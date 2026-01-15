बदल गया डाकघर! अब सिर्फ चिट्ठी ही नहीं, आपका ऑनलाइन ऑर्डर लेकर आएगा डाकिया; शुरू हुई नई सर्विस

India Post ONDC Service: डिजिटल इंडिया की दिशा में भारत ने एक और नया कदम बढ़ा दिया है. अब आपका डाकबाबू सिर्फ चिट्ठियां ही नहीं लाएगा बल्कि आपके ऑनलाइन शॉपिंग ऑर्डर भी आप तक पहुंचाएगा. जी हां, आपने ठीक पढ़ा है. डाक विभाग ने ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कामर्स प्लेटफॉर्म पर एक लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर (LSP) के रूप में अपनी ऑफिशियल शुरुआत कर दी है. ONDC प्लेटफॉर्म पर बुक हुए पहले ऑनलाइन ऑर्डर की सफल डिलीवरी भी डाक विभाग ने कर दी है. देश के कोने कोने तक फैले विशाल पोस्टल नेटवर्क के साथ अब India Post डिजिटल मार्केट में छोटे कारोबारियों, कारीगरों और ग्रामीण बिजनेसमैन के लिए नई संभावनाएं खोलने जा रहा है.

13 जनवरी को बुक हुआ था पहला पार्सल

भारत सरकार के इस नेटवर्क पर इंडिया पोस्ट ने अपना पहला ऑर्डर दो दिन पहले यानी 13 जनवरी को रिसीव किया था. यह ऑर्डर UdyamWell नाम के एक स्टार्टअप द्वारा बुक किया गया था जो ग्रामीण बिजनेसमैन और कारीगरों की सहायता करता है. डाक विभाग ने सफलतापूर्वक इस पार्सल को 15 जनवरी 2026 को डिलीवर कर एक नई शुरुआत कर दी है.

अब जानिए क्या है Click and Book मॉडल?

इंडिया पोस्ट की सर्विस ONDC पर क्लिक एंड बुक मॉडल के तहत काम कर रही हैं. इसकी कुछ खास बातें इस प्रकार हैं-

भारतीय डाक के इस सुविधा के तहत सेलर्स ऑनलाइन पिकअप रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं.

India Post को लॉजिस्टिक्स पार्टनर के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं.

पोस्ट ऑफिस की टीम सीधे सेलर के ऐड्रेस से पार्सल रिसीव करती है.

पिकअप के समय ही पोस्टेज चार्ज देना होता है.

इसके साथ ही पार्सल को ट्रैकिंग के साथ डिलीवर किया जाएगा

अब ONDC प्लेटफॉर्म से जुड़े सेलर्स के पास इंडिया पोस्ट को सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा. इससे छोटे बिजनेसमैन और गांव के कारीगरों को फायदा मिलेगा क्योंकि वे इंडिया पोस्ट के विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल करके देश के कोने कोने तक अपना सामान भेज सकेंगे.

