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Hindi NewsटेकMacBook Neo को टक्कर देने आ गया नया Snapdragon C चिप, आधे से भी कम दाम में मिलेगा प्रीमियम मजा

MacBook Neo को टक्कर देने आ गया नया 'Snapdragon C' चिप, आधे से भी कम दाम में मिलेगा प्रीमियम मजा

क्वालकॉम ने बजट विंडोज लैपटॉप के लिए Snapdragon C चिप लॉन्च किया है जो ₹28,500 की शुरुआती कीमत में Apple MacBook Neo को टक्कर देगा. जानिए इसके फीचर्स, क्रायो कोर और एआई एनपीयू की पूरी डिटेल.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 30, 2026, 11:18 AM IST
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क्वालकॉम ने बजट विंडोज लैपटॉप के लिए Snapdragon C चिप लॉन्च किया है.
क्वालकॉम ने बजट विंडोज लैपटॉप के लिए Snapdragon C चिप लॉन्च किया है.

एप्पल ने मार्च के महीने में अपना अब तक का सबसे सस्ता लैपटॉप 'MacBook Neo' लॉन्च करके टेक इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था. आईफोन 16 प्रो वाले शक्तिशाली A18 Pro चिप से लैस यह मैकबुक इतनी तेजी से बिक रहा है कि एप्पल के लिए इसकी डिमांड पूरी करना मुश्किल हो रहा है. लेकिन विंडोज इकोसिस्टम के दिग्गजों ने भी अब एप्पल के इस एकतरफा राज को खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली है. मशहूर चिपमेकर कंपनी क्वालकॉम (Qualcomm) ने कंप्यूटैक्स 2026 (Computex 2026) इवेंट से ठीक पहले अपने एकदम नए Snapdragon C प्लेटफॉर्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. यह प्रोसेसर विशेष रूप से उन बेहद सस्ते विंडोज लैपटॉप्स के लिए बनाया गया है, जो मार्केट में आकर एप्पल के मैकबुक नियो के लिए 'किलर' साबित होने वाले हैं.

सिर्फ ₹28,500 की शुरुआती कीमत से बाजार में मचेगा गदर

अब तक क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर से चलने वाले विंडोज लैपटॉप्स काफी प्रीमियम सेगमेंट में आते थे, जिनकी कीमत $600 से $1,000 (लगभग ₹50,000 से ₹85,000) के बीच होती थी. लेकिन इस नए Snapdragon C चिप के साथ क्वालकॉम सीधे बजट सेगमेंट में एंट्री मार रहा है. कंपनी का दावा है कि इस प्रोसेसर से लैस विंडोज लैपटॉप्स की शुरुआती कीमत महज $300 (लगभग ₹28,500) से शुरू हो सकती है. यह कीमत एप्पल के मैकबुक नियो की $599 (भारत में लगभग ₹59,900) की कीमत से ठीक आधी है. क्वालकॉम ने इस मिशन के लिए एसर (Acer), एचपी (HP) और लेनोवो (Lenovo) जैसी बड़ी लैपटॉप निर्माता कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है, और इनके डिवाइस इसी साल बाजार में बिकने के लिए आ जाएंगे.

पुराने बजट लैपटॉप्स की कमियों को दूर करेगी यह एआरएम तकनीक

अक्सर लोग बेहद कम कीमत वाले विंडोज लैपटॉप्स को खरीदने से कतराते हैं, क्योंकि उनमें मिलने वाले एंट्री-लेवल इंटेल (Intel) या एएमडी (AMD) प्रोसेसर काफी कमजोर होते हैं. इन सस्ते लैपटॉप्स में स्लो परफॉर्मेंस, बेहद खराब बैटरी बैकअप और बहुत ज्यादा शोर करने वाले कूलिंग फैन्स की समस्या आम होती है. क्वालकॉम का एआरएम (ARM) आर्किटेक्चर पर बना यह नया चिप इसी गेम को बदलने आया है. कंपनी का दावा है कि यह नया प्लेटफॉर्म रोजमर्रा के बुनियादी काम जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लासेज और वीडियो स्ट्रीमिंग को बेहद स्मूथ बना देगा. साथ ही, इसमें बिना किसी भारी फैन के एकदम शांत ऑपरेशन और पूरे दिन चलने वाली शानदार बैटरी लाइफ मिलेगी.

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कीमत कम रखने के लिए कंपनी ने किए हैं कुछ बड़े समझौते

चूंकि यह एक बजट-ओरिएंटेड चिपसेट है, इसलिए क्वालकॉम ने इसकी लागत को कम रखने के लिए कुछ तकनीकी कटौतियां भी की हैं. क्वालकॉम के प्रीमियम और महंगे प्रोसेसर्स की तरह इस नए Snapdragon C चिप में कंपनी के लेटेस्ट 'ओरियन' (Oryon) सीपीयू कोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है. इसकी जगह यह पुराने 'क्रायो' (Kryo) कोर्स पर रन करता है, जिनका इस्तेमाल पहले स्मार्टफोन्स और क्रोमबुक्स (Chromebooks) में किया जाता था. हालांकि, यह रोजमर्रा के कामों के लिए काफी पावरफुल हैं, लेकिन इनसे हैवी गेमिंग या 4K वीडियो एडिटिंग जैसी उम्मीदें नहीं रखी जा सकतीं.

इन-बिल्ट एआई फीचर्स तो मिलेंगे लेकिन एक शर्त के साथ

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में क्वालकॉम ने इस सस्ते चिप में भी एआई क्षमताओं का पूरा ध्यान रखा है. Snapdragon C प्रोसेसर के अंदर एक ऑनबोर्ड न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट यानी एनपीयू (NPU) दिया गया है, जो ऑन-डिवाइस एआई टास्क को प्रोसेस कर सकता है. लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच यह है कि यह चिप माइक्रोसॉफ्ट के प्रीमियम 'Copilot+ PC' के कड़े मापदंडों को पूरा नहीं करता है. इसका सीधा मतलब यह है कि इस लैपटॉप को खरीदने वाले यूजर्स विंडोज 11 के कुछ बेहद एडवांस और भारी-भरकम एआई फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, हालांकि बेसिक एआई फीचर्स इसमें आराम से काम करेंगे.

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About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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