'पैसे दो, वरना वीडियो वायरल कर दूंगा'...अगर आपके पास भी आया ऐसा मैसेज, तो डरें नहीं; तुरंत करें ये काम

Digital Blackmailing Safety Tips: आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के बीच लोग अपनी प्राइवेट फोटो और वीडियो गलती से या मजबूरी में किसी दूसरे को भेज देते हैं. इसके बाद कुछ साइबर अपराधी इन तस्वीरों का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने में करते हैं. वे धमकी देते हैं कि अगर आपने पैसा नहीं दिया, तो ये फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे. इससे कई बार लोगों पर ऐसा मानसिक दबाव बन जाता है कि पीड़ित व्यक्ति बेहाल हो जाता है. ऐसी ही घटनाएं देश में लगातार सामने आ रही हैं. इसमें ब्लैकमेलिंग की वजह से लोग परेशान होते हैं और कुछ लोगों ने तो अपने जीवन तक को खतरे में डाल दिया है. सरकार भी लोगों को इससे बचाने के लिए समय-समय पर गाइडलाइंस जारी करती रहती है. अगर आप भी इस जाल में फंस गए हैं या इससे बचना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हो सकती है.

कैसे बुना जाता है ब्लैकमेलिंग का जाल?

ब्लैकमेलिंग एक तरह का साइबर अपराध है, जिसमें अपराधी आपकी प्राइवेट फोटो और वीडियो का इस्तेमाल डराने-धमकाने के लिए करते हैं. ज्यादातर मामलों में अपराधी किसी अनजान लड़की या लड़के के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर दोस्ती करते हैं. धीरे-धीरे बातों का सिलसिला बढ़ता है और फिर वीडियो कॉल या प्राइवेट फोटो की मांग की जाती है. जैसे ही आप अपनी कोई फोटो या वीडियो उनके साथ साझा करते हैं. बस वहीं से आपके साथ खेल शुरू हो जाता है. ब्लैकमेलर उस स्क्रीनशॉट या वीडियो को एडिट करके आपके परिवार और दोस्तों को भेजने की धमकी देने लगता है और बदले में आपसे मोटी रकम वसूलता है.

डरें नहीं, समझदारी से काम लें

ऐसे समय में आपको डरने से ज्यादा समझदारी से काम करने की जरूरत होती है. याद रखें, ब्लैकमेल करने वाला तभी ताकतवर होता है जब आप डर जाते हैं. इन मामलों में स्कैमर को पैसा भेजना समस्या का हल नहीं है. अगर आप उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं. तो क्या पता वह आपसे और ज्यादा पैसे मांग सकता है. इन मामलों में सबसे बड़ी समझदारी है कि आप उसके मैसेज, कॉल डिटेल और स्क्रीनशॉट संभालकर रखें. ये सबूत बाद में काम आते हैं. इसके बाद तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल या नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं. आजकल ऑनलाइन शिकायत की सुविधा भी मिल रही है, जिससे कार्रवाई जल्दी शुरू हो सकती है.

अपनी बात अपनों से कहें

इन मामलों में डर के मारे चुप रहना अपराधी को और ताकत देता है. अपने किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य को पूरी बात बताएं. याद रखें, गलती आपसे हुई है, लेकिन अपराध सामने वाला कर रहा है. आपका परिवार आपका साथ जरूर देगा.

1930 पर कॉल करें या ऑनलाइन शिकायत करें

भारत सरकार ने साइबर अपराधों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया हुआ है. आप तुरंत इस पर कॉल कर सकते हैं या cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यहां आपकी पहचान गुप्त रखी जाती है.

'StopNCII.org' की मदद लें

अगर आपको डर है कि आपकी प्राइवेट फोटो इंटरनेट पर वायरल हो सकती है, तो आप 'StopNCII' (Stop Non-Consensual Intimate Imagery) जैसी वेबसाइट की मदद ले सकते हैं. यह प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया कंपनियों के साथ मिलकर आपकी तस्वीरों को फैलने से रोकने में मदद करता है. इसका फायदा यह है कि आपकी असली फोटो कहीं शेयर नहीं होती, सिर्फ उसका कोड इस्तेमाल होता है.

पहले से बरतें सावधानी

सबसे बड़ा बचाव यही है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी प्राइवेट फोटो या वीडियो बिल्कुल न भेजें. चाहे सामने वाला कितना भी भरोसेमंद लगे, ऑनलाइन पहचान पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती. सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्राइवेसी सेटिंग को सख्त रखें और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करने के साथ मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें.

बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है

कभी भी अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न करें. वीडियो कॉल पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक हरकत करने से बचें, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत आसान है. अपने कैमरा और माइक्रोफोन की परमिशन तभी दें, जब बहुत जरूरी हो. समझदारी, हिम्मत और सही कदम उठाकर आप खुद को इस डिजिटल जाल से बचा सकते हैं.

