Advertisement
trendingNow13116428
Hindi NewsटेकGlobal AI Summit में PowerXchange App का हुआ डेमोंस्ट्रेशन, इंटरस्टेट पीयर-टू-पीयर एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च

Global AI Summit में PowerXchange App का हुआ डेमोंस्ट्रेशन, इंटरस्टेट पीयर-टू-पीयर एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री Manohar Lal Khattar ने इंडिया एनर्जी स्टैक पवेलियन में PowerXchange (पावर एक्सचेंज) ऐप का प्रदर्शन किया. यह डेमो 18 फरवरी को सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया गया. सत्र के दौरान PowerXchange ने लाइव एनर्जी ट्रेडिंग का सफल प्रदर्शन भी किया.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 20, 2026, 12:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Global AI Summit में PowerXchange App का हुआ डेमोंस्ट्रेशन, इंटरस्टेट पीयर-टू-पीयर एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री Manohar Lal Khattar ने आज नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल एआई समिट के दौरान इंडिया एनर्जी स्टैक पवेलियन में PowerXchange (पावर एक्सचेंज) ऐप का प्रदर्शन किया. यह डेमो 18 फरवरी को सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया गया. इस मौके पर REC Limited और इंडिया एनर्जी स्टैक टीम ने आधिकारिक रूप से इंटरस्टेट पीयर-टू-पीयर (P2P) एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया. सत्र के दौरान PowerXchange ने लाइव एनर्जी ट्रेडिंग का सफल प्रदर्शन भी किया.

उत्तर प्रदेश और देशभर में मुख्य प्लेटफॉर्म के रूप में चयन
इससे पहले एआई समिट के उद्घाटन सत्र में पावर एक्सचेंज ऐप को उत्तर प्रदेश और देशभर में एनर्जी ट्रेडिंग के लिए मुख्य रूप से चुना गया था. इसी क्रम में Uttar Pradesh Power Corporation Limited ने पीयर-टू-पीयर (P2P) एनर्जी ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के विकास और उसी प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं और प्रोज्यूमर को रजिस्टर करने के लिए पावर एक्सचेंज का चयन किया है. इसके जरिए अतिरिक्त उत्पादित सौर ऊर्जा की ट्रेडिंग की जाएगी.

लाइव डेमो में दिखाई ऐप की सरलता
ग्लोबल एआई समिट के दौरान इंडिया एनर्जी स्टैक पवेलियन में हुए लाइव डेमो में लाभार्थी लक्ष्मी गाबा, जो एक छोटी बुटीक दुकान चलाती हैं, उन्होंने ऐप के एआई वॉइस एजेंट का उपयोग किया. उन्होंने बिजली खरीदकर प्लेटफॉर्म की सरलता और उपयोगिता को प्रदर्शित किया. इस डेमो के माध्यम से यह दिखाया गया कि किस तरह आम उपभोक्ता भी इस प्लेटफॉर्म का आसानी से उपयोग कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियां रहीं मौजूद
इस कार्यक्रम में आर.एस. शर्मा (चेयरमैन, इंडिया एनर्जी स्टैक), आशीष गोयल (चेयरमैन, यूपीपीसीएल), आलोक कुमार (डीजी, ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन), रेजी कुमार पिल्लई (चेयरमैन, ISGF), जितेंद्र श्रीवास्तव (सीएमडी, REC लिमिटेड), प्रिंस धवन (ईडी, REC लिमिटेड) और श्वेता रवि कुमार (ईडी, FSR ग्लोबल) सहित विभिन्न डिस्कॉम प्रतिनिधि उपस्थित रहे. इनके साथ Tata Power-DDL, BSES Rajdhani Private Limited, पीवीवीएनएल और यूपीपीसीएल के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे. साथ ही ग्लोबल एआई समिट के कई डेलीगेट्स और एग्ज़िबिटर्स ने भी इसमें भाग लिया. यह पहल देश में डिजिटल और हरित ऊर्जा बाजार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

स्वच्छ ऊर्जा और नई तकनीक पर आधारित पहल
PowerXchange एक नई पीढ़ी की कंपनी है, जो ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक पर आधारित है. यह कंपनी सरकारी मानकों के अनुरूप काम करती है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य कर रही है. पावर एक्सचेंज का लक्ष्य हर घर को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है. साथ ही यह सरकार की सौर योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में भी योगदान दे रही है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

PowerXchange appGlobal AI Summit DelhiP2P energy trading

Trending news

प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
priyanka gandhi
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
India Pax Silica
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
वो बालाकोट था, ये बागलकोट है! तीन तस्वीरें बता रहीं मस्जिद के पास कैसे बिगड़ा माहौल
Karnataka News
वो बालाकोट था, ये बागलकोट है! तीन तस्वीरें बता रहीं मस्जिद के पास कैसे बिगड़ा माहौल
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
India independence 1947
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
RG Kar Victim
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
Rajya Sabha elections
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
आप चाइनीज से पूछिए... वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली नई 'मिस्ट्री'
manoj mukund naravane book controversy
आप चाइनीज से पूछिए... वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली नई 'मिस्ट्री'
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Rajya sabha
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा