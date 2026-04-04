433 साल तक चलेगी ये बैटरी! NASA ने बनाया ऐसा 'परमाणु सेल' जो इंसान की 5 पीढ़ियां देख लेगा

NASA ने एक ऐसी नई न्यूक्लियर बैटरी तैयार की है जो एमरीशियम-241 (Americium-241) के इस्तेमाल से लगातार 433 साल तक बिजली पैदा कर सकती है. यह तकनीक बिना धूप के गहरे अंतरिक्ष में सदियों लंबे मिशनों को मुमकिन बनाएगी, जो वर्तमान बैटरियों के मुकाबले लगभग 5 गुना ज्यादा बैकअप देती है.
Trending Photos
स्पेस मिशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है लगातार पावर सप्लाई बनाए रखना, खासकर तब जब अंतरिक्ष यान सूरज से बहुत दूर पहुंच जाते हैं. ऐसे में सोलर पैनल काम नहीं आते. अब NASA एक ऐसी नई न्यूक्लियर बैटरी पर काम कर रहा है, जो लगभग 433 साल तक चल सकती है. यह समय किसी इंसान की पांच पीढ़ियों के बराबर है. यह नई तकनीक भविष्य के स्पेस मिशनों को पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि इससे अंतरिक्ष यान बिना रुके लंबे समय तक काम कर पाएंगे.
इस बैटरी का आधार रेडियोआइसोटोप पावर सिस्टम (RPS) है, जोकुदरती रूप से धीरे-धीरे टूटने और उनसे निकलने वाली गर्मी को बिजली में बदलता है. इसके लिए खास मशीनें इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें फ्री-पिस्टन स्टर्लिंग कन्वर्टर कहा जाता है. ये कन्वर्टर लंबे समय तक बिना ज्यादा खराब हुए लगातार काम कर सकते हैं, इसलिए माइक्रोग्रैविटी यानी अंतरिक्ष के माहौल में ये बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं. यही वजह है कि यह सिस्टम दशकों से स्पेसक्राफ्ट में इस्तेमाल हो रहा है.
अब तक ज्यादातर स्पेस मिशन में प्लूटोनियम-238 का इस्तेमाल होता रहा है, जिसकी हाफ-लाइफ करीब 88 साल है. लेकिन अब वैज्ञानिक Americium-241 पर काम कर रहे हैं, जिसकी हाफ-लाइफ करीब 433 साल है. इसका मतलब यह है कि यह बहुत धीरे-धीरे क्षय होता है और लंबे समय तक ऊर्जा देता रहता है. इस प्रोजेक्ट पर University of Leicester और अमेरिका की कई नेशनल लैब्स भी NASA के साथ मिलकर काम कर रही हैं.
नई बैटरी की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी उम्र है. जहां प्लूटोनियम-238 आधारित बैटरियां कुछ दशकों तक ही काम करती हैं, वहीं Americium-241 सैकड़ों साल तक ऊर्जा दे सकता है. इसके अलावा, यह बैटरी सूरज की रोशनी पर निर्भर नहीं करती, यानी इसे न चार्ज करने की जरूरत है और न ही मेंटेनेंस की. यह लगातार स्थिर ऊर्जा देती रहती है, जिससे स्पेसक्राफ्ट के उपकरण, कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स बिना रुकावट चलते रहते हैं. हालांकि इसकी शुरुआती पावर प्लूटोनियम जितनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन इसकी लंबी उम्र इसे बेहद खास बनाती है.
अगर यह तकनीक पूरी तरह सफल हो जाती है, तो यह अंतरिक्ष अनुसंधान में एक बड़ा बदलाव ला सकती है. इससे ऐसे स्पेस मिशन संभव हो जाएंगे, जो सैकड़ों साल तक लगातार चलते रहें. अब तक कई मिशन कुछ दशकों बाद पावर की कमी के कारण कमजोर पड़ जाते थे, लेकिन इस नई बैटरी के साथ ऐसा नहीं होगा. इससे दूर-दराज के ग्रहों, सौर मंडल के बाहरी हिस्सों और यहां तक कि इंटरस्टेलर स्पेस की खोज भी आसान हो जाएगी.
यह तकनीक अभी टेस्टिंग और डेवलपमेंट के चरण में है और इसे अभी तक किसी ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं किया गया है. लेकिन शुरुआती नतीजे काफी पॉजिटिव हैं, जिससे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में यह पारंपरिक न्यूक्लियर बैटरियों की जगह ले सकती है. अगर ऐसा होता है, तो यह मानव इतिहास के सबसे लंबे चलने वाले ऊर्जा स्रोतों में से एक बन सकता है.