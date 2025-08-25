टूटी सड़क और गड्ढे अब नहीं करें परेशान! तुरंत करें सरकार के इस पोर्टल पर शिकायत, तुरंत होगा एक्शन
अक्सर लोग खराब-टूटी सड़कों की वजह से परेशान रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन भी इसकी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आपको सरकार की ओर से खास सुविधा दी जाती है. चलिए जानते हैं कैसे और कहां करनी है शिकायत.

Aug 25, 2025
देशभर में कई ऐसी जगहें हैं जहां हमें टूटी सड़कें और खुले गड्ढे दिख जाते हैं. लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते. क्योंकि अक्सर जब भी लोग इसकी शिकायत करने के बारे में सोचते हैं तो मन में यही ख्याल आता है कि इस काम वक्त की बर्बादी तो होगी ही, साथ ही काफी मशक्कत भी करनी पड़ेगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रोसेस को आप चुटकियों में अपने घर में बैठे रहकर भी कर सकते हैं. दरअसल, इसके लिए भी सरकार की तरफ से एक वेबसाइट बनाई गई है, जिसके बारे में कम ही लोगों को जानकारी होगी.

सरकार के इस पोर्टल पर करें शिकायत
टूटी सड़कों और गड्ढों की शिकायत करने के लिए आपको केंद्र सरकार की बनाई वेबसाइट CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System) पर जो भी सड़क या गड्ढे की शिकायत करनी है उसकी डिटेल दे सकते है. इसके लिए आपको सिर्फ इस पोर्टल पर साइन-अप करना है. मजेदार बात तो यह है कि ये सर्विस पूरे देश में काम करती है. चलिए जानते हैं कैसे इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Flipkart का Black प्लान दे रहा Amazon को टक्कर! YouTube Premium भी सालभर के लिए फ्री

इन स्टेप्स को करें फॉलो
1. सबसे पहले अपने वेब ब्राउजर पर CPGRAMS (pgportal.gov.in) की वेबसाइट पर विजिट करें.

2. अगर आप पहली बार पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहां रजिस्ट्रेशन करना होगा. 

3. इसके बाद आपको Grievance या 'शिकायत दर्ज करें' का ऑप्शन चुनना है. 

4. अब फॉर्म पर पहले अपना नाम, पता और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरें. फिर Grievance Description में खराब सड़क की हालत, गड्ढो की संख्या और सटीक जगह की जानकारी दें.

5. सड़क की शिकायत के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) का ऑप्शन सेलेक्ट करें. अगर कोई सड़क राज्य सरकार के अंतर्गत है तो PWD का ऑप्शन भी चुन सकते हैं.

6. शिकायत के लिए आपको सड़क और गड्ढो की एक क्लियर फोटो या वीडियो भी अपलोड करनी होगी. फोटो सब्मिट करते ही आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा.

7. इस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपनी शिकायत की हर स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं.

8. इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको एक ऑफिसर भी असाइन किया जाएगा जिसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिलेगी और वह आपसे पूरा फॉलोअप लेंगे. 

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव.

government portal potholes road

