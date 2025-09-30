Advertisement
अब जेब में रखकर घूमें TV! ये छोटा सा डिवाइस बना देगा दीवार को 100-इंच की स्क्रीन, कीमत भी सिर्फ...

ये डिवाइस खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो चलते-फिरते भी बड़ा स्क्रीन एक्सपीरियंस चाहते हैं. अगर आप भी एक स्मार्ट, हल्का और पावरफुल प्रोजेक्टर ढूंढ रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 30, 2025, 10:38 AM IST
अब जेब में रखकर घूमें TV! ये छोटा सा डिवाइस बना देगा दीवार को 100-इंच की स्क्रीन, कीमत भी सिर्फ...

Portronics ने भारत में अपना नया पोर्टेबल प्रोजेक्टर Pico 14 लॉन्च कर दिया है, जो साइज में छोटा लेकिन फीचर्स में किसी बड़े प्रोजेक्टर से कम नहीं है. ये डिवाइस खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो चलते-फिरते भी बड़ा स्क्रीन एक्सपीरियंस चाहते हैं. अगर आप भी एक स्मार्ट, हल्का और पावरफुल प्रोजेक्टर ढूंढ रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है.

Pico 14 आखिर है क्या?
Portronics Pico 14 एक mini rechargeable DLP प्रोजेक्टर है, जिसकी साइज मात्र 73x73x60mm है और वजन करीब 250 ग्राम. यानी यह कुछ स्मार्टफोन्स से थोड़ा ही भारी है. इसका कॉम्पैक्ट और स्क्वायर शेप डिज़ाइन ट्राइपॉड सपोर्ट के साथ आता है. इस छोटे से प्रोजेक्टर से आप 100 इंच तक का बड़ा स्क्रीन 720p रेजोल्यूशन में देख सकते हैं, और वो भी 1600 ल्यूमन्स ब्राइटनेस के साथ.

क्या वायरलेस में भी चलता है?
हां! Pico 14 में 4,800mAh की बैटरी दी गई है, जिससे यह बिना बिजली के भी करीब 60 मिनट तक चल सकता है. यानी आप कहीं भी – पार्क में, ट्रेवल में या कैंपिंग पर – इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं. इसमें 30,000 घंटे की लैम्प लाइफ का दावा किया गया है, जो इसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए टिकाऊ बनाता है.

क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं?
इस पोर्टेबल प्रोजेक्टर में हैं कई दमदार फीचर्स:

- 4K इनपुट सपोर्ट
- Android 13 OS पर चलता है
- ऑटो फोकस, रिमोट कंट्रोल, और कीस्टोन करेक्शन
- Dual-Band WiFi और Bluetooth 5.4
- 3W का इनबिल्ट स्पीकर
- 25db तक लो नॉइज़ ऑपरेशन (Eco Mode में)

कीमत और उपलब्धता क्या है?
Portronics Pico 14 की भारत में कीमत ₹28,349 रखी गई है, जो करीब $320 USD के बराबर है. यह प्रोजेक्टर Amazon, Flipkart और अन्य रिटेलर्स पर उपलब्ध है. इसके साथ 12 महीने की वारंटी भी मिलती है.

क्या यह आपके लिए सही है?
अगर आप एक ऐसा प्रोजेक्टर चाहते हैं जो पॉकेट में फिट हो जाए, वायरलेस चल सके, Android OS पर काम करे और जबरदस्त वीडियो क्वालिटी दे — तो Pico 14 एक शानदार ऑप्शन हो सकता है. खासकर ट्रैवलर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, और मिनी-होम थिएटर चाहने वालों के लिए.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

Portronics Pico 14

