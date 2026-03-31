शिकायत नहीं सुनी तो यूजर ने 'सिस्टम' ही हिला दिया! Airtel के नाम की बना डाली वेबसाइट, जमकर उड़ाया मजाक

Airtel Service Complaint: जब भी हमारे सिम कार्ड या नेटवर्क से जुड़ी समस्या आती है तो हम और आफ क्या करते हैं? ज्यादातर लोग कस्टमर केयर से संपर्क करते हैं या सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं. लेकिन एक नाराज यूजर ने टेलीकॉम कंपनी Airtel की सर्विस से नाराज होकर ऐसा काम किया कि कंपनी हैरान रह गई. कस्टमर केयर की सर्विस से परेशान इस शख्स ने न सिर्फ एयरटेल को कोसा, बल्कि कंपनी के ही नाम से मिलती-जुलती एक वेबसाइट बना डाली. अब इस वेबसाइट पर जो कुछ दिख रहा है उसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

Airtel की सर्विस से नाराज अनिमेष रॉय नाम के एक यूजर ने अपनी शिकायत की सुनवाई न होने पर Airtel Black नाम का एक डोमेन ही खरीद लिया है. डोमेन खरीदने के बाद उन्होंने कंपनी को कोसने के लिए पूरी वेबसाइट ही बना दी है. इस वेबसाइट पर यूजर ने कंपनी की जमकर भड़ास निकाली. यूजर अनिमेष के यूairtelblack.com नाम से पूरी वेबसाइट तैयार कर ली. इस वेबसाइट पर क्लिक करते ही लिखा हुआ दिखाई देता है देवियों और सज्जनों, आप इसके लिए अभी तैयार नहीं हैं. इसके बाद एक पेज खुलता है और Resolved शब्द को काटकर Ignored लिखा हुआ दिखाई देता है. इस वेबसाइट का नाम उन्होंने Airtel Blackout रखा है.

वेबसाइट पर Airtel के नाम से जुड़े हुए कई कटाक्ष देखाई देते हैं. अनिमेष ने एक जगह लिखा है कि भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में 1 Gbps की स्पीड से भी तेज अगर कुछ है तो वह है आपकी शिकायत को बिना पढ़े बंद करने की स्पीड.

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उड़ाया Airtel का जमकर मजाक

इस वेबसाइट पर Bharti Airtel की सर्विस पर खूब व्यंग्य किया गया है. यहां एक खास सेक्शन Ticket Roulette नाम से भी बनाया गया है, जिसमें तंज कसते हुए लिखा गया है कि हर बार शिकायत करने पर नया Service Request नंबर दे दिया जाता है. यूजर इसे मजाक में ऐसे बताते हैं जैसे ये नंबर किसी कलेक्टिबल आइटम की तरह हों बस जोड़ते रहो लेकिन समस्या का समाधान कहीं नहीं मिलता.

आगे वेबसाइट में कंपनी के ऐप Airtel Thanks पर भी कटाक्ष किया गया है. लिखा गया है कि इसका नाम Thanks इसलिए रखा गया है क्योंकि शिकायत दर्ज करने के बाद यूजर को सिर्फ थैंक यू ही मिलता है न कि समाधान.

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दूसरे यूजर भी कर सकते हैं अपनी परेशानी साझा

अनिमेष ने इसके साथ ही इस वेबसाइट को दूसरे यूजर्स की परेशानी साझा करने का जरिया बना दिया है. इस वेबसाइट पर एक कॉपी मग का आइकन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करके आप अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं. अनिमेष ने यहां लोगों से उन्हें एक कॉपी के पैसे देकर सपोर्ट जताने की बात कही है. उन्होंने लिखा है कि Airtel तो मेरा ब्रॉडबैंड ठीक नहीं करेगा लेकिन आप मुझे एक कॉपी पिला कर सपोर्ट जता सकते हैं.

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