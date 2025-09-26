Qualcomm ने पेश किया सबसे पॉवरफुल चिप! जानिए क्या है Snapdragon 8 Elite Gen 5 और क्या है खास

Qualcomm ने इंडिया में आयोजित Snapdragon Summit Global Highlights Meet, Goa में अपने लेटेस्ट और अब तक के सबसे एडवांस चिपसेट पेश किए. ये नए मोबाइल और पीसी चिपसेट आने वाले समय में स्मार्टफोन और लैपटॉप के अनुभव को एक नए लेवल पर ले जाने वाले हैं. Qualcomm के मुताबिक, ये चिपसेट न सिर्फ परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएंगे बल्कि AI, गेमिंग और प्रोफेशनल वर्कलोड के लिए भी बेस्ट साबित होंगे.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 क्या है और क्यों है खास?

नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए बनाया गया है. इसमें 3rd Gen Qualcomm Oryon CPU दिया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है. इसके साथ नया Qualcomm Adreno GPU भी शामिल है, जो गेमिंग और ग्राफिक्स को 23% बेहतर बनाता है. इस चिप में मौजूद Qualcomm Hexagon NPU एआई एक्सपीरियंस को 37% ज्यादा तेज बनाती है. इसका मतलब है कि अब स्मार्टफोन में पर्सनलाइज्ड AI असिस्टेंट और प्रोफेशनल लेवल वीडियो रिकॉर्डिंग (APV कोडेक सपोर्ट) जैसी हाई-एंड सुविधाएं मिलेंगी.

किन स्मार्टफोन्स में मिलेगा Snapdragon 8 Elite Gen 5?

Qualcomm ने बताया कि आने वाले महीनों में कई प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड इस चिपसेट को अपनाएंगे. इनमें शामिल हैं:

• iQOO 15

• OnePlus 15

• Realme GT 8 Pro

• Xiaomi 17 Series

• इसके अलावा Samsung, Vivo, Oppo, Honor, Sony, Nubia, ZTE जैसे बड़े ब्रांड भी इसे अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में लाएंगे.

PCs के लिए Snapdragon X2 Elite Extreme और X2 Elite

सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, Qualcomm ने Windows PCs के लिए भी नए Snapdragon X2 Elite Extreme और X2 Elite चिप्स लॉन्च किए.

• X2 Elite Extreme अल्ट्रा-प्रीमियम लैपटॉप्स के लिए है. इसमें Oryon CPU के साथ इतनी ताकत है कि यह डेटा एनालिटिक्स, मीडिया एडिटिंग और AI बेस्ड टास्क को बेहद आसानी से हैंडल कर सकता है. यह अपने प्रतियोगियों से 75% ज्यादा तेज परफॉर्मेंस देता है.

• X2 Elite प्रीमियम पीसी के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह 31% ज्यादा तेज और 43% ज्यादा पावर एफिशिएंट है.

दोनों चिप्स में 80 TOPS NPU मौजूद है, जिसे दुनिया का सबसे तेज़ NPU बताया जा रहा है. ये Microsoft Copilot+ और अन्य एडवांस AI एक्सपीरियंस को स्मूदली रन कर पाएंगे. इनसे लैस लैपटॉप्स 2026 की पहली छमाही तक मार्केट में आ सकते हैं.

कब मिलेंगे ये नए डिवाइस?

Qualcomm के नए चिपसेट से लैस स्मार्टफोन्स नवंबर 2025 से मार्केट में दिखने लगेंगे. वहीं Snapdragon X2 Elite सीरीज वाले प्रीमियम लैपटॉप्स 2026 में लॉन्च होंगे.