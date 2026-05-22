Samsung-LG की बढ़ी टेंशन! इस कंपनी ने ₹11 हजार से भी कम में लॉन्च किए QLED Smart TV, फीचर्स जानकर हो जाएंगे खुश!

Kodak Matrix QLED TV: अगर आप भी दमदार ब्राइटनेस और थिएटर जैसा साउंड क्वालिटी वाला स्मार्ट टीवी खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए Kodak ने अपनी नई Matrix QLED Google TV 5.0 सीरीज लॉन्च कर दी है. कंपनी ने इस लाइनअप में 32-इंच, 40-इंच और 43-इंच मॉडल पेश किए हैं, जिनकी शुरुआती कीमत सिर्फ ₹10,999 रखी गई है.
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Kodak Matrix QLED TV: भारतीय स्मार्ट टीवी बाजार में तहलका मचाने के लिए Kodak ने अपनी नई सीरीज लॉन्च कर दिया है! अगर आप भी अपने घर या बेडरूम के लिए एक स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं और बजट की समस्या हो रही है, तो अब आपकी परेशानी दूर होने वाली है. टेक जगत की दिग्गज ब्रांड कोडक ने भारत में अपनी सीरीज Matrix का विस्तार करते हुए लेटेस्ट Google TV 5.0 से लैस QLED Smart TVs लॉन्च कर दिए हैं. इस सीरीज में आने वाले प्रीमियम QLED डिस्प्ले और बिना किनारों वाले डिजाइन का यह स्मार्ट टीवी की शुरुआती कीमत 10,999 है.
Kodak की यह नई रेंज 32-इंच, 40-इंच और 43-इंच के स्क्रीन साइज में आती है. इसकी बिक्री ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सेल स्टार्ट हो गई है.
आज के समय में भारत में कॉम्पैक्ट और हाई-परफॉर्मेंस टीवी की मांग बढ़ गई है. भारत में 40 और 43-इंच के टीवी सबसे ज्यादा सेल होते हैं. इसी ट्रेंड को देखते हुए कोडक ने इस नए लाइनअप को उतारा है, जिससे यूजर्स को बिना बड़ा टीवी खरीदे भी प्रीमियम टीवी वाला एक्सपीरियंस मिल सके.
इस टीवी QLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो तेज ब्राइटनेस, परफेक्ट कलर्स और शानदार व्यूइंग एंगल्स देती है. साथ ही टीवी में 40W का दमदार ऑडियो आउटपुट भी मिलता है, जो Dolby Digital Plus और सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी से लैस है. यानी घर बैठे ही आपको थिएटर जैसा साउंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं.
स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए इसमें ARM Cortex A55 क्वाड-कोर प्रोसेसर मिलता है. लेटेस्ट Google TV 5.0 प्लेटफॉर्म होने के कारण से इसका इंटरफेस काफी स्मूथ और फास्ट है. इस टीवी में यूजर्स गूगले प्ले स्टोर के जरिए 10,000 से भी ज्यादा ऐप्स का मजा ले सकते हैं. इसमें Netflix, Prime Video, YouTube, Apple TV, JioHotstar, Sony LIV और Zee5 जैसे सभी मुख्य स्ट्रीमिंग ऐप्स पहले से ही सपोर्टेड हैं.
बिना किनारों वाला बहुत ही स्लीक और स्टाइलिश बेजेल-लेस डिजाइन.
वॉयस कंट्रोल के लिए इन-बिल्ट गूगल Assistant और फोन की स्क्रीन शेयर करने के लिए क्रोमकास्ट सपोर्ट.
डुअल-बैंड Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.0, HDMI और USB पोर्ट्स.
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नई Kodak Matrix QLED Google TV 5.0 सीरीज Flipkart और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं.
32 इंच- 10,999
40 इंच- 15,999
43 इंच- 16,999
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