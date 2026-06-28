/Uber को लगा बड़ा झटका! इस दिग्गज ने छोड़ा साथ, अब OpenAI के साथ मिलकर भारत में AI का खेल बदलेंगे

New OpenAI MD: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में इस समय बड़ी हलचल देखने को मिल रही है. दुनिया भर में AI का डंका बजाने वाली चैटजीपीटी की पैरेंट कंपनी OpenAI ने भारत में अब तक का बड़ा दांव खेल दिया है. सैम ऑल्टमैन की कंपनी ने भारत में अपने पैर पूरी तरह जमाने के लिए किसी टेक बैकग्राउंड वाले विदेशी चेहरे पर नहीं, बल्कि भारत के ही एक ऐसे कॉर्पोरेट लीडर पर भरोसा जताया है जिसने उबर को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने का काम किया है.
OpenAI ने Uber के भारत और दक्षिण एशिया प्रमुख प्रभजीत सिंह को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD बनाया है. प्रभजीत सिंह भारत में ओपनएआई के सबसे सीनियर लीडर होंगे. वह सितंबर से कंपनी से जुड़ेंगे और एशिया पैसिफिक के एमडी किरण मणि को रिपोर्ट करेंगे.
ओपनएआई के अनुसार, प्रभजीत सिंह पर भारत में कंपनी के पूरे कामकाज की जिम्मेदारी होगी. उनके मुख्य कामों में शामिल हैं-
आम यूजर्स के बीच चैटजीपीटी की ग्रोथ बढ़ाना.
भारतीय कंपनियों और सरकारी संस्थानों में एआई टूल्स का इस्तेमाल बढ़ाना.
भारत के AI इकोसिस्टम को मजबूत बनाने कि लिए नए पार्टनर्स जोड़ना.
सरकारी नीतियों और रेगुलेशंस से जुड़े मामलों को संभालना.
ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन भारत को अपने सबसे बडे़ मार्केट में से एक मानते हैं. कंपनी ने नवंबर 2025 में ही नई दिल्ली में अपना पहला ऑफिस खोला था. ऑल्टमैन ने हाल ही में भारत में टेक्नोलॉजी अपनाने की तेज रफ्तार की तारीफ करते हुए कहा था कि भारत में एआई को लेकर जो हो रहा है, वह वाकई अद्भुत है.
प्रभजीत सिंह को टेक इंडस्ट्री में बिजनेस स्केल करने का लंबी एक्सपीरियंस है. वह पिछले 11 साल से उबर के साथ थे, जिसमें से आखिरी 6 साल उन्होंने इंडिया और साउथ एशिया के प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया. उनके लीडरशिप में उबर ने भारत के 125 से ज्यादा शहरों में ऑटो, बाइक और कार बुकिंग सर्विस का बड़ा विस्तार किया.
प्रभजीत सिंह की पढ़ाई-लिखाई देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हुई है. वह आईआईटी खड़गपुर और आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ाई किए हुए हैं. उबर से पहले वह कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से एंड कंपनी में एसोसिएट पार्टनर थे. साल 2022 में आईआईएम अहमदाबाद ने उन्हें यंग एलुमनाई अचीवर्स अवॉर्ड से भी नवाजा था.