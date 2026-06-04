पुणे के आईटी सेक्टर में हड़कंप! 8 महीने में डूबी 5 बड़ी कंपनियां, सीईओ गिरफ्तार और 5000 टेक कर्मचारी सड़क पर आए

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके पुणे के हिंजवड़ी में करियर बनाने का सपना देखने वाले हजारों युवाओं के पैरों तले उस समय जमीन खिसक गई, जब एक और बड़ी IT कंपनी ने अचानक अपना बोरिया-बिस्तर समेट लिया. पिछले केवल आठ महीनों के भीतर पुणे में बंद होने वाली यह पांचवीं टेक कंपनी है. इस बार गाज गिरी है 'थिंक टेक इंडिया' (Thynk Tech India OPC Pvt Ltd) पर, जिसके बंद होने से करीब 700 से 1000 फ्रेशर्स और इंटर्न्स रातों-रात सड़क पर आ गए हैं. इस पूरे मामले ने तब एक बड़ा आपराधिक मोड़ ले लिया जब हिंजवड़ी पुलिस ने कंपनी के मालिक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हर्षल ठाकरे को धोखाधड़ी के संगीन आरोपों में गिरफ्तार कर लिया. इस घटना ने न सिर्फ पुणे के आईटी इकोसिस्टम में मंदी के डर को गहरा कर दिया है, बल्कि नौकरी के नाम पर युवाओं से होने वाली अवैध वसूली के एक बड़े रैकेट का भी पर्दाफाश किया है.

लैपटॉप के नाम पर ₹15,000 की वसूली

हिंजवड़ी पुलिस की शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं, वे बेहद चौंकाने वाली हैं. कंपनी में शामिल होने वाले हर नए इंटर्न और फ्रेशर से लैपटॉप देने के नाम पर ₹15,000 की सुरक्षा राशि (Security Deposit) वसूली गई थी. युवाओं को झांसा दिया गया था कि दो महीने की बिना सैलरी वाली इंटर्नशिप के बाद उन्हें हर महीने ₹15,000 का वजीफा (Stipend) दिया जाएगा. लेकिन जब पैसे देने की बारी आई, तो कंपनी मुकर गई और युवाओं के पैसे भी डूब गए.

5 महीने से नहीं मिली थी सैलरी, चेक हुए बाउंस

जांच अधिकारी सचिन वांगनेकर के मुताबिक, सितंबर 2025 से लेकर अब तक यह पूरा खेल चल रहा था. कंपनी ने अगस्त में काम शुरू किया और जनवरी से ही नए कर्मचारियों को पैसे देना बंद कर दिया. जब भी कर्मचारी अपनी सैलरी मांगते, मैनेजमेंट तारीखें आगे बढ़ा देता था. हद तो तब हो गई जब कंपनी द्वारा दिए गए चेक बैंक में बाउंस होने लगे. पिछले पांच महीनों से बिना सैलरी काम कर रहे युवाओं के पास आखिरकार पुलिस के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा.

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नोएडा से जुड़ा है कंपनी का कनेक्शन

25 साल के एक पीड़ित इंटर्न की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में अब तक 30 से ज्यादा लोग पुलिस के पास लिखित शिकायत लेकर पहुंच चुके हैं. पुलिस के अनुसार, इस धोखेबाज कंपनी का रजिस्टर्ड हेड ऑफिस नोएडा में स्थित है, जबकि इसका एक रीजनल ऑफिस हिंजवड़ी फेज-2 से चलाया जा रहा था. पुलिस अब इस मामले में शामिल महिला एचआर मैनेजर और ट्रेनिंग हेड की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है.

ऑनलाइन रिक्रूटमेंट और वर्क फ्रॉम होम का झांसा

एक पीड़ित इंटर्न ने बताया कि हिंजवड़ी स्थित दफ्तर में केवल 50 लोगों के बैठने की जगह थी, जबकि कंपनी ने ऑनलाइन इंटरव्यू के जरिए सैकड़ों लोगों को भर्ती कर लिया था. तीन अलग-अलग बैच में करीब 125-125 युवाओं को ट्रेनिंग के नाम पर जोड़ा गया था और वे सभी ऑनलाइन मोड यानी वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम कर रहे थे. इसी वजह से किसी भी कर्मचारी को यह अंदाजा नहीं हुआ कि कंपनी के अंदर इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है.

पहले भी सामने आया है यही खतरनाक पैटर्न

फोरम फॉर आईटी एम्प्लॉइज (FITE) के प्रमुख पवनजीत माने ने इस पूरे मामले पर गहरा दुख और गुस्सा जताया है. उन्होंने बताया कि पुणे में पिछले आठ महीनों में बंद होने वाली यह पांचवीं कंपनी है, जिसमें से तीन हिंजवड़ी और दो विमान नगर-खराड़ी बेल्ट की हैं. इससे पहले 'फ्लाईनॉट्स' (Flynaut) नामक कंपनी ने भी हर कर्मचारी से ₹1.5 लाख वसूले थे और फिर ताला लगाकर गायब हो गई थी. इन फर्जी स्टार्टअप्स का तरीका एक जैसा होता है- पहले दो राउंड इंटरव्यू लो, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर मोटी रकम ऐंठो, दो महीने भरोसा जीतने के लिए सैलरी दो और फिर सारा पैसा समेटकर रफूचक्कर हो जाओ.

5,000 टेक प्रोफेशनल्स का भविष्य अधर में

इस ताजा बंद के बाद पुणे में नौकरी गंवाने वाले कुल आईटी कर्मचारियों की संख्या अब 4,000 से 5,000 के बीच पहुंच गई है. FITE ने राज्य के उद्योग, श्रम और उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्रालयों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि ये कंपनियां सरकार से मिलने वाले फंड का भी फायदा उठा लेती हैं और युवाओं को बर्बाद कर देती हैं. फिलहाल पुलिस ने आरोपी CEO हर्षल ठाकरे को 8 जून तक रिमांड पर लिया है और मामले की जांच को और तेज कर दिया है.