रीमियम डिजाइन और बिजली की भारी बचत करने वाली बीएलडीसी मोटर दी गई है, जो आपके घर के कूलिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल देती है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 18, 2026, 10:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BLDC तकनीक वाले पंखे सिर्फ 28 से 35 वॉट तक बिजली लेते हैं.
BLDC तकनीक वाले पंखे सिर्फ 28 से 35 वॉट तक बिजली लेते हैं.

भारत में अब लोग सिर्फ तेज हवा देने वाले पंखे नहीं, बल्कि बिजली बचाने वाले स्मार्ट पंखों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं. यही वजह है कि BLDC यानी Brushless Direct Current तकनीक वाले सीलिंग फैन की मांग लगातार बढ़ रही है. इसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए Polycab ने अपना प्रीमियम BLDC फैन Polycab Aerofame पेश किया है. यह फैन सिर्फ डिजाइन पर नहीं, बल्कि कम बिजली खपत, स्मार्ट कंट्रोल और बेहतर कूलिंग जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स पर फोकस करता है. खास बात यह है that यह फैन पारंपरिक पंखों की तुलना में काफी कम बिजली इस्तेमाल करता है.

क्या होती है BLDC तकनीक?

सामान्य सीलिंग फैन जहां लगभग 70 से 80 वॉट बिजली खर्च करते हैं, वहीं BLDC तकनीक वाले पंखे सिर्फ 28 से 35 वॉट तक बिजली लेते हैं. इसके बावजूद इनकी हवा देने की क्षमता लगभग समान रहती है. इसका सीधा फायदा बिजली बिल में देखने को मिलता है. भारतीय घरों में पंखे लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए BLDC फैन 50 से 60 प्रतिशत तक बिजली बचाने में मदद कर सकते हैं. इसके अलावा BLDC मोटर कम घर्षण के साथ काम करती है, जिससे पंखा कम आवाज करता है और उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है. वोल्टेज फ्लक्चुएशन के दौरान भी इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा स्थिर रहती है.

Polycab Aerofame में मिलते हैं स्मार्ट फीचर्स

Polycab Aerofame को कई स्मार्ट फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है. इसमें RF रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिससे यूजर बिना वॉल रेगुलेटर के ही स्पीड कंट्रोल कर सकता है. इस फैन में स्लीप मोड, टाइमर सेटिंग, रिवर्स मोड और ब्रीज मोड जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. खासकर एयर-कंडीशंड कमरों में रिवर्स मोड काफी उपयोगी साबित हो सकता है. रिमोट “पॉइंट एनीवेयर” तकनीक पर काम करता है, यानी आपको सीधे फैन की तरफ निशाना लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. बड़े कमरों में यह फीचर काफी सुविधाजनक बन जाता है. हालांकि BLDC फैन की तरह इसमें भी एक छोटी कमी है. अगर रिमोट खो जाए तो मैनुअल कंट्रोल काफी सीमित हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कम आवाज और बेहतर एयरफ्लो

परफॉर्मेंस की बात करें तो यह फैन लगातार और स्थिर एयरफ्लो देता है. इसकी मोटर पारंपरिक पंखों की तुलना में काफी कम आवाज करती है, जिससे यह बेडरूम और ऑफिस जैसे शांत माहौल वाले स्थानों के लिए अच्छा ऑप्शन बन जाता है. इसका डिजाइन भी मॉडर्न और प्रीमियम लुक वाला है, जो आज के मॉडर्न इंटीरियर के साथ आसानी से मैच हो जाता है.

अन्य BLDC फैन से कितना अलग?

भारतीय बाजार में पहले से कई BLDC फैन मौजूद हैं, जैसे Atomberg Renesa और Havells Efficiencia Neo. लेकिन Polycab Aerofame अपने फीचर्स और एफिशिएंसी के दम पर मजबूत मुकाबला देता है. यह फैन सिर्फ बिजली बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाने की कोशिश करता है.

