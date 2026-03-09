Advertisement
हैकर्स का नया हथियार बना ChatGPT जैसा AI! बस एक सर्च और सामने आ जाएगी आपकी पूरी कुंडली

हैकर्स का नया हथियार बना ChatGPT जैसा AI! बस एक 'सर्च' और सामने आ जाएगी आपकी पूरी कुंडली

रिसर्चर साइमन लेर्मन और डैनियल पालेका ने पाया कि AI (LLMs) अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर मौजूद छोटी-छोटी जानकारियों को जोड़कर किसी गुमनाम यूजर की असली पहचान बता सकता है. अगर आप अपनी गुमनाम प्रोफाइल से अपने कुत्ते का नाम या अपने शहर के किसी पार्क का जिक्र करते हैं, तो AI अन्य प्लेटफॉर्म्स पर उस डेटा को मैच कर आपकी असली प्रोफाइल ढूंढ लेता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 09, 2026, 02:32 PM IST
हैकर्स का नया हथियार बना ChatGPT जैसा AI! बस एक 'सर्च' और सामने आ जाएगी आपकी पूरी कुंडली

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से विकसित हो रही है और इससे कई काम आसान हो गए हैं. लेकिन इसके साथ कुछ नए खतरे भी सामने आ रहे हैं. हाल ही में हुई एक रिसर्च में चेतावनी दी गई है कि जनरेटिव AI की मदद से अब इंटरनेट पर अनजान या अनाम यूजर्स की असली पहचान भी पता लगाई जा सकती है.

रिपोर्ट के अनुसार बड़े भाषा मॉडल यानी LLMs अब अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर मौजूद जानकारी को जोड़कर किसी व्यक्ति की असली पहचान का अनुमान लगा सकते हैं. यह अध्ययन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रकाशित हुआ और इसमें बताया गया कि AI तकनीक से ऑनलाइन प्राइवेसी को नया खतरा पैदा हो सकता है.

रिसर्च में क्या सामने आया
इस अध्ययन में AI शोधकर्ता Simon Lermen और Daniel Paleka ने जांच की कि आधुनिक AI सिस्टम किस तरह अनाम अकाउंट्स के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं. उन्होंने बताया कि ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म के पीछे काम करने वाली तकनीक अब इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वह अलग-अलग जगहों पर मौजूद छोटे-छोटे संकेतों को जोड़कर किसी व्यक्ति की पहचान तक पहुंच सकती है. रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने एक अनाम सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी जानकारी AI को दी. इसके बाद AI को निर्देश दिया गया कि वह इंटरनेट पर उपलब्ध बाकी जानकारी खोजे और इन संकेतों के आधार पर पहचान का पता लगाए.

छोटे-छोटे संकेतों से पहचान तक पहुंचा AI
प्रयोग के दौरान एक काल्पनिक उदाहरण दिया गया. इसमें एक अनाम यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह स्कूल की परेशानियों से जूझ रहा है और अपने कुत्ते “Biscuit” को “Dolores Park” में घुमाने जाता है. AI ने इन छोटी-छोटी जानकारियों के आधार पर इंटरनेट पर खोज की और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद समान जानकारी से मिलान किया. इसके बाद सिस्टम ने उस अनाम अकाउंट को एक वास्तविक व्यक्ति की पहचान से जोड़ने में काफी हद तक सफलता हासिल कर ली.

हैकर्स के लिए आसान हो सकता है हमला
रिसर्चर्स का कहना है कि पहले इस तरह के जटिल साइबर हमले करने के लिए काफी तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होती थी. लेकिन अब AI टूल्स की वजह से यह काम पहले से कहीं ज्यादा आसान हो सकता है. आज किसी भी व्यक्ति को केवल इंटरनेट कनेक्शन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भाषा मॉडल की जरूरत होती है. इससे यह सवाल उठता है कि इंटरनेट पर हम जिस जानकारी को निजी समझते हैं, वह वास्तव में कितनी सुरक्षित है.

AI हर बार सफल नहीं होता
हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि AI कोई जादुई उपकरण नहीं है. कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरनेट पर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती, जिससे AI सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता. कुछ मामलों में संभावित मिलान इतने ज्यादा हो सकते हैं कि यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि असली व्यक्ति कौन है. फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि AI की यह क्षमता भविष्य में प्राइवेसी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है.

इन खतरों का कैसे हो सकता है इस्तेमाल
रिसर्च में यह भी बताया गया कि इस तकनीक का दुरुपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है. उदाहरण के लिए सरकारें या अन्य संस्थाएं अनाम एक्टिविस्ट्स और असहमति जताने वाले लोगों की निगरानी के लिए AI का इस्तेमाल कर सकती हैं. इसके अलावा साइबर अपराधी भी इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा हो जाए, तो हैकर्स उसे निशाना बनाकर पर्सनलाइज्ड स्कैम चला सकते हैं. इसे “सियर-फिशिंग” कहा जाता है, जिसमें अपराधी किसी भरोसेमंद दोस्त या परिचित बनकर लोगों को धोखा देते हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूजर्स क्या करें
विशेषज्ञों का कहना है कि इस खतरे से बचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी सुरक्षा नीतियों को मजबूत करना होगा. इसमें यूजर डेटा की डाउनलोड सीमा तय करना, ऑटोमेटेड बॉट्स को पहचानना और बड़े पैमाने पर डेटा एक्सपोर्ट को रोकना शामिल हो सकता है. साथ ही आम इंटरनेट यूजर्स को भी सतर्क रहने की जरूरत है. लोगों को यह सोच-समझकर तय करना चाहिए कि वे सोशल मीडिया पर अपनी कौन-सी व्यक्तिगत जानकारी साझा कर रहे हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

AI privacy risk study, AI identify anonymous users, generative ai

