कहीं पावर बैंक तो नहीं कर रहा आपके फोन की बैटरी को बर्बाद? सच्चाई जानकर हो जाएंगे हैरान!

Power Bank Risks: आज के समय में स्मार्टफोन का यूज बढ़ता ही जा रहा है. चाहें किसी को जरूरी फोन करना हो, ऑफिस के जरूरी मैसेज देखने हों या फिर पेमेंट करना हो, सभी कामों के लिए स्मार्टफोन की जरूरत पड़ती ही है. लेकिन कई बार लंबे समय तक घर से बाहर रहने या दूसरे कारण से लोगों का फोन चार्ज नहीं हो पाता है. ऐसे में पॉवरबैंक ही है जो लोगों का सहारा बनती है.सफर में, ऑफिस में या किसी इमरजेंसी में यही गैजेट हमारी मदद करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही पावर बैंक आपके स्मार्टफोन के लिए खतरा भी बन सकता है? जी हां, एक्सपर्ट्स का मानना है कि पावर बैंक से फोन चार्ज करते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां बड़ी परेशानी में डाल सकती हैं. आइए जानते हैं पावर बैंक से जुड़ी वो छिपी सच्चाई जो आपको हैरान कर सकती है.

पहले जानिए पावर बैंक के काम करने का तरीका

पावर बैंक असल में ऐसी पोर्टेबल बैटरी होती है जो बिजली को अपने अंदर स्टोर करके रखती है. जब आपका स्मार्टफोन डिस्चार्ज हो जाता है तो जो पॉवरबैंक में इलेक्ट्रिसिटी स्टोरी रहती है वहीं पॉवर बैंक आपके फोन में ट्रांसफर कर देती है. लेकिन हर पावर बैंक की क्षमता और आउटपुट अलग होती है कुछ ज्यादा वोल्टेज देते हैं तो कुछ कम. अगर ये आउटपुट आपके फोन की आवश्यकता के मुताबिक न हो तो इससे आपके फोन की बैटरी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है.

क्या सच में बैटरी हो जाती है खराब?

अब आप लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या पावर बैंक से फोन की बैटरी खराब हो सकती है? तो इसका जवाब है हां, अगर आप गलत पावर बैंक यानी फोन की जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा आउटपुट वाले पावर बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी खराब हो सकती है. दरअसल मार्केट में बहुत से सस्ते और लोकल पावर बैंक मिल रहे हैं जो एक समान वोल्टेज नहीं दे पाते. ऐसे पावर बैंक ओवरवोल्टेज या कम ज्यादा करंट सप्लाई करते हैं जिससे फोन की बैटरी जल्दी कमजोर पड़ने लगती है और डिवाइस गर्म होने की समस्या भी बढ़ जाती है. इसलिए हमेशा ब्रांडेड और BIS-प्रमाणित पावर बैंक का ही इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपके फोन की बैटरी सेफ बनी रहे.

फास्ट चार्जिंग वाले फोन को चार्ज करने से पहले जानिए ये बात

अगर आपके स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग की सुविधा है तो हर पावर बैंक आपके फोन के लिए सही नहीं है. अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई भी पावर बैंक फास्ट चार्जिंग दे देगा लेकिन ऐसा नहीं है. असल में फास्ट चार्जिंग तभी संभव होती है जब पावर बैंक का आउटपुट आपके फोन के चार्जर के वॉटेज के हिसाब से हो. अगर आउटपुट कम या ज्यादा हुआ तो फोन ठीक से चार्ज नहीं होता है. इससे बैटरी पर भी बुरा असर पड़ता है.

डेली पावर बैंक का इस्तेमाल सही या नहीं?

अगर आप डेली अपने फोन को पावर बैंक से चार्ज करते हैं तो आपकी यह आदत आपके फोन की बैटरी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है. पावर बैंक का आउटपुट करंट सीधे बिजली के सॉकेट जितना स्थिर नहीं होता जिससे बैटरी पर लगातार प्रेशर पड़ता रहता है. यही कारण है कि लंबे समय में बैटरी की परफॉर्मेंस कम होने लगती है. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन की बैटरी लंबे समय तक चले तो पावर बैंक का इस्तेमाल कम से कम करें न कि हर दिन फोन चार्जिंग के लिए.

