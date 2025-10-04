'ChatGPT इस्तेमाल नहीं करते तो आप स्टुपिड हैं!' 40 साल पुराने AI एक्सपर्ट ने क्यों कहा ऐसा?

Bas Haring Says Not Using ChatGPT is Dumb: जाने माने फिलोसोफर और प्रोफेसर बास हेरिंग का मानना है कि अगर आप ChatGPT का इस्तेमाल नहीं करते तो आप बेवकूफी है. हेरिंग ने साल 1988 में ही AI की पढ़ाई कर ली थी. उन्होंने एक अनोखा प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने एक स्टूडेंट के ग्रेजुएशन सुपरवाइजर का काम AI को करने के लिए दिया, जिससे कुछ लोग नाराज भी हैं. कुछ लोगों ने इसे गैर-जिम्मेदार और गलत बताया है. छात्रा ने अपनी रिसर्च मैनेजमेंट के लिए ChatGPT से चर्चा की न कि प्रोफेर के साथ. चलिए जानते हैं डिटेल में.

प्रोफेसर का अजीब प्रयोग

Erasmus Magazine की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोफेसर बास हैरिंग अपने इस प्रयोग के नतीजों से बेहद खुश हैं. वे मानते हैं कि AI शिक्षा में मददगार साबित हो सकता है. हेरिंग का कहना है कि 25 साल पहले इंटरनेट भी सबके लिए नया था और लोगों का सवाल होता था कि इसका यूज कैसे किया जाए. आज AI के साथ भी सेम सवाल है. तब वह ऐसे ही सवालों पर क्लासेस लेते थे कि इंटरनेट के साथ क्या करें, इंटरनेट हमारी सोच को बदलने में कैसे सहायक है. प्रोफेसर सवाल करते हैं कि जब एक्सपर्ट AI के भविष्य पर बात कर रहे हैं, तो इसमें आप पीछे क्यों हैं?

थीसिस रिजल्ट्स ने सबको किया हैरान

बास हेरिंग ने 1988 में नीदरलैंड में AI की स्टडी की थी, जब एआई का क्षेत्र बिलकुल नया था.हेरिंग का मानना है कि ChatGPT के यूज से थीसिस की क्वालिटी में सुधरी आया है. क्योंकि लगभग सभी स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं. हेरिंग के अनुसार, शिक्षा प्रणाली को जल्द ही AI के यूज से जुड़े नियम बनाने चाहिए, क्योंकि अभी तक शिक्षा प्रणाली को समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे संभालना है.

AI का इस्तेमाल न करना बेवकूफी है

प्रोफेसर बास हेरिंग का कहना है कि आजकल के स्टूडेंट AI का यूज कर रहे हैं, वे बेवकूफ नहीं हैं. चैटजीपीटी हर समय उपलब्ध रहता है. उनके मुताबिक, ChatGPT हमेशा उपलब्ध है. जो इस टूल का इस्तेमाल नहीं करते वे स्टुपिड कहलाएगा. इसलिए यह सोचने की जरूरत होगी कि हम स्टूडेंट्स को क्या सिखाना चाहते हैं. जैसे कि एक प्रोफेसर छात्रों को फिल्में देखने या लाइब्रेरी जाने को कहते हैं, वैसे ही ChatGPT भी यूजफुल सुझाव और विचार देने में मदद करता है. उनका कहना है कि स्टूडेंट्स को यह समझना चाहिए कि वे क्या सीख रहे हैं, इसलिए उन्हें एआई के इस्तेमाल में सही गाइडेंस देना जरूरी है.

अलग और नए सुझाव मिलते हैं

प्रोफेसर बास हेरिंग ने सुझाव दिया कि एआई से काम तेजी से होता है और अलग-अलग राय मिलती है. उनका कहना है कि सही से यूज करने पर यह स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेरक टूल साबित हो सकता है, ठीक एक ऐसा शिक्षक जो सही मार्गदर्शन और सुझाव देता है. प्रोफेसर की बातों से समझ आ रहे हैं कि चैटजीपीटी का इस्तोमाल सिर्फ फोटो बनाने तक नहीं है बल्कि इसे थीसिस लिखने, रिसर्च और अलग तरीके से सोचने में मदद करने के लिए भी यूज करें. यह कम से कम टाइम में काम करने के साथ-साथ बेहतक सुझाव और नए विचार भी देगा.