Powerbeats Fit India Launch: ANC और 30 घंटे बैटरी वाले ईयरबड्स ने मार्केट में मचाई खलबली, जानिए कीमत

ये ईयरबड्स खासतौर पर फिटनेस लवर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनमें कई शानदार फीचर्स जैसे ANC (Active Noise Cancellation), Spatial Audio और Workout-Ready डिजाइन शामिल हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:23 AM IST
Powerbeats Fit India: अगर आप म्यूजिक के दीवाने हैं और फिटनेस के शौकीन भी, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है! Apple के ब्रांड Beats ने भारत में अपने प्रीमियम ट्रू वायरलेस ईयरबड्स Powerbeats Fit को लॉन्च कर दिया है. ये ईयरबड्स खासतौर पर फिटनेस लवर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनमें कई शानदार फीचर्स जैसे ANC (Active Noise Cancellation), Spatial Audio और Workout-Ready डिजाइन शामिल हैं.

Powerbeats Fit में क्या है खास?
Powerbeats Fit को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये हर मूवमेंट में आपके कानों में फिट रहें. इसमें Winged Eartip डिजाइन दिया गया है, जिससे ये कानों से गिरते नहीं हैं, चाहे आप रनिंग कर रहे हों या जिम में वर्कआउट. इसके साथ ही इसमें IPX4 रेटिंग भी है, यानी ये पसीने और हल्की बारिश से सुरक्षित रहते हैं.

साउंड क्वालिटी कैसी है?
Beats ने इसमें अपनी कस्टम ऑडियो टेक्नोलॉजी दी है जिसमें खास ड्राइवर्स लगे हैं. इससे साउंड न सिर्फ बैलेंस रहता है, बल्कि आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से EQ सेटिंग्स के जरिए कस्टमाइज भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको Beats ऐप का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें “Find My” जैसा फीचर भी है – जिससे आप अपने ईयरबड्स को ट्रैक कर सकते हैं.

क्या इसमें Noise Cancellation है?
हां! Powerbeats Fit में Active Noise Cancellation (ANC) फीचर दिया गया है, जो बैकग्राउंड की अवांछित आवाजों को बंद कर देता है. इसके साथ ही Transparency Mode भी है, जिससे आप चाहें तो बाहर की आवाजों को भी सुन सकते हैं – जैसे सड़क पर चलते समय.

Spatial Audio और Siri सपोर्ट भी?
Powerbeats Fit में पर्सनलाइज्ड Spatial Audio मिलता है, जो हेड ट्रैकिंग को भी सपोर्ट करता है. यानी जैसे-जैसे आप सिर घुमाते हैं, वैसा ही साउंड एक्सपीरियंस बदलता है – बिल्कुल सिनेमैटिक फील. इसके अलावा, Apple का H1 चिप इसमें लगा हुआ है, जो आपको हैंड्स-फ्री Siri एक्सेस देता है और डिवाइस के बीच ऑटोमैटिक स्विचिंग भी करता है.

बैटरी कितनी चलेगी?
एक बार फुल चार्ज करने पर ईयरबड्स 7 घंटे तक चल सकते हैं. और अगर आप इसे चार्जिंग केस के साथ इस्तेमाल करें तो बैटरी लाइफ बढ़कर 30 घंटे तक हो जाती है. यानी पूरे दिन म्यूजिक का मजा बिना रुकावट के!

कीमत और कलर ऑप्शन
Powerbeats Fit को आप Apple.com से खरीद सकते हैं और इसकी कीमत है ₹24,900. ये चार शानदार कलर में उपलब्ध है:
Jet Black, Gravel Gray, Spark Orange और Power Pink.

