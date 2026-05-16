भारत में Tencent की धमाकेदार वापसी, गेमर्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी; किया करोड़ों का ऐलान

Tencent: भारतीय गेमर्स और टेक लवर्स के लिए अच्छी खबर है! सालों के लंबे इंतजार और सख्त पाबंदियों के बाद, दुनिया की दिग्गज गेमिंग कंपनी Tencent ने भारत में धमाकेदार वापसी की है. भारत में फिर से वापस के साथ कंपनी ने ₹10 करोड़ के बड़े निवेश का भी ऐलान किया है. इस मास्टरप्लान के तहत टेनसेंट भारतीय गेमिंग और AVGC सेक्टर को ग्लोबल हब बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करेगी.
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Tencent: टेक जगत की दिग्गज इंटरनेट कंपनी टेनसेंट ने एका बार फिर से भारत में फुल एक्शन मोड में लौटने की तैयारी कर ली है. डिजिटल गेमिंग सेक्टर में सरकार के नियमों और चीन के साथ व्यापारिक समझौतों में मिली ढील के बाद Tencent ने यह कदम उठाया है. Tencent ने भारतीय डिजिटल गेमिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने और भारत से गेमिंग एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ₹10 करोड़ के इन्वेस्ट का ऐलान किया है. बता दें कि PUBG जैसे गैमिंग कंपनी के पब्लिशिंग और डेवलपमेंट का काम इसी कंपनी के पास था.
Tencent ने भारत के सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (GDAI) के साथ एक तीन साल का बड़ा MoU साइन किया है. इस MoU का मुख्य उद्देश्य भारत को गेमिंग और AVGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर में एक ग्लोबल हब बनाना है.
Tencent के ग्लोबल पब्लिक अफेयर्स और पॉलिसी हेड, डैनी मार्ती के मुताबिक अगर हमें कोई चिंता होती, तो हम यहां नहीं होते. हम वीडियो गेम सेक्टर में सरकार की नीतियों की स्पष्टता और ऑरेंज इकोनॉमी पर भारत सरकार के फोकस का स्वागत करते हैं. यही वजह है कि Tencent भारत में फिर से कदम बढ़ा रहा है. बता दें कि गलवान घाटी में भारत-चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद Tencent के कई पॉपुलर ऐप्स और PUBG जैसे गेम्स को भारत में बैन कर दिया गया था. लेकिन अब दोनों देशों से निवेश के नियमों में ढील मिलने के बाद कंपनी के लिए रास्ते फिर से खुल रहे हैं.
भारत सरकार के अनुमान के अनुसार इस दशक के अंत तक AVGC सेक्टर में 20 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल नौकरियों की जरूरत होगी. Tencent इसी मौके का फायदा उठाना चाहता है.
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GDAI के साथ मिलकर Tencent जमीनी स्तर पर गेम डेवलपर्स को बढ़ावा देगा. इसके तहत-
हर साल 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए National Game Jam का आयोजन होगा.
कॉलेज के टीचर्स के लिए ट्रेन-द-ट्रेनर प्रोग्राम चलेंगे.
इंडियन गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (IGDC) में बड़े स्तर पर भागीदारी की जाएगी.
इस पार्टनरशिप से भारत के उभरते हुए गेमिंग टैलेंट को सीधे ग्लोबल इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका मिलेगा.
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