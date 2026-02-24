अब फोन गिरने या चोरी होने का डर खत्म! लोहे जैसी पकड़ वाला मोबाइल होल्डर देगा चोरों को टेंशन, कीमत भी सिर्फ...

Advertisement
दोनों प्रोडक्ट खास तौर पर रोजाना ऑफिस जाने वाले लोगों और लंबी दूरी की राइड करने वालों के लिए डिजाइन किए गए हैं. कंपनी का दावा है कि ये मजबूत, सुरक्षित और यूजर-फ्रेंडली हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 24, 2026, 09:37 AM IST
Portronics ने भारत में अपने दो नए मोबाइल होल्डर- Mobike 5 Plus और Mobike 4 Plus- लॉन्च किए हैं. ये दोनों प्रोडक्ट खास तौर पर रोजाना ऑफिस जाने वाले लोगों और लंबी दूरी की राइड करने वालों के लिए डिजाइन किए गए हैं. कंपनी का दावा है कि ये मजबूत, सुरक्षित और यूजर-फ्रेंडली हैं, जिससे चलते-फिरते भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल आसान हो जाता है.

धूप और धूल से सुरक्षा
दोनों मॉडल में एक प्रोटेक्टिव सनशेड दिया गया है. यह तेज धूप में स्क्रीन पर पड़ने वाली चमक को कम करता है, जिससे GPS नेविगेशन साफ दिखाई देता है. साथ ही यह हल्की धूल और गंदगी से भी सुरक्षा देता है. खराब मौसम में भी स्क्रीन क्लियर रहे, इस बात का खास ध्यान रखा गया है.

Mobike 5 Plus: स्कूटर के लिए खास डिजाइन
Mobike 5 Plus को मिरर-माउंट डिजाइन के साथ तैयार किया गया है. यह स्कूटर और स्कूटी के लिए ज्यादा उपयुक्त है. इसका डिजाइन ऐसा है कि हैंडलबार के कंट्रोल में कोई रुकावट नहीं आती. साथ ही फोन देखने का एंगल नेचुरल रहता है, जिससे राइड के दौरान ध्यान भटकता नहीं है.

Mobike 4 Plus: बाइक के लिए मजबूत पकड़
वहीं Mobike 4 Plus में मजबूत हैंडलबार माउंटिंग सिस्टम दिया गया है. यह खासतौर पर मोटरसाइकिल और सामान्य टू-व्हीलर के लिए बनाया गया है. इसे इंस्टॉल करना आसान है और यह फोन को मजबूती से पकड़कर रखता है. दोनों मॉडल में 4-पॉइंट लॉकिंग मैकेनिज्म दिया गया है. साथ ही एंटी-स्लिप सिलिकॉन पैडिंग भी है, जो फोन को फिसलने से बचाती है. ये होल्डर 5.4 इंच से 6.7 इंच तक के स्मार्टफोन को सपोर्ट करते हैं. उबड़-खाबड़ सड़कों या अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में भी फोन सुरक्षित रहता है.

360 डिग्री रोटेशन और क्विक रिलीज
इन मोबाइल होल्डर्स में 360 डिग्री रोटेशन फीचर दिया गया है. इससे यूजर फोन को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में आसानी से घुमा सकता है. GPS देखने, कॉल अटेंड करने या म्यूजिक कंट्रोल करने में यह फीचर काफी काम आता है. साथ ही इसमें वन-प्रेस क्विक रिलीज सिस्टम दिया गया है. यानी जरूरत पड़ने पर आप एक बटन दबाकर फोन को तुरंत निकाल सकते हैं. छोटे ब्रेक या पेट्रोल पंप पर रुकने के दौरान यह फीचर काफी सुविधाजनक साबित होता है.

मजबूत और वाइब्रेशन-रेजिस्टेंट डिजाइन
Mobike 5 Plus और Mobike 4 Plus दोनों को मजबूत और वाइब्रेशन-रेजिस्टेंट डिजाइन के साथ तैयार किया गया है. लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए इन्हें टिकाऊ बनाया गया है. इंस्टॉलेशन के लिए ज्यादा टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती और फिटिंग भी मजबूत रहती है. इससे राइडिंग के दौरान आत्मविश्वास बढ़ता है.

कीमत और उपलब्धता
Portronics Mobike 5 Plus और Portronics Mobike 4 Plus की कीमत भारत में 499 रुपये रखी गई है. दोनों प्रोडक्ट्स पर 12 महीने की वारंटी भी मिलती है. इन्हें कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट Portronics.com, Amazon.in और Flipkart.com समेत देशभर के ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स से खरीदा जा सकता है.

