Hotel Hidden Camera: होटल के कमरे में छिपा तो नहीं है कैमरा? इन Tricks से करे पता
Advertisement
trendingNow12919129
Hindi Newsटेक

Hotel Hidden Camera: होटल के कमरे में छिपा तो नहीं है कैमरा? इन Tricks से करे पता

Hotel Hidden Camera​: होटल या पीजी में रुकते वक्त सबसे बड़ी चिंता होती है कहीं कोई आपकी रिकार्डिंग तो नहीं कर रहा. होटल या गेस्ट हाउस के कमरे में कभी-कभी छोटे-छोटे छुपे कैमरे लगे होते हैं जिन्हें पकड़ना आसान नहीं होता है. लेकिन कुछ आसान और स्मार्ट तरीकों को अपनाकर आप मिनटों में जान सकते हैं कि आपका रूम सेफ है या फिर कहीं कोई कैमरा लगा हुआ है. आइए जानते हैं कैसे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 12, 2025, 01:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hotel Hidden Camera: होटल के कमरे में छिपा तो नहीं है कैमरा? इन Tricks से करे पता

Hotel Hidden Camera​: आजकल होटल, गेस्ट हाउस या फिर पीजी को लेकर लोगों को मन में सबसे बड़ी चिंता होती है वह है प्राइवेसी की. अक्सर खबरें आती रहती हैं कि हिडन कैमरा लगा कर लोगों के लोगों के निजी जिंदगी की वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया. ऐसे में सावधान रहना बहुत जरूरी होता है. अगर आप भी बाहर जा रहे हैं और किसी होटल, पीजी में रुकने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ आसान तरीकों से खुद ही चेक कर सकते हैं कि कमरे में कहीं कोई कैमरा तो नहीं छुपा हुआ है. इससे आप सेफ भी रहेंगे और बिना किसी टेंशन के होटल का मजा भी ले सकेंगे.

जब भी होटल, गेस्ट हाउस या फिर पीजी तो सबसे पहले चारों ओर ध्यान से देखें. स्मोक डिटेक्टर, घड़ी, बिजली के सॉकेट, दीवार की सजावट या शीशे पर भी नजर दौड़ाएं. अगर कोई चीज असाधारण लगे या नार्मल से अलग लगे तो सावधान हो जाइए और उसे और करीब से जांचें. कई बार ऐसी चीजों में भी हिडन कैमरे लगाए गए होते हैं जिन्हें देखने की हमें आदत होती है, जैसे अलार्म वाली घड़ी या चार्जर या फिर फैन.

Wi-Fi और मोबाइल ऐप से करें चेक
अक्सर हिडन कैमरे वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं. ऐसे में आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कहीं कोई डिवाइस तो एक्टिव नहीं है. इसके लिए अपने मोबाइल की वाई-फाई सेटिंग ऑन करें और देखें कि नेटवर्क से कौन-कौन से डिवाइस जुड़े हुए हैं. अगर आपको कोई अनजाना नाम या अजीब-सा कोड दिखाई दे तो भी यह संकेत हो सकता है कि कहीं हिडन कैमरे लगाए गए हैं. इसके साथ ही कुछ खास मोबाइल ऐप भी होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े सभी डिवाइस की लिस्ट बता देंते हैं, आप चाहें तो इन्हें डाउनलोड कर जानकारी ले सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः Incognito Mode में भी होती है हिस्ट्री रिकॉर्ड! Android और iPhone पर डिलीट करने का तरीका जानिए

 

मोबाइल फोन की टॉर्च  
कमरे में लगे हिडन कैमरा जानने के लिए आप रूम की लाइट बंद करके टॉर्च जलाकर देखें कि कहीं कमरे में लाइट आ रही है या नहीं. हिडन कैमरों के लेंस से अक्सर लाइट जलती रहती है. टीवी सेटऑफ बाक्स से, शीशों, पंखे से निकलने वाली लाइटों को ध्यान से देखें और कमरे के कोने भी ध्यान से देखें.

मिरर के पीछे भी हो सकता है कैमरा
कई बार हिडन कैमरे कैमरे सीसे के पीछे लगाए जाते हैं. इसे चेक करने का एक आसान तरीका है अपनी उंगली को शीशे पर रखें. अगर आपकी उंगली और उसके रिफ्लेक्शन के बीच थोड़ा सा फासला नजर आए तो नार्मल मिरर है. लेकिन अगर रिफ्लेक्शन बिना किसी गैप के सीधा जुड़ा हुआ दिखे तो जरा सावधान हो जाइए यह टू-वे मिरर हो सकता है जिसके पीछे कैमरा छिपा हो सकता है.

फोन के कैमरे की भी कर सकते हैं यूज
होटल या पीजी में कुछ ऐसे भी हिडन कैमरे लगाए गए होते हैं जो रात में देखने के लिए इंफ्रारेड (IR) लाइट का यूज करते हैं. इसे डिटेक्ट करने के लिए अंधेरे कमरे को फोन के कैमरा से चेक करें कहीं आपको कोई चमक दिखे तो उसे ध्यान से जांचे वहां कैमरा छिपा हुआ हो सकता है.

रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर  
अगर आप चाहें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर भी खरीद सकते हैं. इसकी सहायता से आप हिडन कैमरों या माइक्रोफोनों से निकलने वाले सिग्नल को डिटेक्ट कर सकते हैं. इसे कमरे में धीरे-धीरे हर ओर घुमाएं अगर यह बीप की आवाज करे या लाइट जगमगाए तो कोई डिवाइस हो सकती है सावधान हो जाइए.

ये भी पढ़ेंः सामान के लोकेशन से लेकर, गाड़ी की ओवर स्पीड तक बताता है ये कमाल का गैजेट, कीमत सिर्फ इतनी!

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Hotel Hidden CameraHidden Camera CheckHotel Privacy Tips

Trending news

नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
nepal violence
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
Gen Z protest
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
CP Radhakrishnan
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
ISIS terror module
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
Bengaluru
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
लालबाग के राजा की खुली दान पेटी, चढ़ावे में मिले सोने-चांदी की हुई नीलामी
Lalbaugcha Raja Auction
लालबाग के राजा की खुली दान पेटी, चढ़ावे में मिले सोने-चांदी की हुई नीलामी
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
DNA Analysis
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
DNA Analysis
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
Indian Army
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
;