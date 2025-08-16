PUBG लवर्स के लिए बुरी खबर! अब गेम खेलना होगा मुश्किल, जल्द बदल जाएगा एक्सपीरियंस
Advertisement
trendingNow12883970
Hindi Newsटेक

PUBG लवर्स के लिए बुरी खबर! अब गेम खेलना होगा मुश्किल, जल्द बदल जाएगा एक्सपीरियंस

PUBG New Console Announcement 2025: PUBG लवर्स के लिए एक बुरी खबर है. गेम को लेकर बड़े बदलाव हुए है, पुराने कंसोल यूजर्स PS4 और Xbox One पर अब गेम नहीं खेल पाएंगे. लेकिन साथ ही गेमर्स के लिए नए प्लेटफॉर्मस पर बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है. जिसकी वजह से गेमिंग वर्ल्ड में तहलका मचना तय है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 16, 2025, 05:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PUBG लवर्स के लिए बुरी खबर! अब गेम खेलना होगा मुश्किल, जल्द बदल जाएगा एक्सपीरियंस

These devices will not support PUBG: PUBG एक ऐसा गेम जिसका क्रेज दुनिया भर में है. लेकिन गेम लवर्स के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. इसकी जानकारी ऑफिशियली Battlegrounds ने दी है कि जल्द ही PlayStation 4 (PS4) और Xbox One पर नहीं खेला जा सकेगा. लेकिन अच्छी खबर यह है कि उसी दिन से PUBG PlayStation 5 (PS5) और Xbox Series X/S वर्जन पर खेला जा सकता है. इससे गेमिंग एक्सपीरियंस पहले से बेहतर होगा. 

13 नवंबर से नहीं खेल पाएंगे
PUBG Battlegrounds 13 नवंबर 2025 से PS4 और Xbox One पर गेमर्स इसे नहीं खेल पाएंगे. आज से 7 साल पहले यह गेम लॉन्च किया गया था तब इसे PlayerUknown's Battlegrounds के नाम से जाना जाता था. नवंबर 2020 में PUBG का PS5 और Xbox Series X/S वर्जन आया था. पुराने कंसोल पर गेमर्स के अकाउंट का सारा डेटा PS5 और Xbox  X/S पर अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा. आपको बस नए कंसोल पर लॉगिन करके 13 नवंबर के बाद गेम को डाउनलोड करना है. 

यह भी पढ़े: Swiggy-Zomato की नींद उड़ाने आया Rapido Ownly, देगा 15% सस्ता खाना, जानें पूरी प्लानिंग

नए कंसोल पर शिफ्ट क्यों हुए?
डेवलपर्स का कहना है कि पुराने कंसोल प्लेटफॉर्म से नए कंसोल पर स्विच करना बेहद जरूरी है. इसका उद्देश्य गेमर्स को स्टेबल और स्मूथ गेमप्ले का एक्सपीरियंस देना है. भविष्य में आने वाले अपडेट्स के साथ गेम को और भी बेहतर बनाना है. इसके अलावा पुराने डिवाइस पर क्रैश और परफॉर्मेंस समस्या को ठीक करना है.

नए कंसोल पर क्या फायदे होंगे?
PUBG को PS5 और Xbox Series X/S वर्जन पर खेलने पर गेमर्स को मिलगा:
- पहले से बेहतर विजुअल्स और ग्राफ्किस.
- अधिक स्टेबल फ्रेमरेट.
- इन प्लेटफॉर्मस पर 60 FPS का गेमिंग एक्सपीरियंस देना.
- Xbox Series X/S पर Performance Mode और Resolution Mode के ऑप्शन.

यह भी पढ़े: Mark Zuckerberg पर आई नई मुसीबत! AI पर बच्चों संग रोमांटिक बातचीत का लगा आरोप, Meta के खिलाफ शुरू हुई जांच

जानें Refund Policy के बारे में 
PS4 और Xbox One पर जो PUBG खिलाड़ी गेम खेल रहे थें, और वे नए कंसोल वर्जन पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो उन्हें रिफंड की सुविधा दी जाएगी. PUBG Batttlegrounds  और Batttlegrounds Plus गेमर्स के लिए Microsoft और Sony के नियमों और पॉलिसी के मुताबिक ही रिफंड किया जाएगा. 2022 से PUBG फ्री-टू-प्ले गेम बन गया है. अब PUBG का पूरा ध्यान नई जेनरेशन प्लेटफॉर्म पर होगा.

 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

PUBGConsole Announcement 2025

Trending news

हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
Himachal Pradesh Weather Update
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
Goa
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
NCERT
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
Supreme Court
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
shashi tharoor news
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Live: 'स्थिति खराब है, हमने कई अनमोल जानें गंवाई हैं...', किश्तवाड़ के हालात पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात
aaj ki taza khabar
Live: 'स्थिति खराब है, हमने कई अनमोल जानें गंवाई हैं...', किश्तवाड़ के हालात पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
bangal poll
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
GST
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
Congress Vote Stealing Campaign
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
;