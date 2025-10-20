Advertisement
फोन में एक्टिवेट कर ली ये सेटिंग तो चाह कर भी लीक नहीं होगा पासवर्ड! Hackers के छूट जाएंगे पसीने

Vivo iQOO Privacy Protection Feature: आजकल कई ऐप्स यूजर्स की लोकेशन, ऑडियो, कैमरा और क्लिपबोर्ड जैसी सेंसिटिव डिटेल्स एक्सेस करते हैं. इसकी जानकारी यूजर्स को होती भी नहीं है. वहीं Vivo और iQOO के स्मार्टफोन्स में Smart Privacy Protection फीचर मिलता है, जो थर्ड-पार्टी ऐप्स को बैकग्राउंड डेटा एक्सेस या रिकॉर्डिंग से रोकता है. ये फीचर यूजर की डेटा सुरक्षा को बढ़ाता है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 20, 2025, 02:05 PM IST
Smart Privacy Protection Feature: आज की डिजिटल दुनिया में हमारे स्मार्टफोन में हमारा सभी तरह का डेटा स्टोर होता है. बैंक डिटेल्स समेत पर्सनल चैट्स तक सब कुछ ऐप्स के अंदर मौजूद है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई ऐप्स बिना आपको पता लगे लगातार आपकी एक्टिविटी पर नजर रखते हैं. लोकेशन, कैमरा, ऑडियो यहां तक कि क्लिपबोर्ड डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं. जब आप पासवर्ड टाइप कर रहे होते हैं, तो अक्सर अनजाने में कोई खतरनाक ऐप या मैलवेयर उस स्क्रीन को रिकॉर्ड या स्क्रीनशॉट ले रहा होता है. आपको इस बात की भनक भी नहीं लगती. लेकिन Vivo और iQOO जैसे स्मार्टफोन्स में 'Smart Privacy Protection' फीचर आता है, जो आपकी सेंसिटिव जानकारी को हैकर्स से बचाता है.

Smart Privacy Protection क्या करता है?

यह खास फीचर एक तरह से ऑटोमैटिक सुरक्षा और प्राइवेसी गार्ड है. इसका फीचर का काम उन मैलवेयर या संदिग्ध ऐप्स को रोकना है जो आपके स्मार्टफोन में कीप्रेस लॉगिंग या बैकग्राउंड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करके आपके डेटा को चुराना चाहते हैं. जब यूजर किसी ऐप या पोर्टल पर अपना पासवर्ड भरते हैं, तो ये सेटिंग्स किसी भी थर्ड-पार्टी ऐप को ऐसा करने से रोक देती है. यह सुरक्षा फीचर आपके पासवर्ड को गलत हाथों में जाने से बचाता है.

Smart Privacy Protection को इनेबल कैसे करें?
Vivo के फोन्स में इसे ऑन करना बेहद आसान है. बस इन स्टेप्स को अपनाएं.
- सबसे पहले Settings में जाएं.
- इसके बाद Security and Privacy के ऑप्शन पर क्लिक करें. 
- अब नीचे स्क्रोल करें और Smart Privacy Protection पर टैप करें.
- यहां दिए गए टॉगल बटन को ऑन कर दें और ये फीचर ऑन हो जाएगा.
- iQOO फोन्स में ये फीचर Screen Capture Protection के नाम से हो सकता है.

अब आपका फोन सेंसिटिव जानकारी डालते समय एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर के साथ काम करेगा. यह फीचर बहुत जरूरी है खासकर जब ऑनलाइन ऐसे खतरनाक मैलवेयर छिपे हुए हैं जो बिना आपकी परमिशन के आपके फोन का एक्सेस ले सकते हैं और आपकी पर्सनल एक्टिविटी जैसे- पासवर्ड टाइप करना उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं. अपनी डिजिटल सुरक्षा के लिए इस फीचर को जल्द से जल्द ऑन करें.

