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Hindi Newsटेकपेट्रोल-डीजल की तरह बढ़ रहे इस Smartphone के दाम! फुल चार्ज में चलता है पूरे 2.5 दिन तक, जानिए क्या है और खास

पेट्रोल-डीजल की तरह बढ़ रहे इस Smartphone के दाम! फुल चार्ज में चलता है पूरे 2.5 दिन तक, जानिए क्या है और खास

OnePlus Nord 6 को लॉन्च किया गया था, तब इसकी शुरुआती कीमत 38,999 रुपये रखी गई थी. वहीं इसका टॉप वेरिएंट 41,999 रुपये में आता था. लेकिन अब लगातार दो बार कीमत बढ़ने के बाद फोन काफी महंगा हो गया है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 28, 2026, 11:22 AM IST
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OnePlus Nord 6 की कीमत में भारत में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है.
OnePlus Nord 6 की कीमत में भारत में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है.

OnePlus Nord 6 की कीमत में भारत में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है. खास बात यह है कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इस स्मार्टफोन की कीमत दूसरी बार बढ़ाई गई है. नई कीमत के बाद यह फोन अब उस सब-40 हजार रुपये वाले सेगमेंट से काफी दूर चला गया है, जहां इसे अप्रैल में लॉन्च किया गया था. कंपनी ने फोन के दोनों स्टोरेज वेरिएंट्स की कीमत में 1,000 रुपये का इजाफा किया है. अब OnePlus Nord 6 का 8GB + 256GB मॉडल 42,999 रुपये में मिलेगा, जबकि 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 47,999 रुपये हो गई है.

लॉन्च के बाद कितनी बढ़ी कीमत?

जब OnePlus Nord 6 को लॉन्च किया गया था, तब इसकी शुरुआती कीमत 38,999 रुपये रखी गई थी. वहीं इसका टॉप वेरिएंट 41,999 रुपये में आता था. लेकिन अब लगातार दो बार कीमत बढ़ने के बाद फोन काफी महंगा हो गया है. इस महीने की शुरुआत में भी कंपनी ने इस स्मार्टफोन की कीमत में 5,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की थी. अब एक बार फिर 1,000 रुपये की बढ़ोतरी ने ग्राहकों को चौंका दिया है.

अब प्रीमियम कैटेगरी में पहुंचा फोन

नई कीमत के बाद OnePlus Nord 6 अब ज्यादा प्रीमियम स्मार्टफोन कैटेगरी में पहुंच गया है. इस रेंज में अब इसे गेमिंग, कैमरा और फ्लैगशिप परफॉर्मेंस वाले दूसरे स्मार्टफोन्स से मुकाबला करना पड़ेगा. लॉन्च के समय इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी “Value for Money” पोजिशनिंग थी, लेकिन लगातार बढ़ती कीमतों ने इसकी वैल्यू को काफी हद तक बदल दिया है.

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आखिर क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?

OnePlus ने आधिकारिक तौर पर कीमत बढ़ाने की वजह नहीं बताई है. हालांकि माना जा रहा है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में मेमोरी और स्टोरेज कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमतें इसका बड़ा कारण हो सकती हैं. पिछले कुछ महीनों में कई स्मार्टफोन कंपनियों ने भी अपने डिवाइसेज की कीमतों में बदलाव किया है. बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, महंगे सेमीकंडक्टर और ग्लोबल सप्लाई चेन की समस्याओं का असर स्मार्टफोन बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियां अब एक बार में बड़ी कीमत बढ़ाने के बजाय धीरे-धीरे दाम बढ़ाने की रणनीति अपना रही हैं.

OnePlus Nord 6 के फीचर्स

OnePlus Nord 6 में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. यह फीचर गेमिंग और स्क्रॉलिंग को काफी स्मूद बनाता है. फोन में Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जो हाई-परफॉर्मेंस टास्क और गेमिंग के लिए तैयार किया गया है. इसके साथ LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है.

बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग

फोन में 9,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. बड़ी बैटरी की वजह से यह फोन लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए अच्छा विकल्प माना जा रहा है. इसके अलावा फोन में Wi-Fi 7 सपोर्ट और IP69/IP69K रेटिंग भी मिलती है, जो इसे पानी और धूल से बेहतर सुरक्षा देती है.

कैमरा फीचर्स भी हैं दमदार

फोटोग्राफी के लिए OnePlus Nord 6 में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया गया है. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. हालांकि इस नई कीमत पर कई दूसरे स्मार्टफोन्स भी बेहतर कैमरा और फ्लैगशिप चिपसेट के साथ उपलब्ध हैं, जिससे यूजर्स के पास अब ज्यादा विकल्प मौजूद हैं.

क्या अब भी खरीदना चाहिए Nord 6?

कीमत बढ़ने के बावजूद OnePlus Nord 6 उन यूजर्स के लिए अच्छा विकल्प बना हुआ है जो बड़ी बैटरी, स्मूद डिस्प्ले और गेमिंग परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देते हैं. लेकिन करीब 48 हजार रुपये की कीमत पर अब ग्राहक दूसरे प्रीमियम स्मार्टफोन्स को भी देख सकते हैं, जो बेहतर कैमरा और ज्यादा फ्लैगशिप अनुभव देने का दावा करते हैं.

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About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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