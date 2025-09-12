Hotel Hidden Camera: होटल के कमरे में छिपा तो नहीं है कैमरा? इन Tricks से करे पता

Hotel Hidden Camera​: आजकल होटल, गेस्ट हाउस या फिर पीजी को लेकर लोगों को मन में सबसे बड़ी चिंता होती है वह है प्राइवेसी की. अक्सर खबरें आती रहती हैं कि हिडन कैमरा लगा कर लोगों के लोगों के निजी जिंदगी की वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया. ऐसे में सावधान रहना बहुत जरूरी होता है. अगर आप भी बाहर जा रहे हैं और किसी होटल, पीजी में रुकने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ आसान तरीकों से खुद ही चेक कर सकते हैं कि कमरे में कहीं कोई कैमरा तो नहीं छुपा हुआ है. इससे आप सेफ भी रहेंगे और बिना किसी टेंशन के होटल का मजा भी ले सकेंगे.

जब भी होटल, गेस्ट हाउस या फिर पीजी तो सबसे पहले चारों ओर ध्यान से देखें. स्मोक डिटेक्टर, घड़ी, बिजली के सॉकेट, दीवार की सजावट या शीशे पर भी नजर दौड़ाएं. अगर कोई चीज असाधारण लगे या नार्मल से अलग लगे तो सावधान हो जाइए और उसे और करीब से जांचें. कई बार ऐसी चीजों में भी हिडन कैमरे लगाए गए होते हैं जिन्हें देखने की हमें आदत होती है, जैसे अलार्म वाली घड़ी या चार्जर या फिर फैन.

Wi-Fi और मोबाइल ऐप से करें चेक

अक्सर हिडन कैमरे वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं. ऐसे में आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कहीं कोई डिवाइस तो एक्टिव नहीं है. इसके लिए अपने मोबाइल की वाई-फाई सेटिंग ऑन करें और देखें कि नेटवर्क से कौन-कौन से डिवाइस जुड़े हुए हैं. अगर आपको कोई अनजाना नाम या अजीब-सा कोड दिखाई दे तो भी यह संकेत हो सकता है कि कहीं हिडन कैमरे लगाए गए हैं. इसके साथ ही कुछ खास मोबाइल ऐप भी होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े सभी डिवाइस की लिस्ट बता देंते हैं, आप चाहें तो इन्हें डाउनलोड कर जानकारी ले सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः Incognito Mode में भी होती है हिस्ट्री रिकॉर्ड! Android और iPhone पर डिलीट करने का तरीका जानिए

मोबाइल फोन की टॉर्च

कमरे में लगे हिडन कैमरा जानने के लिए आप रूम की लाइट बंद करके टॉर्च जलाकर देखें कि कहीं कमरे में लाइट आ रही है या नहीं. हिडन कैमरों के लेंस से अक्सर लाइट जलती रहती है. टीवी सेटऑफ बाक्स से, शीशों, पंखे से निकलने वाली लाइटों को ध्यान से देखें और कमरे के कोने भी ध्यान से देखें.

मिरर के पीछे भी हो सकता है कैमरा

कई बार हिडन कैमरे कैमरे सीसे के पीछे लगाए जाते हैं. इसे चेक करने का एक आसान तरीका है अपनी उंगली को शीशे पर रखें. अगर आपकी उंगली और उसके रिफ्लेक्शन के बीच थोड़ा सा फासला नजर आए तो नार्मल मिरर है. लेकिन अगर रिफ्लेक्शन बिना किसी गैप के सीधा जुड़ा हुआ दिखे तो जरा सावधान हो जाइए यह टू-वे मिरर हो सकता है जिसके पीछे कैमरा छिपा हो सकता है.

फोन के कैमरे की भी कर सकते हैं यूज

होटल या पीजी में कुछ ऐसे भी हिडन कैमरे लगाए गए होते हैं जो रात में देखने के लिए इंफ्रारेड (IR) लाइट का यूज करते हैं. इसे डिटेक्ट करने के लिए अंधेरे कमरे को फोन के कैमरा से चेक करें कहीं आपको कोई चमक दिखे तो उसे ध्यान से जांचे वहां कैमरा छिपा हुआ हो सकता है.

रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर

अगर आप चाहें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर भी खरीद सकते हैं. इसकी सहायता से आप हिडन कैमरों या माइक्रोफोनों से निकलने वाले सिग्नल को डिटेक्ट कर सकते हैं. इसे कमरे में धीरे-धीरे हर ओर घुमाएं अगर यह बीप की आवाज करे या लाइट जगमगाए तो कोई डिवाइस हो सकती है सावधान हो जाइए.

ये भी पढ़ेंः सामान के लोकेशन से लेकर, गाड़ी की ओवर स्पीड तक बताता है ये कमाल का गैजेट, कीमत सिर्फ इतनी!