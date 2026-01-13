बजट से पहले मिडिल क्लास की जेब पर डाका! मार्च का इंतजार किया तो फटेगा 'प्राइस बम', नया नियम बिगाड़ेगा 'खेल'

Budget 2026 Alert: अगर आप नया एयर कंडीशनर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो देर करना आपको भारी पड़ सकता है. आने वाले महीनों में रूम एयर कंडीशनर की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इंडस्ट्री से जुड़े संकेतों के मुताबिक नए AC मॉडल्स की कीमतें करीब 7 से 8 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह नए एनर्जी एफिशिएंसी नियम और कच्चे माल की लगातार ऊंची लागत बताई जा रही है. जैसे-जैसे गर्मी का मौसम नजदीक आ रहा है, बाजार में पहले से ही खरीदारी तेज होने लगी है. ग्राहक और डीलर दोनों ही पुराने मॉडल्स को मौजूदा कीमतों पर खरीदने की कोशिश में जुट गए हैं.

जनवरी 2026 से बदल जाएंगे AC के नियम

Equirus की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एयर कंडीशनर इंडस्ट्री एक बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश करने वाली है. जनवरी 2026 से AC के लिए नए स्टार रेटिंग नियम लागू होंगे. इन नियमों के तहत कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स के डिजाइन में बदलाव करना होगा, नए कंपोनेंट्स जोड़ने होंगे और एफिशिएंसी को पहले से बेहतर बनाना होगा. इस पूरी प्रक्रिया में कंपनियों का खर्च बढ़ेगा. चाहे एंट्री-लेवल AC हो या प्रीमियम सेगमेंट का मॉडल, सभी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर असर पड़ेगा. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह अतिरिक्त खर्च आखिरकार ग्राहकों पर ही डाला जाएगा.

AC की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं

कीमतों में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह नया स्टार-रेटिंग सिस्टम है. अब एनर्जी एफिशिएंसी के मानक पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो रहे हैं. इसका मतलब यह है कि जो AC अभी हाई स्टार रेटिंग के साथ बिक रहे हैं, वे नए नियमों के तहत उसी कैटेगरी में फिट नहीं बैठेंगे, जब तक उनमें तकनीकी बदलाव न किए जाएं.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील जैसे जरूरी कच्चे माल की कीमतें अब भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. भले ही कुछ कमोडिटी के दाम थोड़े स्थिर हुए हों, लेकिन वे कोविड से पहले के स्तर से काफी ज्यादा हैं. इन सभी कारणों को मिलाकर नए AC मॉडल्स पर 7–8 प्रतिशत तक की समान बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है. अप्रैल-मई में, जब गर्मी अपने चरम पर होती है, तब कीमतें एक बार फिर बढ़ सकती हैं.

नए नियमों से पहले बढ़ी खरीदारी

बाजार में इस बदलाव का असर अभी से दिखने लगा है. बड़े शहरों में डीलर बता रहे हैं कि साल के अंत से ही प्री-बाइंग तेज हो गई है. ग्राहक मौजूदा कीमतों पर AC खरीदकर भविष्य की महंगाई से बचना चाहते हैं. खासकर पुराने स्टार-रेटेड मॉडल्स की मांग में अचानक उछाल देखा जा रहा है.

रिटेलर्स भी पहले से ज्यादा स्टॉक जमा कर रहे हैं ताकि नियम लागू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा बिक्री की जा सके. इससे कंपनियों को पुराने मॉडल्स का स्टॉक खत्म करने में मदद मिल रही है और ग्राहकों को सस्ता AC खरीदने का मौका मिल रहा है.

AC इंडस्ट्री के लिए उतार-चढ़ाव भरे साल

रूम एयर कंडीशनर इंडस्ट्री के लिए पिछले दो साल आसान नहीं रहे हैं. साल 2024 में इंडस्ट्री ने करीब 40 प्रतिशत की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की थी, लेकिन 2025 में यह रफ्तार बरकरार नहीं रह पाई. अनियमित मौसम और GST से जुड़े बदलावों ने सप्लाई चेन को प्रभावित किया. अब उम्मीद है कि अगले साल AC इंडस्ट्री करीब 20 से 22 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज कर सकती है. पुराने बेस, रिप्लेसमेंट डिमांड और सामान्य गर्मी के अनुमान से बाजार को सपोर्ट मिल सकता है. नए नियम पूरी तरह लागू होने के बाद कीमतों में स्थिरता आने की भी संभावना है.

ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब है

ग्राहकों के लिए संदेश साफ है. अगर आप बाद में AC खरीदेंगे, तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है. आज AC सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरी घरेलू जरूरत बन चुका है. बढ़ती गर्मी, लंबा समर सीजन और बदलती लाइफस्टाइल इसकी मांग को लगातार बढ़ा रहे हैं. नए एनर्जी नियम बेहतर टेक्नोलॉजी और क्वालिटी जरूर लाएंगे, लेकिन शुरुआती कीमतें बढ़ेंगी. ऐसे में आने वाले कुछ महीने मौजूदा रेट पर AC खरीदने का आखिरी मौका साबित हो सकते हैं.