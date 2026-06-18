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SnapUp Groove Z Pro Review: कम कीमत में 'डीजे' जैसा साउंड और दमदार बेस, जानें क्या सच में पैसा वसूल है ये स्पीकर?

SnapUp Groove Z Pro: नया वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर खरीदने वाले लोगों के लिए SnapUp ने दमदार ऑफ्शन पेश किया है. SnapUp ने अपना नया स्पीकर SnapUp Groove Z Pro लॉन्च करते हुए आउटडोर पार्टी से लेकर घर के इस्तेमाल तक बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस देने का दावा किया है. 50W RMS आउटपुट वाले इस डिवाइस के फीचर्स और इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, आइए जानते हैं...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 18, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:01 PM IST
SnapUp Groove Z Pro Review: कम कीमत में 'डीजे' जैसा साउंड और दमदार बेस, जानें क्या सच में पैसा वसूल है ये स्पीकर?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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