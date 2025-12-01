Advertisement
trendingNow13024919
Hindi Newsटेक

छोड़िए Use And Throw वाले सेल! आ गई Type-C से चार्ज होने वाली बैटरी, कीमत बहुत ही कम

Lithius Cell को इस तरह बनाया गया है कि यह हर तरह के डिवाइस में स्थिर और भरोसेमंद परफॉर्मेंस दे सके. यह बैटरियां 1.5V का स्टेबल आउटपुट देती हैं, जिससे यह रिमोट कंट्रोल, कीबोर्ड, वायरलेस माउस, टॉयज, कैमरा, गेमिंग कंट्रोलर, लैम्प और घड़ी जैसे रोज इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स को आसानी से चला सकती हैं. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 01, 2025, 01:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छोड़िए Use And Throw वाले सेल! आ गई Type-C से चार्ज होने वाली बैटरी, कीमत बहुत ही कम

Portronics ने भारत में अपनी नई रिचार्जेबल बैटरी सीरीज Lithius Cell लॉन्च कर दी है, जो AA और AAA दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है. कंपनी का कहना है कि इन बैटरियों का मकसद लोगों को आसान, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल पावर सॉल्यूशन देना है. सबसे खास बात यह है कि इन बैटरियों में सीधा USB Type-C पोर्ट दिया गया है, यानी अब चार्जर या अलग बैटरी डॉक की जरूरत ही नहीं पड़ती. किसी भी Type-C केबल से इसे चार्ज किया जा सकता है.

घर और ऑफिस दोनों के लिए भरोसेमंद परफॉर्मेंस
Lithius Cell को इस तरह बनाया गया है कि यह हर तरह के डिवाइस में स्थिर और भरोसेमंद परफॉर्मेंस दे सके. यह बैटरियां 1.5V का स्टेबल आउटपुट देती हैं, जिससे यह रिमोट कंट्रोल, कीबोर्ड, वायरलेस माउस, टॉयज, कैमरा, गेमिंग कंट्रोलर, लैम्प और घड़ी जैसे रोज इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स को आसानी से चला सकती हैं. हर सेल में एक LED इंडिकेटर दिया गया है जो चार्जिंग के दौरान ब्लिंक करता है और पूरी तरह चार्ज होने पर लगातार जलता रहता है. इससे यूजर को पता चल जाता है कि बैटरी कब तैयार है.

सुरक्षित और टिकाऊ डिजाइन
Portronics ने इन बैटरियों को काफी मजबूत और सुरक्षित बनाया है. बैटरी का लीक-प्रूफ शेल किसी भी दबाव में फटता नहीं है. इसके अंदर कई लेयर की सुरक्षा दी गई है जिसमें शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा, ओवर-वोल्टेज से बचाव, ओवरहीटिंग नियंत्रण, सर्ज प्रोटेक्शन और ओवर-डिस्चार्ज सुरक्षा शामिल है. इन बैटरियों की यह खास बात है कि लंबे समय तक इस्तेमाल न करने पर भी ये चार्ज बनाए रखती हैं. इससे बार-बार चार्ज करने की जरूरत कम पड़ती है और यह सिंगल-यूज बैटरियों की तुलना में एक पर्यावरण-हितैषी विकल्प बन जाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दो वेरिएंट – अलग जरूरतों के लिए तैयार
Portronics ने Lithius Cell को दो मॉडल में बाजार में उतारा है, ताकि अलग-अलग डिवाइस की जरूरतें पूरी हो सकें. Lithius Cell AAA वेरिएंट में 440mAh (666mWh) की क्षमता है, जो छोटे और कम पावर वाले डिवाइस के लिए सही है. वहीं Lithius Cell AA की क्षमता 1480mAh (2220mWh) है, जो ज्यादा पावर मांगने वाले डिवाइस के लिए बेहतर है. Portronics का कहना है कि यह सीरीज उनकी इस सोच को दिखाती है कि रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी को ज्यादा किफायती, आसान और पर्यावरण अनुकूल बनाया जाए.

कीमत और उपलब्धता
Portronics ने Lithius Cell को दो पैक में लॉन्च किया है. Lithius Cell AAA (USB-C Rechargeable) – दो बैटरी का पैक ₹499 में मिलेगा. Lithius Cell AA (USB-C Rechargeable) – दो बैटरी का पैक ₹449 में खरीदा जा सकता है. ये दोनों बैटरियां Portronics की आधिकारिक वेबसाइट, प्रमुख ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म और कुछ चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

portronicsPortronics Lithius Cell AA AAAUSB-C lithium-ion battery

Trending news

विपक्ष SIR पर बहस की कर रहा मांग ना कि ड्रामा... कांग्रेस के बाद TMC ने मोदी को घेरा
Winter Session
विपक्ष SIR पर बहस की कर रहा मांग ना कि ड्रामा... कांग्रेस के बाद TMC ने मोदी को घेरा
जब भारत की एक पुकार पर अमेरिका से युद्ध लड़ने आ गया रूस, कहानी सच्चे दोस्त की
India Russia News
जब भारत की एक पुकार पर अमेरिका से युद्ध लड़ने आ गया रूस, कहानी सच्चे दोस्त की
संसद आते नहीं, देते हैं बयान... कांग्रेस का PM पर पलटवार, कहा- ड्रामा आप कर रहे हैं
Winter Session
संसद आते नहीं, देते हैं बयान... कांग्रेस का PM पर पलटवार, कहा- ड्रामा आप कर रहे हैं
मुंबई में खुला नया एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल भी सफल; कब से शुरु होंगी उड़ानें?
NMIA
मुंबई में खुला नया एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल भी सफल; कब से शुरु होंगी उड़ानें?
'मुद्दों पर बोलना, मुद्दे उठाना नाटक नहीं...' प्रियंका गांधी ने मोदी पर साधा निशाना
Winter Session
'मुद्दों पर बोलना, मुद्दे उठाना नाटक नहीं...' प्रियंका गांधी ने मोदी पर साधा निशाना
एजुकेशन, परमाणु ऊर्जा और इंश्योरेंस... शीतकालीन सत्र में ये 7 जरूरी बिल होंगे पेश
Parliament winter session
एजुकेशन, परमाणु ऊर्जा और इंश्योरेंस... शीतकालीन सत्र में ये 7 जरूरी बिल होंगे पेश
मैं टिप्स देने को तैयार हूं... बार-बार हार रहे विपक्ष पर पीएम का तंज, जानें क्या कहा
Parliament winter session
मैं टिप्स देने को तैयार हूं... बार-बार हार रहे विपक्ष पर पीएम का तंज, जानें क्या कहा
मुंबई में भी जहरीली हुई हवा, दिल्ली से कम प्रदूषण के बावजूद GRAP-4 लागू
mumbai air pollution
मुंबई में भी जहरीली हुई हवा, दिल्ली से कम प्रदूषण के बावजूद GRAP-4 लागू
कश्मीर में NIA ने रातभर 10 जगहों पर की छापेमारी, शोपियां-पुलवामा में मिले सुराग
NIA raid
कश्मीर में NIA ने रातभर 10 जगहों पर की छापेमारी, शोपियां-पुलवामा में मिले सुराग
क्या बांग्लादेश अब भी दोस्त है? यूनुस के भारत विरोधी रुख पर नेवी चीफ ने क्या कहा?
India Navy
क्या बांग्लादेश अब भी दोस्त है? यूनुस के भारत विरोधी रुख पर नेवी चीफ ने क्या कहा?