पावर बैंक बना मुसीबत, उड़ती फ्लाइट में पकड़ी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप!

चीन के हांगझोउ से साउथ कोरिया के सियोल जा रही एयर चाइना फ्लाइट की शनिवार को शंघाई में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. वजह ये थी कि अचानक प्लेन के ओवरहेड बिन से आग की लपटें निकलने लगीं, जिसके बाद सभी यात्रियों के होश उड़ गए. यह एक बैग में रखे छोटे से पावर बैंक की वजह से लगी. अब लोकल मीडिया के मुताबिक, इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बैग में रखे पावर बैंक ने पकड़ी आग

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लाइट CA139 ने हांगझोउ से सुबह 9:47 बजे (लोकल टाइम) उड़ान भरी. यह फ्लाइट साउथ कोरिया के इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी और वहां दोपहर 12:20 बजे पहुंचने का समय तय था. लेकिन सफर के दौरान ही एक यात्री के बैग में रखे पावर बैंक ने अचानक आग पकड़ ली, जो प्लेन के ऊपर वाले कैबिन में रखा था. इसके बाद तुरंत रास्ता बदला गया और फ्लाइट की शंघाई के पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी.

फ्लाइट क्रू ने तुरंत लिया एक्शन

रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक बयान में एयर चाइना ने कहा, '18 अक्टूबर को हांगझोउ से इंचियोन जा रही फ्लाइट CA139 में एक यात्री के हैंड बैगेज में रखे पावर बैंक ने अचानक आग पकड़ ली, जो ओवरहेड बिन में रखा हुआ था.' एयरलाइन ने बताया कि फ्लाइट क्रू ने तुरंत एक्शन लिया और किसी को कोई चोट नहीं आई. बयान में कहा गया, 'फ्लाइट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्लेन को शंघाई के पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिना प्लान के लैंड कराना पड़ा.'

वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि एक यात्री ने इसे फिल्माया है. वीडियो में यात्री और फ्लाइट क्रू ऊपर वाले कैबिन से निकल रही आग को बुझाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. Shanghai Observer ने बताया कि आग लगने से पहले एक तेज धमाके की आवाज आई थी.

पावर बैंक में कैसे लगी आग

एक्सपर्ट्स की मानें तो यह घटनाएं लिथियम आयरन बैटरी के प्रोडक्ट्स की वजह से होती हैं. मोबाइल बैटरी या पावर बैंक थर्मल रनअवे के कारण अचानक आग पकड़ सकती है. बता दें कि यह थर्मल रनअवे तब होता है जब बैटरी ओवरहीट हो या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए. वहीं, इस तरह की घटना एक बार फिर दिखाती है कि लिथियम बैटरियों से जुड़ी सुरक्षा को लेकर अब भी चिंता बनी हुई है. पिछले कुछ सालों में एशिया में उड़ानों के दौरान ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जहां लिथियम बैटरियों की वजह से प्लेन में आग लग चुकी है.

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

मई महीने में हांगझोउ से शेनझेन जा रही चाइना साउदर्न एयरलाइंस की फ्लाइट को उड़ान भरने के सिर्फ 15 मिनट बाद वापस एयरपोर्ट लौटना पड़ा, क्योंकि एक यात्री के कैमरे की बैटरी और पावर बैंक से धुआं निकलता हुआ देखा गया. इससे पहले जनवरी में साउथ कोरिया के अधिकारियों ने बताया था कि एक एक्स्ट्रा पावर बैंक की वजह से Air Busan की एक फ्लाइट में आग लग गई थी. उस प्लेन में 169 यात्री और 7 क्रू मेंबर सवार थे. इस आग की घटना में 7 लोगों को हल्की चोटें आई थीं.

यात्रियों को दी गई दूसरी फ्लाइट

चीन ने फ्लाइट्स में लिथियम बैटरियों और पावर बैंक के इस्तेमाल को लेकर नियमों को और सख्त कर दिया गया है. अब इन चीजों को ले जाने के लिए यात्रियों को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी और तय किए गए नियमों का पालन करना जरूरी है. एयर चाइना ने बताया कि फ्लाइट क्रू ने आग पर काबू पाने के लिए तुरंत एक्शन लिया और सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई. एयरलाइन ने यह भी कहा कि इस घटना के बाद बाकी फ्लाइट्स में कोई रुकावट या परेशानी नहीं आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह फ्लाइट जो पहले सियोल जा रही थी, उसे दोबारा शेड्यूल किया गया. इसके बाद यात्रियों को दूसरी फ्लाइट्स में जगह दी गई.