/सरकार के हाथ लगे 7 खतरनाक Apps! दिखाते हैं Porn Ads... क्लिक करते ही हैकर्स कर देते हैं कांड, खुद पर रखें काबू और देखें List

आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि यह साइबर अपराधियों के लिए ठगी का नया अड्डा बन गया है. हाल ही में भारत सरकार की साइबर एजेंसी ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है. फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अश्लील विज्ञापनों का लालच देकर लोगों को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया जा रहा है. अगर आप भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते समय ऐसे विज्ञापनों पर क्लिक कर देते हैं, तो यह खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है.
केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर (I4C) की नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (NCTAU) ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है. इस एडवाइजरी में बताया गया है कि हैकर्स फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. इसके लिए वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एडल्ट यानी पॉर्न विज्ञापनों का सहारा ले रहे हैं. जैसे ही कोई यूजर इन विज्ञापनों पर क्लिक करता है, उन्हें एक फर्जी या फिशिंग वेबसाइट पर भेज दिया जाता है.
सरकार ने चेतावनी देते हुए ऐसे 7 खतरनाक ऐप्स के नामों का भी खुलासा किया है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर विज्ञापनों के रूप में घूम रहे हैं. इनके नाम Night Play, Reloop, Kyss, Riva, Vima, Nexo और Vixa हैं. ये ऐप्स यूजर्स को लुभाने के लिए खुद को एडल्ट कंटेंट वाले ऐप के रूप में पेश करते हैं. जैसे ही कोई यूजर इनकी वेबसाइट पर जाता है, उन्हें Google Play Store के बाहर से APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है.
जब आप Play Store के बाहर यानी थर्ड पार्टी वेबसाइट से किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो इसे साइडलोडिंग कहा जाता है. यह ऐप इंस्टॉल होते ही आपके फोन से 'एक्सेसिबिलिटी परमिशन' (Accessibility Permissions) मांगता है. जैसे ही आप यह परमिशन देते हैं, हैकर्स आपके फोन के पूरे सिस्टम पर अपना कब्जा जमा लेते हैं. इसके बाद वे आपके फोन में यूजर की अनुमति के बिना दूसरे खतरनाक ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं.
एक बार जब इस फर्जी ऐप को आपके फोन का एक्सेस मिल जाता है, तो हैकर्स आपके मैसेज, ओटीपी और बैंकिंग ऐप्स का डेटा चोरी कर लेते हैं. इसकी मदद से वे आपके बैंक अकाउंट से पैसे गायब कर देते हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आपको इस बात का पता तब तक नहीं चलता जब तक कि आपके खाते से पैसे कटने का मैसेज नहीं आ जाता.
I4C की रिपोर्ट के मुताबिक ये दुर्भावनापूर्ण ऐप्स सिर्फ आपके पैसे ही नहीं चुराते, बल्कि आपके डिवाइस में चुपके से एक VPN भी इंस्टॉल कर देते हैं. इस VPN का इस्तेमाल हैकर्स गैर-कानूनी और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इंटरनेट ट्रैफिक को रूट करने में करते हैं. यानी आपके फोन का इस्तेमाल करके कोई और अपराध किया जा रहा होता है और आप मुसीबत में फंस सकते हैं.
यह वायरस इतना खतरनाक होता है कि एक बार इंस्टॉल होने के बाद यह फोन की सेटिंग्स से खुद को अनइंस्टॉल होने से रोकता है. अगर यूजर इसे डिलीट करने की कोशिश भी करता है, तो फोन की सेटिंग्स क्रैश हो जाती हैं या ऑप्शन काम नहीं करता. इस वजह से सामान्य यूजर के लिए इसे फोन से हटाना बेहद मुश्किल हो जाता है.
इस तरह के साइबर हमलों से बचने के लिए सरकार और विशेषज्ञों ने कुछ जरूरी सुरक्षा उपाय बताए हैं.
- कभी भी Google Play Store या Apple App Store के बाहर से कोई भी APK फाइल या ऐप डाउनलोड न करें.
- सोशल मीडिया पर दिखने वाले अश्लील या आकर्षक विज्ञापनों पर क्लिक करने से बचें.
- अपने फोन में किसी भी ऐप को बिना सोचे-समझे 'Accessibility Permission' न दें.
- अगर गलती से कोई संदिग्ध ऐप डाउनलोड हो जाए, तो तुरंत अपने फोन का इंटरनेट बंद करें और उसे फैक्ट्री रीसेट करें.
- साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में तुरंत 1930 राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं.