आ गया है 'हैकर्स' का बाप! क्या है Project Glasswing? जिसकी ताकत देख खुद कंपनी भी डर गई

Anthropic ने हाल ही में Project Glasswing नाम का एक नया साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. यह प्रोजेक्ट उसके नए AI मॉडल Claude Mythos Preview से जुड़ा हुआ है, जिसे फिलहाल सीमित लोगों के लिए ही उपलब्ध कराया जा रहा है. इस कदम से साफ है कि अब AI कंपनियां अपने एडवांस मॉडल्स को सीधे सबके लिए रिलीज करने के बजाय कंट्रोल्ड तरीके से लॉन्च कर रही हैं, खासकर तब जब ये मॉडल्स साइबर सिक्योरिटी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में काम करते हैं.

कैसे काम करता है Project Glasswing?

Project Glasswing एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां AI की मदद से सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की कमजोरियों को खोजा और ठीक किया जाता है. इसमें बड़ी कंपनियां जैसे Amazon Web Services, Google, Microsoft, Apple और The Linux Foundation शामिल हैं. इस प्रोजेक्ट का मकसद ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर और ओपन-सोर्स टूल्स जैसे जरूरी सॉफ्टवेयर को ज्यादा सुरक्षित बनाना है. कंपनी का मानना है कि अब AI इतनी ताकतवर हो चुकी है कि यह इंसानों जितनी या उनसे बेहतर तरीके से सॉफ्टवेयर की कमजोरियों को ढूंढ सकती है.

क्या है Claude Mythos Preview?

Claude Mythos Preview, Anthropic का एक नया और अभी तक रिलीज न हुआ AI मॉडल है. इसे खास तौर पर कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी के लिए डिजाइन किया गया है. टेस्टिंग के दौरान इस मॉडल ने हजारों ऐसी कमजोरियां खोजीं जो पहले कभी सामने नहीं आई थीं. कुछ खामियां तो सालों से सॉफ्टवेयर में मौजूद थीं, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया था. यह मॉडल एक साथ कई कमजोरियों को जोड़कर पूरा साइबर अटैक भी बना सकता है, जो इसे और ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक बनाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों सीमित रखा गया है इसका रोलआउट?

Claude Mythos Preview को पूरी दुनिया में लॉन्च न करने का सबसे बड़ा कारण इसका जोखिम है. Dario Amodei के अनुसार, यह मॉडल कोडिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें साइबर सिक्योरिटी की क्षमता अपने आप विकसित हो गई. यह मॉडल प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स जितनी क्षमता से बग्स ढूंढ सकता है और कई कमजोरियों को जोड़कर बड़े अटैक बना सकता है. यही वजह है कि अगर यह गलत हाथों में चला गया तो बड़े साइबर हमले हो सकते हैं. AI की वजह से अब कमजोरियों को ढूंढने और उनका फायदा उठाने का समय बहुत कम हो गया है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है.

Project Glasswing और Mythos Preview का संबंध

Project Glasswing दरअसल इस AI मॉडल को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने का एक तरीका है. इसे एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां सीमित पार्टनर्स इस मॉडल का उपयोग करके सिस्टम्स को सुरक्षित बना रहे हैं. इसका फायदा यह है कि सॉफ्टवेयर की कमजोरियां पहले ही ठीक कर दी जाती हैं और उनका गलत इस्तेमाल होने से रोका जा सकता है. साथ ही, इससे AI के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए नए नियम और तरीके भी तैयार किए जा रहे हैं.

भविष्य के लिए क्या संकेत हैं?

Project Glasswing यह दिखाता है कि आने वाले समय में AI को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा. अब कंपनियां ऐसे AI मॉडल्स को ओपन करने से पहले उन्हें सीमित और सुरक्षित माहौल में टेस्ट करेंगी. साइबर सिक्योरिटी के लिए यह एक बड़ा बदलाव हो सकता है, जहां AI बड़े स्तर पर सिस्टम्स को सुरक्षित बनाएगा. लेकिन साथ ही यह भी जरूरी होगा कि इन तकनीकों का गलत इस्तेमाल न हो.