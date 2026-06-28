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Uber को लगा बड़ा झटका! इस दिग्गज ने छोड़ा साथ, अब OpenAI के साथ मिलकर भारत में AI का खेल बदलेंगे

Prabhjeet Singh OpenAI MD: भारत के AI सेक्टर में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए OpenAI ने बड़ा दांव खेल दिया है. कंपनी ने Uber इंडिया के पूर्व चीफ प्रभजीत सिंह को नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है, जो अब देश में ChatGPT की पहुंच बढ़ाने और AI कारोबार का विस्तार करने की जिम्मेदारी संभालेंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 28, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:18 AM IST
Uber को लगा बड़ा झटका! इस दिग्गज ने छोड़ा साथ, अब OpenAI के साथ मिलकर भारत में AI का खेल बदलेंगे
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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