छोड़िए Use And Throw वाले सेल! आ गई Type-C से चार्ज होने वाली बैटरी, कीमत बहुत ही कम

Portronics ने भारत में अपनी नई रिचार्जेबल बैटरी सीरीज Lithius Cell लॉन्च कर दी है, जो AA और AAA दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है. कंपनी का कहना है कि इन बैटरियों का मकसद लोगों को आसान, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल पावर सॉल्यूशन देना है. सबसे खास बात यह है कि इन बैटरियों में सीधा USB Type-C पोर्ट दिया गया है, यानी अब चार्जर या अलग बैटरी डॉक की जरूरत ही नहीं पड़ती. किसी भी Type-C केबल से इसे चार्ज किया जा सकता है.

घर और ऑफिस दोनों के लिए भरोसेमंद परफॉर्मेंस

Lithius Cell को इस तरह बनाया गया है कि यह हर तरह के डिवाइस में स्थिर और भरोसेमंद परफॉर्मेंस दे सके. यह बैटरियां 1.5V का स्टेबल आउटपुट देती हैं, जिससे यह रिमोट कंट्रोल, कीबोर्ड, वायरलेस माउस, टॉयज, कैमरा, गेमिंग कंट्रोलर, लैम्प और घड़ी जैसे रोज इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स को आसानी से चला सकती हैं. हर सेल में एक LED इंडिकेटर दिया गया है जो चार्जिंग के दौरान ब्लिंक करता है और पूरी तरह चार्ज होने पर लगातार जलता रहता है. इससे यूजर को पता चल जाता है कि बैटरी कब तैयार है.

सुरक्षित और टिकाऊ डिजाइन

Portronics ने इन बैटरियों को काफी मजबूत और सुरक्षित बनाया है. बैटरी का लीक-प्रूफ शेल किसी भी दबाव में फटता नहीं है. इसके अंदर कई लेयर की सुरक्षा दी गई है जिसमें शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा, ओवर-वोल्टेज से बचाव, ओवरहीटिंग नियंत्रण, सर्ज प्रोटेक्शन और ओवर-डिस्चार्ज सुरक्षा शामिल है. इन बैटरियों की यह खास बात है कि लंबे समय तक इस्तेमाल न करने पर भी ये चार्ज बनाए रखती हैं. इससे बार-बार चार्ज करने की जरूरत कम पड़ती है और यह सिंगल-यूज बैटरियों की तुलना में एक पर्यावरण-हितैषी विकल्प बन जाती हैं.

दो वेरिएंट – अलग जरूरतों के लिए तैयार

Portronics ने Lithius Cell को दो मॉडल में बाजार में उतारा है, ताकि अलग-अलग डिवाइस की जरूरतें पूरी हो सकें. Lithius Cell AAA वेरिएंट में 440mAh (666mWh) की क्षमता है, जो छोटे और कम पावर वाले डिवाइस के लिए सही है. वहीं Lithius Cell AA की क्षमता 1480mAh (2220mWh) है, जो ज्यादा पावर मांगने वाले डिवाइस के लिए बेहतर है. Portronics का कहना है कि यह सीरीज उनकी इस सोच को दिखाती है कि रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी को ज्यादा किफायती, आसान और पर्यावरण अनुकूल बनाया जाए.

कीमत और उपलब्धता

Portronics ने Lithius Cell को दो पैक में लॉन्च किया है. Lithius Cell AAA (USB-C Rechargeable) – दो बैटरी का पैक ₹499 में मिलेगा. Lithius Cell AA (USB-C Rechargeable) – दो बैटरी का पैक ₹449 में खरीदा जा सकता है. ये दोनों बैटरियां Portronics की आधिकारिक वेबसाइट, प्रमुख ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म और कुछ चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध हैं.