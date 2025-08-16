PUBG लवर्स के लिए बुरी खबर! अब गेम खेलना होगा मुश्किल, जल्द बदल जाएगा एक्सपीरियंस

These devices will not support PUBG: PUBG एक ऐसा गेम जिसका क्रेज दुनिया भर में है. लेकिन गेम लवर्स के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. इसकी जानकारी ऑफिशियली Battlegrounds ने दी है कि जल्द ही PlayStation 4 (PS4) और Xbox One पर नहीं खेला जा सकेगा. लेकिन अच्छी खबर यह है कि उसी दिन से PUBG PlayStation 5 (PS5) और Xbox Series X/S वर्जन पर खेला जा सकता है. इससे गेमिंग एक्सपीरियंस पहले से बेहतर होगा.

13 नवंबर से नहीं खेल पाएंगे

PUBG Battlegrounds 13 नवंबर 2025 से PS4 और Xbox One पर गेमर्स इसे नहीं खेल पाएंगे. आज से 7 साल पहले यह गेम लॉन्च किया गया था तब इसे PlayerUknown's Battlegrounds के नाम से जाना जाता था. नवंबर 2020 में PUBG का PS5 और Xbox Series X/S वर्जन आया था. पुराने कंसोल पर गेमर्स के अकाउंट का सारा डेटा PS5 और Xbox X/S पर अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा. आपको बस नए कंसोल पर लॉगिन करके 13 नवंबर के बाद गेम को डाउनलोड करना है.

नए कंसोल पर शिफ्ट क्यों हुए?

डेवलपर्स का कहना है कि पुराने कंसोल प्लेटफॉर्म से नए कंसोल पर स्विच करना बेहद जरूरी है. इसका उद्देश्य गेमर्स को स्टेबल और स्मूथ गेमप्ले का एक्सपीरियंस देना है. भविष्य में आने वाले अपडेट्स के साथ गेम को और भी बेहतर बनाना है. इसके अलावा पुराने डिवाइस पर क्रैश और परफॉर्मेंस समस्या को ठीक करना है.

नए कंसोल पर क्या फायदे होंगे?

PUBG को PS5 और Xbox Series X/S वर्जन पर खेलने पर गेमर्स को मिलगा:

- पहले से बेहतर विजुअल्स और ग्राफ्किस.

- अधिक स्टेबल फ्रेमरेट.

- इन प्लेटफॉर्मस पर 60 FPS का गेमिंग एक्सपीरियंस देना.

- Xbox Series X/S पर Performance Mode और Resolution Mode के ऑप्शन.

जानें Refund Policy के बारे में

PS4 और Xbox One पर जो PUBG खिलाड़ी गेम खेल रहे थें, और वे नए कंसोल वर्जन पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो उन्हें रिफंड की सुविधा दी जाएगी. PUBG Batttlegrounds और Batttlegrounds Plus गेमर्स के लिए Microsoft और Sony के नियमों और पॉलिसी के मुताबिक ही रिफंड किया जाएगा. 2022 से PUBG फ्री-टू-प्ले गेम बन गया है. अब PUBG का पूरा ध्यान नई जेनरेशन प्लेटफॉर्म पर होगा.