डिजाइन और कीमत

Polycab Aerofame में 1200mm स्वीप साइज दिया गया है, जिससे यह बड़े कमरों में भी अच्छी हवा पहुंचा सकता है. इसका एयरोडायनामिक डिजाइन ज्यादा एयर डिलीवरी देने के लिए तैयार किया गया है. फैन में 7-स्पीड कंट्रोल और LED इंडिकेटर भी मिलता है. इसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 7,599 रुपये रखी गई है.

भविष्य के लिए बेहतर ऑप्शन?

बढ़ती बिजली कीमतों और स्मार्ट होम ट्रेंड को देखते हुए BLDC फैन भविष्य का बड़ा ऑप्शन बनते जा रहे हैं. कम बिजली खर्च, शांत ऑपरेशन और स्मार्ट फीचर्स की वजह से ऐसे पंखे तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. Polycab Aerofame उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो पारंपरिक पंखे से अपग्रेड करके ज्यादा स्मार्ट और ऊर्जा बचाने वाला कूलिंग समाधान चाहते हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

PolycabPolycab AerofameBLDC ceiling fanenergy efficient fan

Trending news

केरलम के नए सीएम बने वीडी सतीशन, खरगे- राहुल की मौजूदगी में ली शपथ
Keralam New CM
केरलम के नए सीएम बने वीडी सतीशन, खरगे- राहुल की मौजूदगी में ली शपथ
केरलम में सीएम सतीशन की शपथ से पहले वेणुगोपाल के घर क्यों पहुंचीं कांग्रेस प्रभारी?
Kerala News
केरलम में सीएम सतीशन की शपथ से पहले वेणुगोपाल के घर क्यों पहुंचीं कांग्रेस प्रभारी?
लाखों पर सख्ती, लेकिन कहलाया ‘जिंदा पीर’! आखिर इस मुगल शासक को क्यों मिली ये उपाधि?
Aurangzeb
लाखों पर सख्ती, लेकिन कहलाया ‘जिंदा पीर’! आखिर इस मुगल शासक को क्यों मिली ये उपाधि?
6 दिन पहले ही अंडमान पहुंच गया मॉनसून, पर अरब सागर में कैसे लग गया ब्रेक?
Monsoon 2026
6 दिन पहले ही अंडमान पहुंच गया मॉनसून, पर अरब सागर में कैसे लग गया ब्रेक?
पुजारियों की सैलरी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, क्या बदल जाएगा सदियों पुराना नियम
 Supreme Court
पुजारियों की सैलरी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, क्या बदल जाएगा सदियों पुराना नियम
45°C का कहर! प्याज और गमछा काफी नहीं, खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके
Heatwave Alert
45°C का कहर! प्याज और गमछा काफी नहीं, खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके
चांद-तारे वाली वो पार्टी जिसके साथ कांग्रेस ने केरलम में बनाई सरकार, जिन्ना से नाता
Kerala News
चांद-तारे वाली वो पार्टी जिसके साथ कांग्रेस ने केरलम में बनाई सरकार, जिन्ना से नाता
विजय के मंच पर दिखे थे राहुल गांधी, केरलम में क्यों नहीं मिली इजाजत; किसने लगाई रोक?
Kerala CM Oath Ceremony
विजय के मंच पर दिखे थे राहुल गांधी, केरलम में क्यों नहीं मिली इजाजत; किसने लगाई रोक?
इस पूरे हफ्ते झुलसाएगी गर्मी, 47 डिग्री को पार कर जाएगा पारा! जानें कब मिलेगी राहत
weather update
इस पूरे हफ्ते झुलसाएगी गर्मी, 47 डिग्री को पार कर जाएगा पारा! जानें कब मिलेगी राहत
वो दिन, जब भारत ने की शक्ति की गर्जना, महाशक्ति राष्ट्र बनते देख मुस्कुराए थे बुद्ध
Operation Smiling Buddha
वो दिन, जब भारत ने की शक्ति की गर्जना, महाशक्ति राष्ट्र बनते देख मुस्कुराए थे बुद्ध