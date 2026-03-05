Android यूजर्स के लिए 'रेड अलर्ट'! 8 साल बाद आया सबसे बड़ा खतरा, आपके फोन में छिपे हैं 100+ जासूस; तुरंत करें ये काम

Android Security Update: अगर आप एक Android स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए. एंड्रॉइड यूजर्स के लिए गूगल ने लगभग 8 साल बाद अपना अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक सिक्योरिटी अपडेट जारी कर दिया है. इस बार मामला केवल छोटे-मोटे बग्स का नहीं बल्कि 100 से ज्यादा उन कमियों का है जिनके जरिए हैकर्स आपके फोन तक सीधा पहुंच सकते थे. खासकर Qualcomm प्रोसेसर वाले फोन पर जासूसी का काला साया मंडरा रहा है. अगर आपका फोन भी इस लिस्ट में है तो आइए जानते हैं इस महा-अपडेट की पूरी कुंडली और इसे इंस्टॉल करने का सही तरीका.

गूगल ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए 8 सालों का सबसे बड़ा सिक्योरिटी अपडेट जारी कर दिया है. साल 2026 के मार्च के सिक्योरिटी बुलेटिन में कंपनी ने कुल 129 खामियों को सही कर दिया है. इससे पहले इतना बड़ा अपडेट अप्रैल 2018 में आया था.

जासूसी का बड़ा खतरा

गूगल के इस अपडेट में सबसे महत्वपूर्ण Qualcomm चिपसेट से जुड़ी एक जीरो-डे खामी (CVE-2026-21385) का फिक्स है. रिपोर्ट के अनुसार हैकर्स इस कम का फायदा उठाकर पहले से ही लोगों के फोन को टारगेट कर रहे हैं. खतरा इस बात का है कि स्पाईवेयर यानी जासूसी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां इसका इस्तेमाल करके पत्रकार, एक्टिविस्ट और बड़े अधिकारियों की जासूसी के लिए कर रही हैं. यह बग क्वालकॉम के लगभग 234 चिपसेट्स को प्रभावित करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सिर्फ जासूसी का ही खतरा नहीं बल्कि गूगल ने 10 ऐसे खतरनाक बग्स को ठीक किया है जो बिना आपकी जानकारी के आपके फोन का कंट्रोल हैकर्स को दे सकते थे. इससे आपके फोन का डेटा चोरी होना या फोन का लॉक होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

अपडेट के 2 स्टेप्स

2026-03-01 पैच जिसमें 63 खामियों को सही किया गया है.

2026-03-05 पैच जिसमें पिछली सभी खामियों के साथ-साथ Arm, MediaTek और Unisoc जैसे हार्डवेयर से जुड़े 66 अतिरिक्त फिक्स शामिल हैं.

कैसे करें अपना फोन सुरक्षित?

अगर आपके पास Android 10 या उससे ऊपर का वर्जन है, तो आप इस स्टेप्स को फॉलो करें-

सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं.

अब About Phone ऑप्शन पर क्लिक करें.

ये भी पढ़ेंः फेसबुक-Insta में नौकरी चाहिए? मेटा के CTO ने बताया किन लोगों को हायर करती है कंपनी

यहां Android Version में जाकर Security Update चेक करें.

चेक करें कि आपका पैच लेवल 2026-03-05 दिखा रहा है या नहीं. अगर अपडेट मौजूद है तो उसे तुरंत डाउनलोड कर लें.

ये भी पढ़ेंः न मैकेनिक-न खर्चा! होली पर भीगे हुए फोन को सुखाने का 'जादुई' तरीका जान लीजिए