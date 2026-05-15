QR Code स्कैन करते ही लीक हो सकता है नंबर! रेस्टोरेंट में महिला के साथ हुआ चौंकाने वाला मामला, ऐसे बचाएं अपनी प्राइवेसी

QR Code Privacy Breach: क्या आप भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं? अक्सर हम चाय की दुकान से लेकर रेस्टोरेंट तक का पेमेंट QR कोड की मदद करते हैं. अब होटल और रेस्टोरेंट में डिजिटल मेन्यू का चलन बढ़ रहा है. पेपर मेन्यू की जगह पर डिजिटल मेन्यू होता है, जिसे QR स्कैन कर आप आर्डर दे सकते हैं. अक्सर लोगों को QR से पेमेंट करने या आर्डर करने में प्राइवेसी की भी चिंता नहीं रहती. लेकिन महाराष्ट्र के पुणे से प्राइवेसी में सेंधमारी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां फर्ग्यूसन कॉलेज रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गई महिला का नंबर वहां के कर्मचारी ने QR कोड सिस्टम से निकालकर उन्हें देर रात मैसेज भेजना शुरू कर दिया.

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि QR कोड सिस्टम से पेमेंट करने से नंबर भी लीक हो सकता है क्या? आखिर कैसे महिला का नंबर रेस्टोरेंट कर्मचारी को मिला? आइए जानते हैं सभी सवालों का जवाब, साथ ही आपके साथ ऐसा कुछ न हो इसके लिए जरूरी टिप्स भी जानेंगे.

क्या है पूरा मामला?

ऋषिका दत्ता नामक महिला ने इंस्टाग्राम पर अपनी आपबीती शेयर करते हुए बताया कि वह एक रेस्टोरेंट में गई थीं. वहां ऑर्डर देने के लिए उन्होंने टेबल पर मौजूद QR कोड को स्कैन किया. डिजिटल मेनू एक्सेस करने के दौरान उनकी जानकारी सिस्टम में रिकार्ड हो गई. उसी रात उन्हें एक अनजान नंबर से मैसेज आने लगे. जब ऋषिका ने चेक किया, तो सामने आया कि मैसेज भेजने वाला व्यक्ति उसी रेस्टोरेंट में काम करता था.

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शेयर किए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार आरोपी कर्मचारी महिला से पर्सनल सवाल पूछ रहा था और दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था.

QR कोड से लीक हो सकता है मोबाइल नंबर?

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस पोस्ट के बाद लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या QR कोड से मोबाइल नंबर पर लीक हो सकता है? इसको लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि QR कोड से आपका नंबर लीक होने का खतरा रहता है. बहुत सारे रेस्टोरेंट या स्टोर ऐसे हैं, जहां QR कोड स्कैन करने पर एक वेब ओपन हो जाता है, वेब पेज पर मेन्यू देखने या ऑर्डर करने के लिए आपको फोन नंबर भी देना होता है. यह डेटा रेस्टोरेंट के डेटाबेस में सेव रहता है, जिसे कर्मचारी एक्सेस कर लेते हैं.

वहीं कई बार रेस्टोरेंट का डिजिटल सिस्टम की सिक्योरिटी उतनी एडवांस नहीं होती, जितनी होनी चाहिए. जिसका फायदा उठाते हैं हैकर्स. वहीं कभी-कभी फ्रॉड करने वाले लोग भी QR कोड पर अपना फेक QR कोड चिपका देते हैं फिर आपकी पर्सनल जानकारी चुरा लेते हैं.

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इस तरह की समस्या से बचाएंगी ये आदतें

हर जगह QR कोड स्कैन करने से बचें, खासकर वहां जहां इसकी जरूरत न हो. रेस्टोरेंट में डिजिटल मेन्यू की जगर पर आप स्टाफ से सीधे पेपर मेन्यू मांग सकते हैं, जिससे आपका मोबाइल नंबर सेफ बना रहे. किसी QR कोड को स्कैन करने के बाद अगर वेबसाइट कैमरा, कॉन्टैक्ट लिस्ट या लोकेशन जैसी परमिशन मांगती है, तो बिना सोचे-समझे उसे परमिशन देने से बचें. QR स्कैन करने के बाद खुलने वाली वेबसाइट का URL ठीक से पढ़ें. यह तय करें कि आप किसी भरोसेमंद ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पहुंचे हैं, जिससे फर्जी लिंक और ऑनलाइन ठगी से बचा जा सके.

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