Prestige Induction CookTop Review: सीटी गिनने वाला इंडक्शन! खाना बनाना भी आसान, जानिए खूबियां और कमियां

आजकल गैस संकट और समय की कमी के बीच इंडक्शन कुकटॉप्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. कई कंपनियां हैं जिनके इंडक्शन मार्केट में काफी पॉपुलर है. पॉपुलर ब्रांड प्रेसटीज का भी इंडक्शन है, जिसे खासतौर पर भारतीय किचन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इस डिवाइस में आपको स्मार्ट फीचर्स, तेज कुकिंग और आसान यूज का कॉम्बिनेशन मिलता है. इस रिव्यू में हम जानेंगे कि यह कुकटॉप असल इस्तेमाल में कैसा परफॉर्म करता है और क्या खरीदना सही ऑप्शन है या नहीं...

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

Prestige PIC 3.1 V3 का डिजाइन काफी स्लीक और मॉडर्न है. इसका फ्लैट ब्लैक ग्लास टॉप देखने में प्रीमियम लगता है और इसे साफ करना भी आसान है. किचन में यह ज्यादा जगह नहीं लेता और हल्का होने की वजह से इसे कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है. सॉफ्ट-टच बटन इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट है, जो इस्तेमाल में स्मूद और रिस्पॉन्सिव लगते हैं. कुल मिलाकर, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी इस प्राइस रेंज में काफी अच्छी कही जा सकती है.

परफॉर्मेंस और कुकिंग एक्सपीरियंस

2000 वॉट की पावर के साथ यह इंडक्शन कुकटॉप काफी तेज हीटिंग देता है. पानी उबालना हो या सब्जी बनानी हो, यह गैस के मुकाबले तेजी से काम करता है. इसमें दिए गए इंडियन मेन्यू प्रीसेट्स जैसे कि करी, डोसा, इडली और डीप फ्राई कुकिंग को आसान बना देते हैं. खासकर उन लोगों के लिए जो रोजमर्रा की कुकिंग में ज्यादा समय नहीं देना चाहते. सबसे खास फीचर है इसका ऑटोमैटिक व्हिसल काउंटर, जो प्रेशर कुकर की सीटी गिनकर खुद ही ‘Keep Warm’ मोड पर चला जाता है. इससे बार-बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती और खाना ओवरकुक होने से बचता है.

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सेफ्टी और स्मार्ट फीचर्स

इस कुकटॉप में एंटी-मैग्नेटिक वॉल टेक्नोलॉजी दी गई है, जो अतिरिक्त मैग्नेटिक रेडिएशन को कम करती है और हीट को सिर्फ बर्तन तक सीमित रखती है. Keep Warm फंक्शन भी काफी काम का है, जिससे खाना लंबे समय तक गर्म रहता है. इसके अलावा यह एनर्जी एफिशिएंट भी है, यानी जितनी जरूरत है उतनी ही बिजली इस्तेमाल करता है.

मेंटेनेंस और इस्तेमाल में आसानी

इस इंडक्शन कुकटॉप को साफ करना काफी आसान है. आपको बस एक गीले कपड़े से इसे साफ करना होता है. ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे सीधे पानी में नहीं धोना चाहिए और साफ करने से पहले इसे ठंडा होने देना चाहिए. कम मेंटेनेंस और आसान सफाई इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहतर बनाती है.

क्या यह पैसा वसूल है?

अगर आप एक ऐसा इंडक्शन कुकटॉप चाहते हैं जो तेज, स्मार्ट और सेफ हो, तो Prestige PIC 3.1 V3 एक अच्छा ऑप्शन है. इसके फीचर्स इसे खास बनाते हैं, खासकर ऑटो व्हिसल काउंटर और इंडियन मेन्यू प्रीसेट्स. हालांकि इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन इसके फीचर्स और परफॉर्मेंस को देखते हुए यह लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है.

Pros (खूबियां)

इस कुकटॉप की सबसे बड़ी खासियत इसका ऑटोमैटिक व्हिसल काउंटर है, जो कुकिंग को स्मार्ट बनाता है. 2000W की हाई पावर तेजी से खाना पकाने में मदद करती है. इंडियन मेन्यू प्रीसेट्स रोजमर्रा की कुकिंग को आसान बनाते हैं. डिजाइन स्लीक और साफ करने में आसान है. साथ ही यह एनर्जी एफिशिएंट है, जिससे बिजली की बचत होती है.

Cons (कमियां)

इसकी कीमत नॉर्मल इंडक्शन कुकटॉप से थोड़ी ज्यादा है. रिपेयर या सर्विस के लिए ऑथराइज्ड सेंटर पर निर्भर रहना पड़ सकता है. साथ ही, यह सिर्फ इंडक्शन बेस वाले बर्तनों के साथ ही काम करता है.

फाइनल वर्डिक्ट

Prestige PIC 3.1 V3 एक फीचर-लोडेड इंडक्शन कुकटॉप है जो मॉडर्न किचन के लिए काफी उपयोगी है. अगर आप स्मार्ट कुकिंग और समय की बचत चाहते हैं, तो यह एक अच्छा ऑप्शन है.