सिर्फ ₹1,000 में करें स्मार्टफोन की बुकिंग! पाएं ₹1,899 के ईयरबड्स बिलकुल Free और 1 साल की फुल वारंटी!

iQOO 15 Launch Offers: अगर आप नया फोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए खुश कर देने वाली खबर है. यह साल स्मार्टफोन खरीदारों के लिए काफी धमाकेदार साबित हो रहा है. इसी क्रम में iQOO ने तो मानो बोनस की बरसात ही कर दी है. ब्रैंड ने अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है और इसके साथ मिल रहे ऑफर्स इसे और भी शानदार बना रहे हैं. फ्री ईयरबड्स से लेकर एक्स्ट्रा वॉरंटी तक कंपनी ऐसे बेनिफिट्स दे रही है जिन्हें देखकर टेक लवर्स बिना सोचे-समझे बुकिंग की तरफ भाग रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है ऑफर में खास और कैसे आप इन फायदों का पूरा लाभ उठा सकते हैं.

iQOO 15 की प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को एक खास ऑफर दे रही है प्री-बुकिंग पर बिल्कुल फ्री ईयरबड्स. फोन बुक करने के लिए आपको 1,000 रुपये का प्रायोरिटी पास खरीदना होगा. अच्छी बात यह है कि यह 1,000 रुपये बाद में फोन की फाइनल कीमत से घटा दिए जाएंगे यानी आपको फोन पर सीधे 1,000 रुपये का फायदा मिल जाएगा. यह पास सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है. और अगर प्री-बुकिंग करने के बाद आप फोन नहीं खरीदना चाहते तो चिंता की बात नहीं है आपके 1,000 रुपये पूरी तरह रिफंड कर दिए जाएंगे.

प्री-बुकिंग करने पर मिलेंगे ये बेनिफिट्स

कंपनी ने अपने ट्वीट में बताया है कि iQOO 15 को प्री-बुक करने वाले कस्टमर्स को कई एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलेंगे. सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन ग्राहकों को फोन की डिलीवरी सबसे पहले मिलेगी. इसके साथ ही प्री-बुकिंग पर कुछ खास ऑफर्स भी शामिल हैं. सबसे आकर्षक ऑफर है iQOO TWS 1e ईयरबड्स का बिल्कुल फ्री गिफ्ट जिसकी कीमत 1,899 रुपये है. साथ ही फोन पर 12 महीने यानी पूरे एक साल की अतिरिक्त वारंटी भी दी जाएगी. यानी आपको कुल 1 साल की वारंटी का फायदा मिलेगा जो आमतौर पर रेगुलर खरीद में नहीं मिलता.

समझ लीजिए कूपन का काम

बता दें कि फोन प्री-बुक करने के लिए खरीदा गया 1000 रुपये का प्रायोरिटी पास मानो एक कूपन है. आप इससे iQOO 15 की कीमत में छूट पा सकते हैं. यह कूपन सिर्फ एक बार इस्तेमाल होगा और इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप इस फोन की बुकिंग करते हैं तो आपको इस फोन को 27 नवंबर दोपहर 12 बजे से 28 नवंबर रात 11:59 बजे के बीच खरीदना होगा. तभी आप इस कूपन का लाभ ले पाएंगे.

