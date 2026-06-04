शॉपिंग मॉल में गोलियों की बौछार और चारों तरफ चीख-पुकार! चीनी Gen Z के इस खतरनाक खेल ने पुलिस के भी उड़ा दिए होश

अगर आपको लगता है कि PUBG और Free Fire जैसे खतरनाक गेम्स सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन तक ही सीमित हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं. गेमिंग की दीवानगी अब एक ऐसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. चीन में इन दिनों एक बेहद हैरान करने वाला ट्रेंड चल रहा है, जहां Gen Z (यानी आज के युवा) बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स को असली जंग के मैदान में तब्दील कर रहे हैं. मॉल की शांत गलियां, जहां लोग शॉपिंग और घूमने आते हैं, वहां अब बंदूकों की आवाजें और चीख-पुकार सुनाई दे रही है. इस अजीबोगरीब और रोमांचक खेल ने सोशल मीडिया से लेकर रियल वर्ल्ड तक हर तरफ सनसनी मचा दी है.

क्या है यह 'मॉल बैटल्स' का नया भूत?

चीन के बड़े शहरों में इन दिनों 'मॉल बैटल्स' का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. यह पूरी तरह से मशहूर गेम PUBG से प्रेरित है. इसमें युवा लड़के और लड़कियां भारी संख्या में एक साथ किसी बड़े शॉपिंग मॉल में इकट्ठा होते हैं. उनके हाथों में असली जैसी दिखने वाली टॉय गन्स (जैसे जेल ब्लास्टर्स या लेजर गन्स) होती हैं. खेल की शुरुआत होते ही पूरा मॉल एक लाइव बैटलफील्ड में बदल जाता है, जहां हर कोई एक-दूसरे को 'मारने' और खुद को बचाने के लिए भागता नजर आता है.

शॉपिंग सेंटर्स ही क्यों बने पहली पसंद?

सवाल यह उठता है कि इस खेल के लिए मॉल्स को ही क्यों चुना जा रहा है. दरअसल, शॉपिंग मॉल्स में कई मंजिलें, सीढ़ियां, एस्केलेटर, दुकानें और छिपने के लिए बहुत सारे पिलर्स होते हैं. यह पूरा सेटअप हूबहू PUBG गेम के मैप जैसा फील देता है. युवाओं का कहना है कि बंद कमरों या मैदानों में वो मजा नहीं आता, जो एक चलते-फिरते और भरे-पूरे मॉल में लुका-छिपी करने और दुश्मनों पर हमला करने में आता है.

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आम जनता और ग्राहकों की मुसीबत

इस खेल से युवाओं को तो भारी रोमांच मिल रहा है, लेकिन वहां आने वाले आम ग्राहकों के लिए यह किसी बुरे सपने जैसा है. अचानक मॉल के अंदर दर्जनों युवाओं को चिल्लाते और बंदूकें लेकर भागते देख लोग डर जाते हैं. कई बार तो मॉल में भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है. बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह माहौल काफी डरावना साबित हो रहा है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि यह कोई असली हमला है या सिर्फ एक खेल.

मॉल मालिकों और प्रशासन की बढ़ी टेंशन

इस नए ट्रेंड ने मॉल के दुकानदारों और सिक्योरिटी गार्ड्स की रातों की नींद उड़ा दी है. खेल के दौरान कई बार दुकानों के कीमती सामान टूट जाते हैं और मॉल की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती है. प्रशासन के लिए भी इस भीड़ को संभालना एक बड़ी चुनौती बन गया है. हालांकि, कुछ मॉल्स इसे अपने फायदे के लिए भी देख रहे हैं क्योंकि इससे उनके मॉल में फुटफॉल यानी लोगों का आना-जाना बहुत बढ़ गया है.

क्या यह ट्रेंड भारत में भी आएगा?

चीन में वायरल होने के बाद अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह ट्रेंड भारत जैसे देशों में भी पैर पसारेगा. भारत में भी PUBG और अन्य बैटल रॉयल गेम्स के करोड़ों दीवाने हैं. अगर युवाओं की यह सनक भारत के मॉल्स तक पहुंचती है, तो सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद संवेदनशील मामला हो सकता है. फिलहाल सोशल मीडिया पर इसके वीडियोज देखकर लोग हैरान भी हैं और डरे हुए भी हैं.