आधार कार्ड भी हुआ स्मार्ट! इम्प्रेस कर देगा PVC Aadhaar Card, जानें कैसे पहुंचेगा आपके भी घर

आधार कार्ड का जरूरत आज लगभग हर सरकारी और ऑफिशियल कामों के लिए पड़ती है. ऐसे में अगर आप किसी काम के लिए जाने से पहले आधार कार्ड ले जाना भूल गए हैं तो आपका काम अटक जाता है. इसी समस्याओं से बचने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI की तरफ से एक PVC आधार कार्ड ऑप्शन भी ऑफर किया जाता है, जिसके बारे में कम ही लोगों को कोई खास जानकारी होगी. ऐसे में चलिए आज इस PVC आधार कार्ड के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं.

क्या होता है PVC Aadhaar Card

सबसे पहले तो आपको बता दें कि PVC आधार कार्ड को ट्रेडिशनल पेपर कार्ड से ज्यादा टिकाऊ माना जाता है. इसके अलावा यह वॉलेट-फ्रेंडली वर्जन है. इसे कैरी कर पाना भी काफी आसान होता है. इस वजह से आपके फिजिकल आधार कार्ड की उम्र बढ़ती है और सिक्योर भी रहता है. वहीं, UIDAI की सलाह है कि हर 10 सालों में आधार कार्ड की जानकारी री-वैलिडेट की जानी चाहिए, ताकि जो भी डिटेल अपडेट करनी है वो सब करने के बाद आधार की डिटेल्स सही रहें.

इस कार्ड को कैरी करना होता है आसान

UIDAI से जारी किया गया नया PVC आधार कार्ड पुराने कार्ड से जुड़ी कई परेशानियों का हल लेकर आया है. पहले जहां कागजी कार्ड जल्दी फट जाते थे, रंग उड़ जाता था या उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता था, वहीं अब यह कार्ड मजबूत रखने के लिए इसे हाई क्वालिटी के सिंथेटिक प्लास्टिक से बनाया गया है, जिसकी वजह से यह दिखने में भी प्रोफेशनल लगता है. इसे पर्स में रख पाना भी काफी आसान हो जाता है. इतना ही नहीं, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इसमें एडवांस फीचर्स शामिल किए गए हैं.

क्यों जरूर बनवाएं PVC Aadhaar Card

PVC आधार कार्ड को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह सालों तक बिना खराब हुए इस्तेमाल किया जा सके. इसका साइज बिल्कुल ATM या डेबिट कार्ड जैसा होता है, जिससे इसे पर्स में रखना बेहद आसान हो जाता है. इस कार्ड में कई एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स जैसे होलोग्राम, माइक्रोटेक्स्ट, घोस्ट इमेज और एक सिक्योर QR कोड शामिल किए गए हैं. इसकी मदद से किसी की पहचान को वेरिफाई करना काफी आसान हो सकता है.

नया PVC आधार कार्ड पुराने कागजी या लैमिनेटेड कार्ड की जगह लेने के लिए तैयार किया गया है, जो अक्सर समय के साथ फट जाते थे या पूरी तरह खराब हो जाते थे. इस अपग्रेडेड कार्ड को इस तरह तैयार किया गया है कि यह पानी, मोड़ने या धूप से भी खराब नहीं होता. इसकी मजबूत क्वालिटी की वजह से आपकी पहचान से जुड़ी जानकारी लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहती है.

इस तरह बनवाएं PVC Aadhaar Card

- PVC Aadhaar Card बनवाने के लिए सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर विजिट करें.

- अब यहां 'My Aadhaar' सेक्शन में 'Order Aadhaar PVC Card' पर टैर कीजिए.

- यहां अपना 12-अंकों वाला Aadhaar नंबर (UID) या 28-अंकों वाला Enrolment ID (EID) भरिए.

- फिर कैप्चा भरने के बाद 'Send OTP' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.

- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे आपको वेरिफाई करना है.

- अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो किसी दूसरे नंबर पर OTP लीजिए और आगे बढ़ें.

- इस दौरान अपनी पूरी आधार डिटेल्स भी चेक करें कि सब ठीक है या नहीं.

- इसके बाद सामने दिख रहे Make Payment वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और 50 रुपये का भुगतान करें. यह पेमेंट आप UPI, कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं.

- पेमेंट होने के बाद आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर (SRN) मिलेगा. इसका इस्तेमाल कर आप अपने कार्ड का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.