Advertisement
trendingNow13188207
Hindi Newsटेकछोड़िए चक्की के चक्कर! आ गई छुटकू आटा चक्की, ₹8 में पीसेगी 10 किलो तक अनाज; मसाले भी होंगे तैयार

छोड़िए चक्की के चक्कर! आ गई छुटकू आटा चक्की, ₹8 में पीसेगी 10 किलो तक अनाज; मसाले भी होंगे तैयार

SOFTEL Ghar Ghanti Machine:  किचन गैजेट्स की दुनिया में अब एक नई डिवाइस की एंट्री हुई है जो सीधे आपकी सेहत से जुड़ी हुई है. SOFTEL ने अपनी कॉम्पैक्ट और पावरफुल घरेलू आटा चक्की को लॉन्च कर दिया है, जो मात्र 1 यूनिट बिजली के इस्तेमाल से 10 किलो तक प्रति घंटे तक की पिसाई कर सकती है. अगर आप भी ताजी रोटी और शुद्ध मसालों के शौकीन हैं, तो यह मशीन आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 22, 2026, 02:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छोड़िए चक्की के चक्कर! आ गई छुटकू आटा चक्की, ₹8 में पीसेगी 10 किलो तक अनाज; मसाले भी होंगे तैयार

SOFTEL Mill Machine: आज के दौर में शुद्धता की तलाश बड़ी चुनौती बन गई है. मार्केट में मिलने वाले आटे में अक्सर मिलावट की खबरें सामने आती रहती है. ऐसे में हर कोई शुद्धता के साथ तैयार होने वाले आटे की तलाश में रहते हैं. लोगों की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए होम-अप्लायंस सेक्टर की कंपनी SOFTEL ने बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने अपनी नई घर घंटी के जरिए 35 साल पुराने एक्सपीरियंस और मॉडर्न तकनीक को एक साथ पेश किया है. यह छोटी सी दिखने वाली मशीन न सिफ बिजली बचाती है, बल्कि पत्थरों की पिसाई वाली पुरानी तकनीक से अनाज के पोषण को भी बनाए रखती है. 

आज के पैकेट बंद आटे वाले दौर में ताजे पिसे अनाज की खुशबू और पौष्टिकता भी कमी होने लगी है. इसी परेशानी को दूर करने के लिए SOFTEL अब पुरानी पिसाई की तकनीक को आधुनिक तकनीक के साथ आपके किचन प्लेटफॉर्म तक ले आया है. SOFTEL के इस मशीन की सबसे खास बात है इसकी स्टोन ग्राइंडिंग यानी पत्थर की पिसाई तकनीक. आमतौर पर बड़ी मशीनों में पिसाई के दौरान अनाज गर्म हो जाता है, जिससे उसके ज्यादातर पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, लेकिन SOFTEL की यह टेक्नोलॉजी अनाज के प्राकृतिक स्वाद, बनावट और पोषण को बरकरार रखती है.

फीचर्स जानिए

यह मशीन शुद्धता को पसंद करने वाले लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है. इस मशीन के खास फीचर्स ये हैं-

Add Zee News as a Preferred Source

यह मशीन 7.5 से 10 किलोग्राम प्रति घंटा अनाज पीस सकती है.

बिजली के खर्च मामले में यह मशीन बहुत ही किफायती है, जो प्रति घंटे मात्र 1 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करती है. इस तरह 8 रुपये में घर पर ही 10 किलो तक का आटा तैयार हो सकता है. 
कहीं कहीं बिजली यूनिट की दर 8, 9,10,11 अलग-अलग शहर के हिसाब से अलग होती है. 

यह न सिर्फ गेहूं, बल्कि बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज और खड़े मसालों को भी आसानी से पीस सकती है.

मिलते हैं तीन अलग-अलग मॉडल्स 

खरीदारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इसे तीन वेरिएंट्स में पेश किया है-

फुली ऑटोमैटिक
यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बिना किसी मेहनत के बस एक बटन दबाकर काम करना चाहते हैं.

(ये भी पढे़ंः 15 अरब मील दूर मौत से जंग लड़ रहा है वॉयेजर-1! NASA ने शुरू किया मिशन बिग बैंग!)

सेमी ऑटोमैटिक
इसमें आपको कंट्रोल और ऑटोमेशन को संभालना होगा.

मैनुअल
उन यूजर्स के लिए है जो अपनी पिसाई पर पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं.

(ये भी पढ़ेंः हर 2 सेकंड में हो रहा है साइबर अटैक! निशाने पर भारतीय, बचना है तो नोट करें ये नंबर)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Flour Mill MachineSOFTEL Ghar Ghanti Machine

Trending news

यूपी की PAC बंगाल में तैनात, इत्र की खुशबू पर चुनाव आयोग ने क्यों दे दी चेतावनी?
West Bengal Assembly Election 2026
यूपी की PAC बंगाल में तैनात, इत्र की खुशबू पर चुनाव आयोग ने क्यों दे दी चेतावनी?
500 रुपये की शर्त पड़ी भारी! कर्नाटक के गृह मंत्री की बढ़ी मुश्किलें; दर्ज होगी FIR
karnataka
500 रुपये की शर्त पड़ी भारी! कर्नाटक के गृह मंत्री की बढ़ी मुश्किलें; दर्ज होगी FIR
'TMC के गुंडे बंगाल को कंगाल...' योगी का तीखा अटैक, रैली में बच्चे की बुलडोजर डिमांड
West Bengal Assembly Election 2026
'TMC के गुंडे बंगाल को कंगाल...' योगी का तीखा अटैक, रैली में बच्चे की बुलडोजर डिमांड
माता वैष्‍णो देवी मंदिर में आस्था के साथ खिलवाड़, चढ़ावे में ‘चांदी’ निकली मिलावटी
Mata Vaishno devi
माता वैष्‍णो देवी मंदिर में आस्था के साथ खिलवाड़, चढ़ावे में ‘चांदी’ निकली मिलावटी
बंगाल में दशकों बाद ढह जाते हैं सियासी किले, कांग्रेस से लेकर माकपा का क्या हुआ हाल?
West Bengal Election 2026
बंगाल में दशकों बाद ढह जाते हैं सियासी किले, कांग्रेस से लेकर माकपा का क्या हुआ हाल?
‘चले जाओ यहां से!’ मुंबई ट्रैफिक में फंसी महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा
mumbai
‘चले जाओ यहां से!’ मुंबई ट्रैफिक में फंसी महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा
देश में गहराता जल संकट, 60 करोड़ लोग प्यासे; गंदे पानी का रीसायकल ही आखिरी उम्मीद!
Earth Day 2026
देश में गहराता जल संकट, 60 करोड़ लोग प्यासे; गंदे पानी का रीसायकल ही आखिरी उम्मीद!
सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां मिलता है? धरती के नीचे बर्फ की दीवार क्यों खड़ी करते हैं
iran america war
सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां मिलता है? धरती के नीचे बर्फ की दीवार क्यों खड़ी करते हैं
बंगाल में वोटिंग से पहले बड़ा एक्शन! दागी अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा
West Bengal Election 2026
बंगाल में वोटिंग से पहले बड़ा एक्शन! दागी अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा
बाहर से आए पार्टी वर्कर Out... बंगाल में अब प्रत्याशियों के लिए भी 'लक्ष्मण रेखा'
West Bengal Assembly Election 2026
बाहर से आए पार्टी वर्कर Out... बंगाल में अब प्रत्याशियों के लिए भी 'लक्ष्मण रेखा'