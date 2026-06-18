Best Bluetooth Speaker under 3500: अगर आप भी नया वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर लेने की सोच रहे हैं और एक ऐसा स्पीकर तलाश रहे हैं, जो दमदार आवाज, बेस और बेहतरीन वाइब्स दे, तो आपके लिए SnapUp Groove Z Pro स्पीकर बेस्ट हो सकता है. SnapUp अपने नए वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर SnapUp Groove Z Pro को लेकर दावा करता है कि यह न सिर्फ आपके लिविंग रूम बल्कि छत पर होने वाली पार्टियों और ट्रिप्स के लिए भी दमदार ऑडियो का एक्सपीरिसं देने का दावा करता है. 50W RMS का धाकड़ स्टीरियो साउंड आउटपुट वाला यह स्पीकर के स्पेसिफिकेशन्स और परफॉर्मेंस कैसा है, आइए जानते हैं...
SnapUp Groove Z Pro एक बोल्ड और रग्ड डिजाइन के साथ आता है, जिसमें मिनिमल मैट बॉडी मिलती है. इस स्पीकर की बनावट को मजबूत बनाने के लिए प्रीमियम ABS बॉडी का इस्तेमाल किया गया है. यह दिखने में जितना स्टाइलिश है, उतना ही मजबूत भी.
इस वायरलेस स्पीकर की सबसे खास बात है, इसकी स्मार्ट पोर्टेबिलिटी. इसे आसानी से कहीं भी ले जाने के लिए एक मजबूत कैरी हैंडल और साथ ही एक डिटैचेबल शोल्डर बेल्ट भी मिलता है. चाहे पिकनिक हो, पार्टी हो या कहीं टूर पर ले जाना हो आप इसे आसानी से कंधे पर लटकाकर कहीं भी ले जा सकते हैं. इसके साथ ही, यह स्पीकर स्वेट यानी पसीने और डस्ट रेसिस्टेंट भी है, जिससे इसे इनडोर के साथ-साथ आउटडोर में भी बिना किसी डर के इस्तेमाल किया जा सकता है.
इस स्पीकर का मेन USP इसका 50W RMS स्टीरियो साउंड आउटपुट है, जो कि 77mm के बड़े स्पीकर ड्राइवर के जरिए चलता है. यह स्पीकर सिर्फ तेज आवाज ही नहीं देता, बल्कि इसमें बेस भी बेहतर है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं. यूजर अपनी पसंद के मुताबिक साउंड को कस्टमाइज कर सकें, इसके लिए इसमें 3 ट्यून्ड EQ मोड्स दिए गए हैं, Deep Bass, Balanced, और High Pitched. आप अपनी जरूरत के और गाने के हिसाब से साउंड प्रोफाइल को फ्लिप कर सकते हैं.
इसके साथ ही इस स्पीकर में डायनेमिक RGB लाइट्स दी गई हैं, जो 15 अलग-अलग लाइटिंग मोड्स के साथ आती हैं. कनेक्टिविटी के मामले में इस स्पीकर में लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है. साथ ही, अगर आप वायरलेस इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो AUX केबल, USB रीड या माइक्रो एसडी कार्ड लगाकर भी बिना किसी रुकावट के म्यूजिक चला सकते हैं.
इसमें TWS यानी ट्रू वायरलेस स्टीरियो पेयरिंग मोड भी मिलता है, जिससे आप दो स्पीकर्स को एक साथ जोड़कर ड्यूल स्पीकर सेटअप तैयार कर सकते हैं और अपनी पार्टी की आवाज को दोगुना कर सकते हैं. हैंड्स-फ्री कॉलिंग के लिए इसमें इन-बिल्ट माइक्रोफोन भी मिलता है.
SnapUp Groove Z Pro में एक दमदार बैटरी दी गई है जो 60% वॉल्यूम पर 6-7 घंटे तक चल सकती है. इस स्पीकर को फास्ट टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट के जरिए चार्ज किया जाता है. इस ऑडियो स्पीकर की रेगुलर कीमत 9,999 है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट से इसे आप सिर्फ 3,099 में खरीद सकते हैं.