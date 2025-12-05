Putin In India: पुतिन के आस-पास घूमता रहता है ये हाईटेक गैजेट, क्या है Cheget? जिससे कांपती है पूरी दुनिया

Putin Security Gadgets: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय भारत दौरे पर हैं. रूसी राष्ट्रपति के भारत दौर पर दुनिया भर की नजर है. 4 दिसंबर को जब पुतिन भारत पहुंचे तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें लेने पहुंचे. गले से लगाया और एक ही कार में बैठकर पीएम हाउस पहुंचे. भारत दौर पर वह पीएम मोदी के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे साथ ही भारत द्वारा आयोजित एक स्टेट बैंक्वेट में भी पुतिन शामिल होंगे.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह यात्रा केवल औपचारिक कूटनीति तक सीमित नहीं रहती है. पुतिन के साथ चलने वाला हाई-टेक सुरक्षा घेरा और उनके विशेष गैजेट्स हमेशा से ही चर्चा में रहते हैं. पुतिन दूसरे नेताओं की तरह नार्मल स्मार्टफोन या टैबलेट का यूज नहीं करते हैं बल्कि बहुत ही सुरक्षित और कस्टमाइज्ड तकनीक अपनाते हैं. आइए जानते हैं कि पुतिन के साथ चलने वाले जखीरे में क्या क्या हाईटेक और स्पेशल गैजेट्स होते हैं.

हाई-टेक फ्लाइंग फोर्ट्रेस

राष्ट्रपति पुतिन जिस Ilyushin IL-96-300 PU विमान से सफर करते हैं वह नार्मल नहीं बल्कि एक तरह का फ्लाइंग फोर्ट्रेस माना जाता है. यह पूरी तरह कस्टमाइज्ड, हाई-टेक सेफ्टी फीचर और कमांड सुविधाओं से लैस होता है. इस विमान में हाई क्लास कम्युनिकेशन सिस्टम, मीटिंग रूम, मिसाइल प्रोटेक्शन, जिम, बार, मेडिकल फैसिलिटी और एयरबोर्न न्यूक्लियर कमांड बटन तक मौजूद है. इसके चार शक्तिशाली इंजन इसे इतना पॉवरफुल बनाते हैं कि यह लगभग 262 यात्रियों के साथ करीब 11,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भर सकता है. इसके साथ ही इसमें अत्याधुनिक एंटी-मिसाइल टेक्नोलॉजी, हैकिंग से बचाने वाले खास सिग्नल ब्लॉकर्स और लेजर-आधारित सुरक्षा उपाय भी लगाए गए हैं जो इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक बनाते हैं.

किस फोन से करते हैं बात?

पुतिन के हाई-टेक सुरक्षा घेरे में एक बहुत ही सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम भी शामिल है. रूसी राष्ट्रपति स्मार्टफोन जैसे नार्मल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करते हैं. उनकी बातचीत सिर्फ विशेष रूप से सुरक्षित टेलीफोन लाइनों पर होती है. विदेश दौरों के दौरान वे कई बार अपने लिए बनाए गए डेडिकेटेड टेलीफोन बूथ का सहारा लेते हैं. उनके विमान में भी मिलिट्री-ग्रेड कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होता है जिसकी एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत होती है कि किसी भी बातचीत को इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव होता है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी यात्रा से पहले पुतिन की सुरक्षा एजेंसी उस देश के अपराध, आतंकवाद,धार्मिक परिदृश्य और जनभावना को समझती है. उसके बाद ही उनके लिए एक सीक्योर टेलीफोन बूथ को सेट करती है.

सूट जैसा डिवाइस

पुतिन के सुरक्षा दल में शामिल सबसे जरूरी उपकरणों में से एक है न्यूक्लियर ब्रीफकेस. इसे ही Cheget कहते हैं. यह दिखने में तो एक अटैची जैसा लगता है लेकिन वास्तव में यह एक सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम है जो सीधे Kazbek नाम के एक इलेक्ट्रॉनिक कमांड नेटवर्क से कनेक्ट रहता है. इसी सिस्टम के जरिए से राष्ट्रपति दुनिया में कहीं से भी परमाणु हमले की अनुमति देने की क्षमता रखते हैं. यह ब्रीफकेस केवल पुतिन के पास ही नहीं होता, उनके साथ ही रूस के रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के पास भी इसका एक-एक ब्रीफकेस होता है जिससे किसी भी स्थिति में कमांड चेन बाधित न हो.

एंटी-ड्रोन वेपन

रूसी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी टीम के साथ हमेशा एक एक्स-शेप्ड पोर्टेबल एंटी-ड्रोन वेपन रहता है. इसे Yolka System कहा जाता है. यह किसी भी दुश्मन ड्रोन को रियल-टाइम में पकड़ने और इसे मार गिराने की क्षमता रखता है.

हमेशा रहता है एक बैकअप जेट

पुतिन जब भी हवाई सफर करते हैं तो उनके साथ एक या दो बैकअप जेट भी उड़ान भरते हैं. यात्रा से पहले उनके बॉडीगार्ड दो सप्ताह तक क्वारंटीन होते हैं जिससे वे मिशन-रेडी रहें.

घड़ियों के शौकीन हैं पुतिन

पुतिन घड़ियों के बहुत ज्यादा शौकीन हैं. अक्सर उन्हें अपनी घड़ियां आम नागरिकों को भी गिफ्ट भी करते देखा गया है. पुतिन के पास कई महंगी घड़ियां मौजूद हैं, जैसे- A. Lange & Söhne 1815 Auf/Ab, Patek Philippe Perpetual Calendar 5039J, Blancpain Léman Aqua Lung Grande Date, F.P. Journe Chronomètre Bleu. जानकारों का मानना है कि पुतिन को मगरमच्छ के चमड़े की घड़ी पहनने का शौक है. उनके वॉच कलेक्शन में यह घड़ी सबसे महंगी मानी जाती है. इसकी कीमत 5 लाख रुपए डॉलर है.

