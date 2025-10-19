Advertisement
प्लेन में रखा बैग बना 'बम'...लगी आग! लीथियम बैटरी ने किया धमाका, सावधान आपकी जेब में भी है खतरा

China Flight Fire: चीन की एक फ्लाइट में पावर बैंक फटने से आग लगने की घटना ने सबको चौंका दिया है. स्मार्टफोन, लैपटॉप, कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहन जैसी डिवाइसों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरियां कभी-कभी फट जाती हैं. बैटरी फटे न इसके लिए कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि क्यों फटती हैं बैटरियां.

Oct 19, 2025
Lithium Battery Ssafety Tips: हाल ही में चीन की एक फ्लाइट में अचानक आग लग गई. आग लगते ही फ्लाइट में अफरा-तफरी मच गई. लोगों को इस बात की शुरू में जानकारी ही नहीं हुई कि फ्लाइट में आग कैसे लगी. दरअसल आग लगने के पीछे का कारण था लिथियम बैटरी. फ्लाइट में ही रखी पॉवरबैंक से हल्की आवाज आई, धुआं निकलने लगा और फिर देखते ही देखते आग अपना विकराल रूप दिखाने लगी. लोगों की सुरक्षा को देखते हुए फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिग कराई गई. हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में सभी पैसेंजर पूरी तरह से सुरक्षित हैं, किसी को भी चोट नहीं आई है.

अब लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अचानक कैसे पॉवरबैंक में आग लग गई. इसका कारण है कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, पावर बैंक और इलेक्ट्रिक वाहन जैसी आम गैजेट्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरी कभी-कभी ओवरहीट या शॉर्ट सर्किट के कारण फट जाती हैं. इस घटना ने याद दिलाया कि इन गैजेट्स के इस्तेमाल और स्टोरेज में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि किन गैजेट्स में यह फटने या आग लगने का खतरा रहता है और आग लगने से बचने के लिए क्या-क्या उपाय किए जाने चाहिए.

सबसे पहले जान लीजिए कहां-कहां इस्तेमाल होती है लिथियम बैटरी

लिथियम-आयन (Lithium-ion) बैटरी अपनी हाई एनर्जी डेंसिटी और रिचार्जेबल पॉवर के कारण आधुनिक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जान बन चुकी हैं. यह लगभग हर छोटे-बड़े चार्जेबल गैजेट में इस्तेमाल होती है, जैसे;

स्मार्टफोन और लैपटॉप
पावर बैंक, टैबलेट और ई-रीडर में भी पोर्टेबल होने के कारण इनका इस्तेमाल होता है.

वायरलेस हेडफोन/ईयरबड्स में भी छोटे आकार के होने के कारण लंबी बैटरी लाइफ के लिए लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है.

स्मार्टवॉच और फिटनेस ट्रैकर में.

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में भी यह बैटरी इस्तेमाल होती है.

इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) और ई-स्कूटर में इस बैटरी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है.

कैमरा, ड्रोन और रिमोट कंट्रोल खिलौने में.

अब जानिए कब फट सकती हैं लिथियम बैटरियां

लिथियम-आयन बैटरी में आग लगने या फटने की घटना को थर्मल रनवे साइंस की भाषा में कहते हैं, जो कई कारणों से हो सकता है. जैसे:

ओवरचार्जिंग
बैटरी को उसकी पॉवर से ज्यादा चार्ज करने पर उसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है, जिससे केमिकल डिस्बैलेंस होता है और विस्फोट होने का खतरा बढ़ जाता है.

फिजिकल डैमेज
बैटरी को किसी तरह की चोट लगने, दबने या पंचर होने पर उसके सेपरेटर को नुकसान पहुंचता है. इससे शॉर्ट सर्किट होता है और आग लग जाती है.

ज्यादा टेंपरेचर
बैटरी को सीधी धूप या किसी गर्म जगह जैसे कार के डैशबोर्ड पर रखने से भी उसके अंदर का टेंपरेचर बहुत बढ़ जाता है, जिससे थर्मल रनवे हो सकता है.

शॉर्ट सर्किट
यह बैटरी के अंदर या बाहर किसी धातु के संपर्क में आने से हो सकता है जिससे ज्यादा गर्मी पैदा होती है.

पुरानी या फूली हुई बैटरी 
जब बैटरी फूलने लगती है तो यह भी खतरे का संकेत होता है और इसे तुरंत बदल देना चाहिए.

क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? 
 
सही चार्जर का इस्तेमाल करें
हमेशा अपने डिवाइस के साथ आए चार्जर या किसी भरोसेमंद ब्रांड के चार्जर का ही इस्तेमाल करें.

ओवरचार्जिंग से बचें 
बैटरी को रात भर चार्जिंग पर न छोड़ें. चार्ज होते ही उसे हटा दें.

ठंडा रखें
डिवाइस को चार्ज करते समय या ज्यादा देर तक इस्तेमाल करने के दौरान गर्मी पैदा होती है. इसे तकिए के नीचे कंबल में या सीधी धूप में रखकर चार्ज न करें.

खराब बैटरी का इस्तेमाल न करें 
अगर आपका फोन या पावर बैंक फुला हुआ दिखता है, बहुत गर्म होता है, या उसमें से अजीब स्मेल आती है तो उसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

China flight firePower bank explosionLithium battery safety

