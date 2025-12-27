Advertisement
Google Pixel 9 Pro पर बंपर ऑफर! ₹27,000 से भी ज्यादा सस्ता हुआ फ्लैगशिप फोन, यहां चल रही है सुपर डील

Google Pixel 9 Pro Discount: साल के आखिरी दिनों में स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे यूजर्स के लिए शानदार मौका है. Google के प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन Pixel 9 Pro पर इस समय गजब का ऑफर चल रहा है. लॉन्च के बाद यह फोन ₹27,500 तक सस्ता मिल रहा है, जिससे टेक मार्केट में हलचल मच गई है. दमदार कैमरा, लेटेस्ट प्रोसेसर वाले इस फोन पर  Tensor प्रोसेसर और क्लीन Android एक्सपीरियंस चाहने वालों के लिए यह डील किसी गोल्डन चांस से कम नहीं मानी जा रही है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 27, 2025, 02:12 PM IST
Google Pixel 9 Pro Discount Offer: अगर आप भी नया और प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. साल के आखिरी दिनों में Google के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर बंपर छूट मिल रही है. यह छूट Google Pixel 9 Pro पर मिल रही है. लॉन्च के कुछ ही समय बाद यह फोन अब 27,000 रुपये से भी ज्यादा की छूट पर मिल रहा है जिससे प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में हलचल मच गई है. दमदार कैमरा, लेटेस्ट Tensor प्रोसेसर और क्लीन Android एक्सपीरियंस चाहने वालों के लिए यह डील किसी शानदार मौके से कम नहीं है. तो आइए जानते हैं कहां चल रही है यह बंपर डील और कैसे आप Google Pixel 9 Pro को 27,000 से भी ज्यादा की छूट पर खरीद सकते हैं.

कहां मिल रहा है ऑफर
Google Pixel 9 Pro फोन अपनी लॉन्चिंग के बाद से अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहा है! इस फोन पर फ्लैट डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स को मिलाकर कुल ₹27,500 तक की सीधी बचत का मौका मिल रहा है. Google के इस प्रीमियम फोन जो (16GB RAM + 256GB स्टोरेज) के साथ भारत में ₹1,09,999 की कीमत पर लॉन्च किया गया था. लेकिन साल के आखिरी दिनों में चल रही स्पेशल सेल के तहत अभी यह फोन Reliance Digital पर ₹20,000 के फ्लैट डिस्काउंट के साथ ₹89,999 में मिल रहा है.

सिर्फ 20,000 ही नहीं अगर आप चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करते हैं तो आपको ₹7,500 का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है. गूगल के इस फोन पर मिलने वाले इन दोनों ऑफर्स को मिलाकर फोन की कीमत घटकर मात्र ₹82,499 हो जा रही है. वहीं आपको रिलायंस डिजिटल की तरफ से पुराने फोन के बदले एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI जैसे ऑप्शन भी दे रहा है.

ये भी पढे़ंः WhatsApp पर न्यू ईयर विश करना हुआ मजेदार, 1 मिनट में डाउनलोड करें ये जादुई स्टिकर्स

Pixel 9 Pro के फीचर्स भी जान लीजिए
Google Pixel 9 Pro में 6.3-इंच की Super Actua LTPO OLED डिस्प्ले मिलता है जो 3000 nits की पीक ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की सेफ्टी के साथ आता है. बात करें इस फोन के प्रोसेसर की तो फोन में गूगल का लेटेस्ट Tensor G4 चिपसेट और 16GB रैम दिया गया है जो मल्टीटास्किंग और AI फीचर्स के लिए एकदम परफेक्ट है.

गूगल के इस प्रीमियम फोन के फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप यूजर्स को मिलता है, जिसमें 50MP का मेन सेंसर, 48MP अल्ट्रा-वाइड और 48MP का टेलीफोटो लेंस शामिल हैं. वहीं इस प्रीमियम फोन में सेल्फी के लिए 42MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. वहीं इस फोन में 4,700mAh की बैटरी मिलती हो जो45W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. गूगल का यह फोन लेटेस्ट Android 15 पर चलता है.

ये भी पढे़ंः MMS वायरल करने पर बिना वारंट घसीटते हुए ले जाएगी पुलिस, जानें कानून की वो धारा जो...

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं.

Google Pixel 9 Pro DiscountReliance Digital offer

